‘കോവിഡ് ജലദോഷപ്പനി, ആമസോണിന് തീയിട്ട് കാശുണ്ടാക്കണം’: ബ്രസീൽ ഇനി ഇടതോ വലതോ?

ലോകം കാൽപ്പന്തിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് അലിയുകയും ലോകചാംപ്യൻമാരുടെ വീരകഥകൾ ദേശഭേദമില്ലാതെ അലയടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റിവച്ച് മറ്റൊരു പോരാട്ടവേദിയിലാണ് ബ്രസീൽ. 6.88 ലക്ഷത്തിലേറെ മനുഷ്യരുടെ ജീവനെടുത്ത കോവിഡ് മഹാമാരി വെറുമൊരു ജലദോഷപ്പനി മാത്രമെന്നു പറഞ്ഞയാൾതന്നെ പ്രസിഡന്റായി തുടരണോ? ഞായറാഴ്ച പോളിങ് ബൂത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്രസീലുകാരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ചോദ്യം മാത്രം. ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റും ഇടതുപക്ഷവുമായ ലുല ഡസിൽവയും (76) നിലവിലെ പ്രസിഡന്റും തീവ്ര വലതുപക്ഷവുമായ ജൈർ ബൊൽസൊനാരോയും (67) തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണിത്. ബ്രസീലിനെ നയിക്കുക ലുലയോ ബൊൽസൊനാരോയോ എന്ന് ഉടനറിയാം.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബൊൽസൊനാരോ 43.2%, ലുല 48.4% എന്നിങ്ങനെയാണു വോട്ട് നേടിയത്. ആർക്കും 50 ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ട് ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനു കളമൊരുങ്ങി. ലുല ആദ്യഘട്ടത്തിൽതന്നെ ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു ബൊൽസൊനാരോ മുന്നേറി. ആകെ 11 സ്ഥാനാർഥികളാണു രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അഴിമതിക്കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 2 വർഷത്തോളം ജയിലിലായിരുന്ന ലുല വിലക്കുമൂലം 2018ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചില്ല. വൻ ജനപ്രീതിയുള്ള ലുലയുടെ ഒരുപാടു പിന്നിലാണു ബൊൽസൊനാരോ എന്നാണ് പ്രചാരണകാലത്തെ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ നേരിയ ലീഡുണ്ടെങ്കിലും ലുലയോടു മത്സരിച്ചു തോൽക്കാൻ ബൊൽസൊനാരോ തയാറല്ലെന്നാണു സൂചന. അതിനാൽ ഞായറാഴ്ച കടുത്ത മത്സരം അരങ്ങേറുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് അധികൃതർ. അക്രമമുൾപ്പെടെ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അഥവാ ലുല വിജയിച്ചാൽ, അതിനെതിരെ ബൊൽസൊനാരോ തർക്കവുമായി രംഗത്തത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും നേരിടുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രസീലിലെ പരമോന്നത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോടതി (ടിഎസ്ഇ) അറിയിച്ചു. അണികളുടെ രോഷപ്രകടനങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തു സുരക്ഷാനടപടികൾ ശക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അക്രമ പരമ്പര ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

“എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. തെരുവുകളിൽ കലാപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സുരക്ഷാസേനയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്’’– മുതിർന്ന ജഡ്ജി വാർത്താഏജൻസിയായ റോയിറ്റേഴ്‌സിനോടു പറഞ്ഞതിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ വ്യക്തം. ജഡ്ജിമാർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ ടിഎസ്ഇയും സുപ്രീം കോടതിയും നിർദേശിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പിനു പിന്നാലെ ഫലസൂചന വരുമെങ്കിലും ഡിസംബർ 19നാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുംവരെ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടർന്നേക്കും. 5–6 ശതമാനം പോയിന്റിന്റെ ലീഡ് ലുലയ്ക്കുണ്ടെന്നാണു വ്യാഴാഴ്ചത്തെ 2 സർവേകൾ പറഞ്ഞത്. ലുലയുടെ വിജയം വിപണിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉറപ്പില്ലെന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

∙ യന്ത്രം വഞ്ചിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏകപക്ഷീയമായി ജയിക്കാനാവില്ലെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബൊൽസൊനാരോ പരാജയം മറയ്ക്കാനും ഏതുവിധേനയും ജയിക്കാനും കരുക്കൾ നീക്കുകയാണ്. ബ്രസീലിലെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് സംവിധാനം വഞ്ചനയ്ക്ക് ഇരയാകുമെന്നാണു ബൊൽസൊനാരോയുടെ വാദം. തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ആരോപണം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസിഡന്റ്. ടിഎസ്ഇക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. പ്രചാരണ പരസ്യങ്ങൾക്കായി റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ ലുലയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം നൽകിയെന്ന പരാതി കോടതി തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നാണ് ആരോപണം.

