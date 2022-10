ഗ്രീഷ്മയുടെ ആത്മഹത്യാശ്രമം: രണ്ടു വനിതാ പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കാമുകനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗ്രീഷ്മ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. നെടുമങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിലെ ഗായത്രി, സുമ എന്നിവരെയാണു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇവരാണ് ഗ്രീഷ്മയെ ശുചിമുറിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്. ശുചിമുറിയിലെ അണുനാശിനി കഴിച്ചാണ് ഗ്രീഷ്മ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിൽസ നൽകിയ ഗ്രീഷ്മയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഗ്രീഷ്മയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഗ്രീഷ്മയെ നെടുമങ്ങാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചത്. വനിതാ എസ്ഐയും മൂന്നു വനിതാ പൊലീസുകാരുമാണു കാവലിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്രീഷ്മയുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അമ്മയുടെ സഹോദരൻ, അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ മകൾ എന്നിവരെ വെഞ്ഞാറമൂട്, അരുവിക്കര, വട്ടപ്പാറ, റൂറൽ എസ്പി ഓഫിസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തത്.

സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ഗ്രീഷ്മയ്ക്കു ഉപയോഗിക്കാനായി പ്രത്യേക ശുചിമുറി തയാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, മറ്റൊരു ശുചിമുറിയിൽവച്ചാണ് ഗ്രീഷ്മ ലോഷൻ കുടിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചത്. ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നു നിർദേശം നൽകിയിട്ടും വീഴ്ചയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണു പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് റൂറൽ എസ്പി പറ‍ഞ്ഞു.

