‘തേജസ്വിയെ മുന്നിൽ നിർത്താൻ സമയമായി’: ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കെന്ന സൂചനയുമായി നിതീഷ്

പട്ന ∙ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവിനെ മുന്നിൽ നിർത്താൻ സമയമായെന്നു ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. അടുത്ത വർഷത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിപദം തേജസ്വി യാദവിനു കൈമാറി നിതീഷ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു ചുവടുമാറുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണു പരാമർശമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ജനതാദൾ പരിവാർ പുനരേകീകരണ നീക്കങ്ങൾക്കു മുന്നോടിയായി ആർജെഡി – ജെഡ‍ിയു ലയനത്തിന് ഇരുപാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വങ്ങൾ ഏകദേശ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏറെ മുൻപു തന്നെ നിതീഷ് കുമാർ സംയുക്ത ജനതാദൾ നേതാവും പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയുമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടേക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാൽ നിതീഷ് കുമാർ രാജ്യസഭാംഗത്വം സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്.

ജനതാദളിൽ (യു) പിളർപ്പുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപി ഊർജിത ശ്രമത്തിലാണെന്നു നിതീഷ് കുമാർ തിരിച്ചറിയുന്നു. കേവലം 45 അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ജനതാദളിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപിക്കു കഴിയുമെന്ന ആശങ്കയും നിതീഷിനുണ്ട്. ആർജെഡിയുമായി ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന അംഗബലം പിളർപ്പ് അസാധ്യമാക്കുമെന്നും നിതീഷ് കരുതുന്നു.

ആർജെഡിക്കും ജെഡിയുവിനും പൊതുവായുള്ള ‘സാമൂഹിക നീതി’ അജൻഡ ലയനത്തിനു സഹായകമാണ്. ആർജെഡിയും ജെഡിയുവും ചേർന്നാൽ ബിഹാറിൽ 60% വോട്ടു സമാഹരിക്കാനാകുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അജയ്യ ശക്തിയായി മാറുമെന്നും നിതീഷ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

English Summary: "Time For Him To...": Nitish Kumar Points To Tejashwi Yadav As Merger Hints Continue