തെളിവുകളില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബൊൽസൊനാരോയുടെ പരാതി ടിഎസ്ഇ നിരസിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ബൊൽസൊനാരോയുടെ പ്രചാരണത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ബൊൽസൊനാരോയെ പിന്താങ്ങി കുടുംബവും രംഗത്തുണ്ട്. ‘‘ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽവച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തട്ടിപ്പിന്റെ ഇരയാണ് പിതാവ്’’ എന്നാണു പ്രസിഡന്റിന്റെ മക്കളിലൊരാളായ സെനറ്റർ ഫ്ലാവിയോ ബൊൽസൊനാരോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നു മറ്റൊരു മകൻ എഡ്വേർഡോ ബൊൽസൊനാരോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച ‘വിജയാഘോഷ പാർട്ടിക്ക്’ എത്തണമെന്ന് അണികളോടു ബൊൽസൊനാരോയുടെ ടീം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

മുൻ സൈനിക ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ബൊൽസൊനാരോ, വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം നടന്നേക്കാമെന്ന ആരോപണങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാൻ സൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പിനിടെ ‘സംശയകരമായ’ ചില വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ സേന പരിശോധിച്ചു. അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞായറാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുംവരെ ബൂത്തുകൾക്കു ചുറ്റും കാവൽ നിൽക്കാൻ അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് വോട്ടർമാരെ ഭയപ്പെടുത്തുമെന്നും സംഘർഷമുണ്ടാകുമെന്നും വിമർശനമുയർന്നു. ബൊൽസൊനാരോയുടെ ‘നിയോ ഫാഷിസ’ത്തിൽനിന്നു ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണു വോട്ടർമാരോടുള്ള ലുലയുടെ അഭ്യർഥന.

∙ ആമസോണിന്റെയും വിധിയെഴുത്ത്

ബ്രസീലിന്റെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടായ ആമസോണിന്റെ കൂടി വിധി നിർണയിച്ചേക്കാവുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. ബൊൽസൊനാരോ അധികാരത്തിലിരുന്ന കഴിഞ്ഞ 4 വർഷവും ആമസോണിലെ വനനശീകരണത്തിന് ഇടവേളയില്ലായിരുന്നു. തുടർഭരണം ആമസോണിന്റെ അടിവേരിളക്കുമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതിപ്രേമികളുടെ ആശങ്ക.

ആമസോണിലെ കാട്ടുതീ (ഫയൽ ചിത്രം)

2019ന്റെ തുടക്കത്തിൽ അധികാരമേറ്റ ബൊൽസൊനാരോ, ആമസോണിൽ കൂടുതൽ ഖനനവും വാണിജ്യകൃഷിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാണ് കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കിയത്. ആമസോണിലെ എല്ലാ നശീകരണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ ഊർജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രതിജ്ഞയെടുത്താണ് ലുലയുടെ പോരാട്ടം. ആമസോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നതിനാൽ ലുലയുടെ വാക്കുകൾക്കു ലോകമാകെ കാതോർത്തു.

മേഖലയിൽ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനമുണ്ടാകുമെന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് ആമസോണിനെ വെട്ടിക്കീറാൻ ബൊൽസൊനാരോ അനുമതി കൊടുത്തത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഏജൻസികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം അവർക്കുള്ള ബജറ്റുകളും ജീവനക്കാരെയും വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഇതോടെ പരിസ്ഥിതി കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും കുറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് പരസ്യമായി വിമർശിച്ചു. സർക്കാർ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന ഭയമില്ലാതെ വന്നതോടെ, വനം വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ അനധികൃത മരംവെട്ടുകാർക്കും കൃഷിക്കാർക്കും ഭൂമി കയ്യേറ്റക്കാർക്കും ധൈര്യമായി.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ നാശം 2006ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി എന്നാണു സർക്കാരിന്റെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ ഐഎൻപിഇ പറയുന്നത്. യുഎസ് സംസ്ഥാനമായ മേരിലാൻഡിനേക്കാൾ വലിയ വനപ്രദേശമാണു ബൊൽസൊനാരോയുടെ ഭരണത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. 2022ലെ ആദ്യ 9 മാസങ്ങളിൽ വനനശീകരണം 23% കൂടി ഉയർന്നതായി സർക്കാരിന്റെതന്നെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

∙ ബ്രസീലിലെ ‘ഡെയ്ഞ്ചർ സോൺ’

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടാണു തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള ആമസോൺ. 150 കേരളത്തിന്റെ വലുപ്പമുണ്ട് ആമസോണിന്. ലോകത്തിന്റെ ആകെ വിസ്‌തൃതിയുടെ നാലിലൊന്ന്. ലോകത്തെ ആകെ വനസമ്പത്തിന്റെ 20 ശതമാനം. ജീവവായുവിന്റെ അഞ്ചിൽ ഒന്നും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ലോകത്തിലെ ആകെ ജന്തു–സസ്യ വൈവിധ്യത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നും കുടികൊള്ളുന്ന കാനനം. ലോകത്തിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ ഒന്നും സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വനഭൂമി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഹരിത മേലാപ്പ്.

