വെളുത്ത കിടക്കയിലെ രക്തം, അഭിമാനത്തിനു നേരെ ആ 'രണ്ടു വിരൽ'; പ്രാകൃതം പരിശോധന

ലൈംഗികാതിക്രമത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ‘രണ്ടു വിരൽ’ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതു സുപ്രീംകോടതി നിരോധിച്ചതോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് ഈ പ്രാകൃത പരീക്ഷണം. ‘രണ്ടു വിരൽ’ പരിശോധന അശാസ്ത്രീയവും അതിജീവിതമാരുടെ സ്വകാര്യത, അന്തസ്സ് എന്നീ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതുമാണെന്ന വിമർശനം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. ഇത്തരം പരിശോധനകൾ ആരെങ്കിലും നടത്തിയാൽ അവരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തി വിചാരണ ചെയ്യയണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ‘രണ്ടു വിരൽ’ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. രണ്ടു വിരൽ പരിശോധന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് 2013ൽത്തന്നെ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഈ പരിശോധന പാടില്ലെന്നും ഇതിൽ നിന്നു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരെ തടയണമെന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും നേരത്തേ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

∙ അതിവേദനയാകുന്ന ദുരാചാരം

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ.സുബ്രഹ്മണ്യൻ, എൻ.സതീഷ് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇരു വിരൽ പരിശോധനയെ ‘ദുരാചാരം’ എന്നാണു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളിൽ, ഈ പരിശോധന ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. അതിജീവിതമാരുടെ സ്വകാര്യത, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സമഗ്രത, അന്തസ്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തെ ലംഘിക്കുന്നതാണ് ഈ പരിശോധന. ഇതു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നു സുപ്രീം കോടതിയും നിരവധി ഹൈക്കോടതികളും പറഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. നേരത്തേ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും (യുഎൻ) ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ‘രണ്ടു വിരൽ പരിശോധന’ നിരോധിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ‘വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി അനാവശ്യവും പലപ്പോഴും വേദനാജനകവും അപമാനകരവും ആഘാതകരവുമായ സമ്പ്രദായവുമാണ് ഇതെന്നുമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനത്തെ കാഴ്ച. രണ്ടു വിരൽ പരിശോധന നിരോധിക്കണമെന്ന് യുഎന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

∙ എന്താണ് രണ്ടു വിരൽ പരിശോധന?

അതിക്രമത്തെ അതിജീവിച്ചയാളുടെ യോനിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഡോക്ടർ രണ്ട് വിരലുകൾ പ്രവേശിപ്പിച്ച് കന്യാചർമം കേടുകൂടാതെയുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്ന ശാരീരിക പരിശോധനയാണിത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണയിക്കാൻ, യോനിയിലെ പേശികളുടെ അയവ് പരിശോധിക്കുന്നു. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ കന്യാചർമം കീറാമെന്നും സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികാവയവത്തിന്റെ രൂപമാറ്റം കണ്ടെത്താമെന്നും അനുമാനിച്ചാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പരിശോധന വഴി, ഒരു സ്ത്രീ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഉൾപ്പെടെ വാദം.

∙ പരിശോധന വിവാദമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

കന്യകാത്വ പരിശോധന എന്നത് പുരുഷാധിപത്യപരമായ ആശയമാണെന്നാണു പ്രധാന ആക്ഷേപം. പരിശോധന മാനുഷിക ധാർമികതയ്ക്കും മെഡിക്കൽ ധാർമികതയ്ക്കും എതിരാണ്. ഇതിനൊപ്പം അതിജീവിതയുടെ സ്വകാര്യതയെയും ലംഘിക്കുന്നു. അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ കന്യകകളായിരിക്കണമെന്നതും അത് അവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണെന്നുമുള്ള തരത്തിൽ സമൂഹം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച സദാചാരപാഠത്തിന്റെ ബാധ്യത സ്ത്രീകൾക്കു ചുമക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ പരിശോധന കൂടുതലും അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെയാണു നടക്കുന്നത്. ലിംഗഭേദം, അധികാര അസമത്വങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വേരൂന്നിയതാണ് ഈ പരിശോധന. പുരുഷന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതായി സ്ത്രീ ശരീരം മാറപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. വിവാഹത്തിനു മുൻപു സ്ത്രീകൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അസ്വീകാര്യമാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ പരിശോധന പിന്തിരിപ്പനാണെന്നും നിയമത്തിന് അനുസൃതമല്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി 2013 മേയിൽ രണ്ടു വിരൽ പരിശോധന നിരോധിച്ചതാണ്. തുടർന്ന്, ലൈംഗികാതിക്രമം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മെച്ചപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിജീവിതമാർക്ക് അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സമഗ്രതയ്ക്കും അന്തസ്സിനും ഭംഗം വരുത്താത്ത നിയമപരമായ സഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും ജഡ്ജിമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, രാജ്യത്ത് ഇതു നിർബാധം തുടർന്നു. ഇതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണു കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നത്.

∙ സേനയും തെറ്റിച്ച ചട്ടം

കോയമ്പത്തൂർ റെഡ്ഫീൽഡ്സിലെ എയർഫോഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് കോളജിൽ പരിശീലനത്തിനെത്തിയതാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശി അമിതേഷ് ഹർമുഖും പരാതിക്കാരിയായ ഡൽഹി സ്വദേശിയും. 2021 ഒക്ടോബറിൽ രാത്രി അമിതേഷ് ഹർമുഖ് പീഡിപ്പിച്ചതായി ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റായ യുവതി സിറ്റി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ കാലിനു പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് വേദനസംഹാരി കഴിച്ച് മുറിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് അമിതേഷ് ഹർമുഖ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു പരാതി. എയർഫോഴ്സ് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടാവാഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് യുവതി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ദീപക് എം.ദാമോറിന് പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് അമിതേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചു.

