‘അവധിയായി കണക്കാക്കണം’: പിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കാരോട് ബൈജൂസിന്റെ ബൈജു

ന്യൂഡൽഹി∙ ചെലവുചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ആകെയുള്ള 50,000 ജീവനക്കാരിൽ 2500 പേരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ബൈജൂസ് സ്ഥാപകൻ ബൈജു രവീന്ദ്രൻ. കമ്പനിയുടെ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിട്ടുപോകേണ്ടിവരുന്നവരോടു ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായും അത്രയും പേർ ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നത് തന്റെ ഹൃദയത്തെയും തകർക്കുന്നതായും ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ സിഇഒ കൂടിയായ ബൈജു രവീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫിസ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ബൈജൂസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നൂറിൽപ്പരം ജീവനക്കാർക്കാണ് ജോലി നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയെ ലാഭത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള വഴിയിൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരികയാണെന്ന് കത്തിൽ ബൈജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല ഇക്കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഭംഗിയായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആകെ ജീവനക്കാരിൽ അഞ്ചു ശതമാനംപേർക്കു മാത്രമേ ജോലി നഷ്ടമാകുകയുള്ളൂ. ഇതൊരു പിരിച്ചുവിടലായി കാണരുത്. അവധിയായി കണക്കാക്കണം. കമ്പനിയിലേക്ക് പുതിയ ആളുകളെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തുപോയവർക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ എച്ച്ആറിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്’’ – ബൈജു ഇമെയിലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: "What Others See As Lay-Off, I See As Time Off": BYJU's CEO To Sacked Employees