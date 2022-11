ന്യൂഡൽഹി ∙ റഷ്യയിൽനിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ യാതൊരു ധാർമിക സംഘർഷവുമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വിമർശനം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി നിലപാട്‌ വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘‘ഞങ്ങൾക്കുമേൽ എന്തെങ്കിലും സമ്മർദമുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനു യാതൊരു സമ്മർദവുമില്ല. ലോകത്തിലെ വലിയ അഞ്ചാമത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണു ഞങ്ങളുടേത്. ദേശീയ താൽപര്യം മുൻനിർത്തിയാകും ഇന്ത്യയുടെ നടപടികൾ. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ധാർമിക സംഘർഷമില്ല. ഉപഭോക്താക്കളോടാണു ഞങ്ങൾക്കു ധാർമിക പ്രതിബദ്ധത.

‘എക്സിൽ’നിന്നോ ‘വൈയിൽ’നിന്നോ ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല. ലഭ്യമാകുന്നിടത്തു നിന്നാണു വാങ്ങുന്നത്. ഞാനോ സർക്കാരോ അല്ല, എണ്ണക്കമ്പനികളാണ് വാങ്ങുന്നതും.’’– രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ സിഎൻഎന്നിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഹർദീപ് സിങ് പുരി വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ 50 മടങ്ങ് വർധനയുണ്ടെന്നാണു റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: "Modi Government Feels No Pressure": Oil Minister Sees No "Moral Conflict" In Buying Russian Oil