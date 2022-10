അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഏകീകൃത സിവിൽകോഡ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. ഇതിനായി എല്ലാ സമുദായങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തണം. ഗുജറാത്തില്‍ ഏകവ്യക്തിനിയമം നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ഗുജറാത്തിൽ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഇതേ വാഗ്ദാനമാണ് അവർ നൽകിയത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചശേഷം നടപ്പാക്കിയില്ല. ഇതിനായി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാണ്. ഗുജറാത്തിലും കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം അത് അപ്രത്യക്ഷമാകും.’– കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

ഗുജറാത്തില്‍ ഏക വ്യക്തിനിയമം നടപ്പാക്കാനായി, വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജ‍ഡ്ജി അധ്യക്ഷനായി സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നോ നാലോ പേരടങ്ങുന്ന സമിതിയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിന് മന്ത്രിസഭ അധികാരം നൽകി. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപു സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നു സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഹർഷ് സംഘ്‌വി പറഞ്ഞു.