50 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ആമസോൺ വനമേഖല. ബ്രസീൽ, ബൊളീവിയ, കൊളംബിയ, ഇക്വഡോർ, ഫ്രഞ്ച് ഗയാന, ഗയാന, പെറു, വെനസ്വേല, സുരിനാം എന്നീ 9 രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ആമസോൺ പടർന്നു കിടക്കുന്നത്. വനത്തോടു ചേർന്നുള്ള ബഫർ സോൺ കൂടി ചേർത്താൽ 70 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരും വിസ്തൃതി. ഇതിൽ 60 ശതമാനവും തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ രാഷ്ട്രവുമായ ബ്രസീലിലാണ്.

നിരന്തരം വാർത്തയാകാറുണ്ടെങ്കിലും ആളിപ്പടരുക തന്നെയാണ് ആമസോണിലെ കാട്ടുതീ. ആമസോൺ വനാന്തരങ്ങളിലെ കെടാത്ത കാട്ടുതീ ആഗോളതലത്തിലും വലിയ ആശങ്കയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ വനമാണ് ഇതിനകം കത്തിനശിച്ചത്. വൻകിട കാർഷിക കോർപറേറ്റുകൾ, ആഗോള ഖനന ഭീമൻമാർ, വനംകൊള്ളക്കാർ തുടങ്ങി കൃഷിയിടം വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുകിട കർഷകർ വരെയുള്ളവരാണു കാട്ടുതീയ്ക്കു പുറകിൽ. ആമസോൺ വനം തെളിച്ചെടുത്തു കൃഷിക്കും വ്യവസായത്തിനും ഉപയുക്തമാക്കണമെന്നു പറയുന്ന ബൊൽസൊനാരോയ്ക്കും അഗ്നിതാണ്ഡവത്തിൽ പങ്കുണ്ട്.

40,000 സസ്യങ്ങൾ, 427 സസ്തനികൾ, 1300 പക്ഷികൾ, 25 ലക്ഷം പ്രാണി വർഗങ്ങൾ, 378 ഇനം ഉരഗങ്ങൾ, 400 ഉഭയജീവികൾ, 3000 ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി ലോകത്തിലെ ജൈവവൈവിധ്യ കലവറയാണ് ആമസോൺ. കാടിന് ഒരു പരുക്കുമേൽപ്പിക്കാതെ 350 വ്യത്യസ്ത ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട 30 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. 60 വിഭാഗങ്ങൾ ഘോരവനങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്നവരാണ്. വികസനത്തിനും വനംനശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൊളോണിയൽ അധിനിവേശ ശക്തികളും പിന്നീടു തദ്ദേശീയ സർക്കാരുകളും ലക്ഷക്കണക്കിനു ഗോത്രവർഗക്കാരെയാണ് ഉൻമൂലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Show more Show more

1972ൽ പട്ടാളഭരണ കാലത്താണ് കർഷകരുടെ ഭൂമിപ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആമസോണിനു നടുവിലൂടെ 4000 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ട്രാൻസ് ആമസോണിയൻ ഹൈവേ നിർമിച്ചത്. കുടിയേറ്റം തുടങ്ങിയതു മുതൽ കോടാലിക്കിരയാകുന്ന കാടിന്റെ ദുർഗതി ഇതു രൂക്ഷമാക്കി. ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നാണ് ആമസോണിന്റെ വിശേഷണം. 100 വർഷത്തെ മനുഷ്യ ഇടപെടൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാർബണിന് തുല്യമാണ് ആമസോൺ ശേഖരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ. ഈ കാട് നശിച്ചാൽ വലിയൊരു പങ്ക് കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുയരും. അതു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനിടയാക്കും. പ്രവചനാതീതമായ പ്രളയവും കൊടുംവരൾച്ചയും കൊടുങ്കാറ്റുകളും ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കും.

∙ ലുലയും ബൊൽസൊനാരോയും പറയുന്നതെന്ത്?

വനനശീകരണം പാടില്ലെന്ന നിലപാടുള്ള നേതാവാണു ലുല. 2003ൽ ആമസോൺ വനനശീകരണത്തിന്റെ തോത് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ലുല അധികാരമേറ്റെടുത്തത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഏജൻസികളെ അദ്ദേഹം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പുതിയവ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി 2010 ആയപ്പോഴേക്കും വനനശീകരണം 72% കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ആമസോണിലെ ബൃഹത്തായ ബെലോ മോണ്ടെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയെ ലുല പിന്തുണച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നദികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുകയും തദ്ദേശവാസികളെ കുടിയിറക്കുകയും ചെയ്ത പദ്ധതിയാണത്.

