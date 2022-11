സപ്ലൈകോയിൽ ഇനി കൈകൂപ്പി നമസ്കാരം പറഞ്ഞ് സ്വാഗതം; നിർദേശം നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം∙ സപ്ലൈകോ വിൽപ്പനശാലകളിലെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ ജീവനക്കാർ കൂപ്പുകൈകളോടെ നമസ്കാരം പറഞ്ഞ് വരവേൽക്കണമെന്നു നിർദേശം. കേരളപിറവി ദിനമായ ഇന്നു മുതൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഇതു കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സിഎംഡി നിർദേശം നൽകി.

സപ്ലൈകോ വിൽപ്പനശാലകളിലെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളോട് ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന മോശം പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ചു നിരവധി പരാതികൾ അധികൃതർക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന്, ജൂൺ മാസം ഒന്നു മുതൽ ജീവനക്കാർ കൂപ്പുകൈകളോടെ നമസ്കാരം പറഞ്ഞ് ഉപഭോക്താക്കളെ വരവേൽക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകി.

എന്നാൽ, പലയിടത്തും ഇതു പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. തുടർന്നാണ് നവംബർ ഒന്നു മുതൽ എട്ടുവരെ ഇതു കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ ജീവനക്കാർക്കു നിർദേശം നൽകിയത്. നിർദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ മേഖലാ, ഡിപ്പോ മാനേജർമാർക്കു നിർദേശം നൽകി. എട്ടിനുശേഷവും നിർദേശം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാനാണു തീരുമാനമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Supplyco to welcome customers by greeting Namaste by holding hands