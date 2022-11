‘ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യൂ, നാളെ അത് ചെയ്യൂ’; മോദി ഉത്തരവിടും, കെസിആർ നടപ്പാക്കും: രാഹുൽ

ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയിൽ ടിആർഎസിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഹൈദരാബാദിലൂടെയുള്ള പദയാത്രയിലാണ് രാഹുൽ ഇപ്പോൾ. ടിആർഎസ് സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവും ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് ജനതാൽപര്യത്തിന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

‘‘എപ്പോഴൊക്കെ ബിജെപി പാർലമെന്റിൽ ബിൽ കൊണ്ടുവരുമോ അപ്പോഴൊക്കെ ടിആർഎസ് ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കും. കരിനിയമമായ കാർഷിക നിയമം പാസാക്കിയപ്പോൾ പോലും ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി. ബിജെപിയും ടിആർഎസും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒരു മിഥ്യാബോധത്തിലും അകപ്പെട്ടുപോകരുത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നാടകം കളിക്കും. നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ട്.

മോദിജി വിളിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വൈകാതെ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയിരിക്കും. മോദിജിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവുകൾ നൽകുന്നത്. ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യണമെന്നും നാളെ അതു ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ഉത്തരവുകൾ.

എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും കൃഷിസ്ഥലത്തുനിന്ന് യാതൊരു ലാഭവും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് തെലങ്കാനയിലെ കർഷകരുടെ പരാതി. 24 മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്താലും പാടത്തുനിന്ന് വരുമാനമില്ല. ബിജെപിയും ടിആർഎസും കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുന്നില്ല, താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല, പകരം മൂന്ന് കരിനിയമങ്ങൾ കൃഷിനിയമങ്ങളായി ഇറക്കി, കർഷകരിൽനിന്ന് എല്ലാം നേടാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം’’ – രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ ഏഴുദിവസമായി തെലങ്കാനയിലൂടെയാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കടന്നുപോകുന്നത്. ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ ചാർമിനാർ പരിസരത്ത് രാഹുൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. 1990ൽ പിതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധി ‘സദ്ഭാവന യാത്ര’ ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്താണ് രാഹുൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയത്. യാത്ര ഇന്ന് ബവെൻപള്ളിയിൽ അവസാനിച്ചു.