ലുലയുടെ പിൻഗാമിയായ വന്ന മുൻ പ്രസിഡന്റ് ദിൽമ റൂസഫിനു കീഴിൽ ആമസോണിലെ വനനശീകരണം വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടു. ബൊൽസൊനാരോയുടെ ഭരണത്തിൽ ആമസോണിനു വല്ലാതെ പൊള്ളി. ഇതിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനമുണ്ടായി. പക്ഷേ, രണ്ടാം തവണയും വിജയിച്ചാൽ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നു ബൊൽസൊനാരോ ഉറപ്പ് പറയുന്നതേയില്ല. ആമസോണിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബ്രസീലുകാർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണു ബൊൽസൊനാരോയുടെയും പാർട്ടിയുടെയും നയം.

വനനശീകരണവും കാട്ടുതീയും ചെറുക്കുന്നതിനു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു ശ്രമമുണ്ടെന്നും ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിൽനിന്ന് ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ ശാക്തീകരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലുലയെയാണു തദ്ദേശീയർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. ബൊൽസൊനാരോയുടെ ഭരണകാലത്ത് അനധികൃത ഖനിത്തൊഴിലാളികളും മരംവെട്ടുകാരും ഭൂവുടമകളും കൂടുതലായി ഭൂമി കയ്യേറുകയും ഗോത്രത്തിലെ അംഗങ്ങളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തെന്നു തദ്ദേശീയർ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.

∙ നിർണായകം സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ

ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരിക്കുമെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകളുടെ വോട്ട് നിർണായകമെന്നാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ജനസംഖ്യയുടെ 51.1% സ്ത്രീകളാണ്. 53% വോട്ടർമാരും സ്ത്രീകൾതന്നെ. പുരുഷന്മാരേക്കാൾ 8 ദശലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീ വോട്ടർമാരാണ് ബ്രസീലിലുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവർ കുറവാണെന്നതും പുരുഷന്മാർ നിർദേശിക്കുന്നവർക്കു വോട്ട് ചെയ്യും എന്നതുമായിരുന്നു മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്നത്. ആ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ മാറി.

ബൊൽസൊനാരോയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പുരുഷന്മാരാണ്. സ്ത്രീകളാകട്ടെ പുരുഷന്മാരുടെ വോട്ടിനെ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത കാലം വരെ, ബ്രസീലിയൻ സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. ‘‘2015ലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചു. ടിവിയിലും റേഡിയോയിലും സ്‌കൂളുകളിലും ഫെമിനിസം പ്രചാരം നേടിയതോടെ, രാഷ്ട്രീയം എല്ലാത്തരം സ്ത്രീകൾക്കിടയിലും ചർച്ചാവിഷയമായി’’– അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ജിയോഗ്രഫി പ്രഫസറും നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞയും ഗവേഷകയുമായ പിൻഹെറോ-മച്ചാഡോ രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ സിഎൻഎന്നോടു പറഞ്ഞു.

ഈ ഭരണത്തിൽ വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും വർധിച്ചതിനെതിരെ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുയരാൻ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം സഹായിച്ചെന്നു മച്ചാഡോ വിലയിരുത്തുന്നു. ജനസംഖ്യയുടെ 25 ശതമാനത്തിലേറെയുള്ള കറുത്ത വർഗക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ വോട്ടും നിർണായകമായേക്കും. പെണ്ണായതിന്റെ പേരിൽ ഓരോ 7 മണിക്കൂറിലും ഒരു സ്ത്രീ രാജ്യത്തു കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണു ബ്രസീലിയൻ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ഇയർബുക്ക് 2022 വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ കണക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും സ്ത്രീസുരക്ഷാ ബജറ്റ് സർക്കാർ 90% വെട്ടിക്കുറച്ചതിലെ പ്രതിഷേധവും വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കും.

രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ജനരോഷം മുതലാക്കിയാണ് ബൊൽസൊനാരോ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു വിജയിച്ചത്. തീവ്ര വലതുപക്ഷവാദിയായ ബൊൽസൊനാരോ, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങൾ ബ്രസീൽ അടക്കിഭരിച്ച പട്ടാള ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ആരാധകനാണ്. യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ പോലെ, കോവിഡിനെ നിസ്സാരമായികണ്ട രാഷ്ട്രത്തലവനാണ് ഇദ്ദേഹവും. അധികാരത്തിനായുള്ള ദുർവാശിയിൽ ട്രംപിന്റെ വഴിയായിരിക്കുമോ ബൊൽസൊനാരോയ്ക്കും?

English Summary: What Brazil president election means for Amazon rainforest; Jair Bolsonaro Vs Lula da Silva- Explainer