ചിത്രം: AFP

എന്നാൽ എയർഫോഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് കോളജിനകത്ത് നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ പൊലീസിന് അമിതേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലെന്നും കോർട്ട് മാർഷൽ ചെയ്യാൻ ഇയാളെ കമാൻഡിങ് ഓഫിസർക്ക് കൈമാറണമെന്നും എയർഫോഴ്സ് അധികൃതർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. റിമാൻഡ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അമിതേഷിനെ മഹിളാ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ, പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയെ എയർഫോഴ്സ് ആശുപത്രിയിൽ 2–ഫിംഗർ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കിയതായും പരാതി പിൻവലിക്കാൻ എയർഫോഴ്സ് അധികൃതർ നിർബന്ധിച്ചതായും പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി നിരോധിച്ച 2–ഫിംഗർ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കിയത് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്റെ പ്രതികരണം. നിയമ വിരുദ്ധ നടപടിക്കെതിരെ കമ്മിഷൻ ചെയർപഴ്സൻ രേഖ ശർമ എയർ ചീഫ് മാർഷലിന് കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തു.

∙ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ശാസ്ത്രീയത

സ്ത്രീ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ കന്യാചർമം ഛേദിക്കപ്പെടൂ എന്ന വാദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് 2 വിരൽ പരിശോധന പലപ്പോഴും നടന്നിരുന്നത്. ഇത് ധാർമികമായി തെറ്റാണെന്നു മാത്രമല്ല, വാദം പിഴവുള്ളതുമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതു കന്യാചർമത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കി മാത്രം നിർവചിക്കാനാവില്ലെന്നും സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് മുതൽ സ്വയംഭോഗം വരെ പല കാരണങ്ങളാൽ കന്യാചർമം കീറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിവിധ മെഡിക്കൽ ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ചിത്രം: AFP

പരുക്കില്ലാത്ത കന്യാചർമം ലൈംഗികാതിക്രമത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെന്നും തകരാറുള്ള കന്യാചർമം യഥാർഥത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിലെ ലൈംഗിക ബന്ധമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചില സ്ത്രീകൾ കന്യാചർമം ഇല്ലാതെ ജനിക്കുമെന്നതാണ് പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത. ഒരിക്കൽ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ അതിജീവിതയെ വീണ്ടും വൈദ്യശാസ്ത്രവും ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ യുകെയിലെ ‘കിരാതന്മാർ’

1979 നു മുൻപ്, യുകെയിലെത്തി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ അതിഭീകരമായ വൈദ്യ പരിശോധനകളിലൂടെ കന്യാകാത്വം തെളിയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആ കിരാത നിയമത്തിന് അവസാനം കുറിച്ചത് ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവതിയായിരുന്നു. 1979 ജനുവരി 24ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവതി ഹീത്രോ വിമാനത്താളത്തിൽ വന്നിറങ്ങി. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ തന്റെ പ്രതിശ്രുത വരനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. അക്കാലത്ത്, ബ്രിട്ടനിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രതിശ്രുത വരനെ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമെങ്കിൽ വീസ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, യുവതിക്ക് കടുത്ത വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാകേണ്ടി വന്നു.

35 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന യുവതി ഇതു വരെ വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നതിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ഇമിഗ്രഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംശയം. ഇവർ വിവാഹിതയാണെന്നും കുട്ടികളുണ്ടെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നതോടെ യുവതിയെ 2 വിരൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അടക്കം വിധേയയാക്കി. എന്നാൽ, യുവതി ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചതോടെ ലണ്ടനിലെ പ്രധാന പത്രങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടായി ഈ സംഭവം മാറി. പരിശോധനകൾ നടത്തിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉടൻ തന്നെ അച്ചടക്ക നടപടിയുമുണ്ടായി.

∙ കന്യകാത്വം തെളിയിക്കാൻ ‘കുകാരി കി രസം’

ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും കന്യകാത്വ പരിശോധന വ്യാപകമാണ്. ‘കുകാരി കി രസം’ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ആചാരമുണ്ട്. കന്യാചർമത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ ഒരു നൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, വധുവിനെ അശുദ്ധയായി കണക്കാക്കുന്നു. കാമുകന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ അവളെ പലപ്പോഴും മർദിക്കുകയും പുരുഷ പങ്കാളി പലപ്പോഴും വധുവിന്റെ കുടുംബത്തോട് അധിക പണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

രാജസ്ഥാനിലെ പ്രാദേശിക ഗോത്രക്കാരായ സാൻസി വിഭാഗം ആദ്യ രാത്രിയിൽ നവദമ്പതികളുടെ കട്ടിലിൽ വെള്ള ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതാണ് ആചാരം. വരന്റെ വീട്ടുകാർ പിന്നീട് കന്യാചർമം പൊട്ടിയുള്ള രക്തം വിരിയിലുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഗ്രാമവാസികൾ സ്ത്രീകളോട് പരിശുദ്ധി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ അഗ്നിപരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവയൊന്നും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തതിനാൽ പോലീസിനും ഒന്നും ചെയ്യാനാവുന്നില്ല.

English Summary: What is Two-Finger Virginity Test and Why Supreme Court Slams this in Rape Cases?