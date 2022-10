വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇലോൺ മസ്ക് ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. യൂസർ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയകൾ നവീകരിക്കുമെന്നാണ് മസ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിൽ ബ്ലൂ ടിക് ഉള്ള ആളുകളിൽനിന്ന് പ്രതിമാസം നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നു ടെക്നോളജി ന്യൂസ്‌ലെറ്ററായ പ്ലാറ്റ്ഫോർമർ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് ബ്ലൂ ടിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം 4.99 ഡോളർ നൽകി ഉപയോക്താക്കൾ ബ്ലൂ ടിക് വരിക്കാരാകണം. 90 ദിവസം സമയം നൽകിയിട്ടും പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്ന് ബ്ലൂ ടിക് ബാഡ്ജുകൾ നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല.

English Summary: Your Blue Tick On Twitter May Soon Cost This Much Every Month