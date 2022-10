ഗവർണർ വിഷയത്തിൽ ഖർഗെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചെന്ന വാർത്ത തെറ്റ്: വേണുഗോപാൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗവർണര്‍ വിഷയത്തില്‍ എഐസിസി അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്ന വാർത്ത വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍. ഗവർണർ – സർക്കാർ പോരിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഗവർണറെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ഖർഗെയ്ക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു വാർത്ത. പ്രസ്താവനയിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

കേരളത്തിലെ ഗവർണര്‍ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിന് അഭിമുഖം നല്‍കുകയോ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ അഭിപ്രായമെന്ന നിലയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ ഇത്തരമൊരു വാര്‍ത്ത നല്‍കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ദൗര്‍ഭാഗ്യകമാണെന്നും വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Mallikarjun Kharge has not conveyed his stand on Kerala Governor Vs Government issue, says KC Venugopal