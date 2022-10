കളമശേരി മുൻ എഎസ്ഐ നാടുവിട്ടത് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മാനസിക പീഡനം മൂലം: കുടുംബം

കൊച്ചി ∙ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നാടുവിട്ടത് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മാനസികപീഡനം മൂലമെന്ന് കുടുംബം. കളമശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുൻ എഎസ്ഐ കെ.കെ.ബൈജുവാണ് നാടുവിട്ടു പോയത്. സ്റ്റേഷനിൽവച്ച് മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ അസഭ്യം പറഞ്ഞെന്നും, അതു ചോദിച്ചപ്പോൾ മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറിയെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കളമശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുൻ എഎസ്ഐ കെ.കെ.ബൈജുവിനെ കാണാതാകുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൊച്ചി ഹിൽപാലസ് പൊലീസ് ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തി.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ കളമശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ സ്റ്റേഷനിൽവച്ച് അസഭ്യം പറഞ്ഞെന്നും അതു ചോദിച്ചപ്പോൾ മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറിയെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ബൈജുവിനെ അകാരണമായി ഇടപ്പള്ളി ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലേക്കു സ്ഥലം മാറ്റിയെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മാനസിക പീഡനത്തിനെതിരെ ജൂൺ 22ന് ഇവർ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞാണ് മൊഴി എടുക്കാൻ പോലും തയാറായതെന്നാണ് ആരോപണം. പരാതിയിൽ നടപടി ഇല്ലാതായത് ബൈജുവിനെ മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നുവെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. അതസമയം, ബൈജുവിന്റെ പരാതിയിൽ ഡിജിപി ഓഫിസ് വിവരങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലയിലെ ഉയർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Former ASI's family against senior officer in Kalamassery police station