വയസ്സ് 26, ഗ്രേറ്റയുടെ നാട്ടുകാരി:മന്ത്രിയായിട്ടും രക്ഷയില്ല; റഷ്യൻ യുദ്ധപ്പേടിയിൽ സ്വീഡനും

2022 ഒക്ടോബര്‍ 18. സ്വീഡന്റെ തലസ്ഥാനമായ സ്റ്റോക്കോമിലെ, പാര്‍ലമെന്റിനു മുന്നില്‍ പുതിയ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുകയാണ്. ക്യാമറയുടെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്‍ഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്‌സണിനൊപ്പം 24 മന്ത്രിമാരും അണിനിരന്നു. പക്ഷേ, ക്യാമറകളുടെയെല്ലാം ശ്രദ്ധ ഒരേയൊരാളിലായിരുന്നു. 26 വയസ്സുള്ള റൊമിന പൗര്‍മോഖ്താരിയിൽ. സ്വീഡനിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രി. പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി. റൊമിന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിയായി എന്നതിനൊപ്പംതന്നെ, പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും രാജ്യത്തെ ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായി. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റതിനു പിന്നാലെ, പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിനു പകരം എന്തിനാണു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് എന്ന ചോദ്യവുമുയര്‍ന്നു. പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി പോരാടുന്ന ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗിന്റെ രാജ്യത്ത് പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് വേണ്ടേയെന്ന് ചോദിച്ച് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധരുള്‍പ്പെടെ രംഗത്തെത്തി. ആരാണ് ഈ റൊമിന പൗര്‍മോഖ്താരി? എന്തിനാണ് സ്വീഡന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ട് ഇതിത്ര ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായി? പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിനെ സ്വീഡിഷ് സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ? എന്തിനാണ്, പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ തിടുക്കപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം നടത്തിയത്? പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ലോകമാതൃകയായ സ്വീഡനിപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽത്തന്നെ മുൾമുനയിലാണ്. റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തോടെ ആണവോർജത്തെപ്പറ്റിയും രാജ്യം കാര്യമായിത്തന്നെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ‘ഗ്രേറ്റയുടെ രാജ്യത്ത്’ എന്താണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യവും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

∙ ഗ്രേറ്റയുടെ നാട്ടുകാരി

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ട ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗിന്റെ നാട്ടുകാരിയാണ് റൊമിന. സ്റ്റോക്കോമിലെ ഒരു ഇറാനിയന്‍ വംശജ കുടുംബത്തിൽ 1995 നവംബർ 12നായിരുന്നു ജനനം. ഇറാനിലെ ടബ്‌രിസ് സ്വദേശിയായ പിതാവ് ഇബ്രാഹിം പൗര്‍മോഖ്താരിയുടെ പ്രചോദനത്തിലാണ് റൊമിനയും രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തുന്നത്. ഇറാനില്‍നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ അഭയാര്‍ഥിയാണ് പിതാവെന്ന് റൊമിന ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഭരണകൂടം സ്വതന്ത്ര്യം കവര്‍ന്നപ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ ഇറാനില്‍നിന്ന് സ്വീഡനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

സ്വീഡനിലെ സൻഡ്ബിബര്‍ഗിലാണ് റൊമിന വളര്‍ന്നത്. 2018 ല്‍ ലിബറൽ പീപ്പിള്‍സ് പാർട്ടിയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ ലിബറല്‍ യൂത്ത് ഓഫ് സ്വീഡന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി. 2022 ല്‍ സ്റ്റോക്കോം മുനിസിപ്പാലിറ്റി അംഗം. മന്ത്രിയായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതു വരെ ലിബറൽ യൂത്ത് ഓഫ് സ്വീഡന്റെ മേധാവിയായിരുന്നു. 26-ാം വയസ്സില്‍ കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രിയായതോടെ, സ്വീഡനിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിയെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി. രാജ്യാന്തര വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന റൊമിന, ഇറാനിലെ ഹിജാബ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ പിന്തുണയാണു നൽകിയിരുന്നത്.

പക്ഷേ, റൊമിനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലോ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലോ കാലാവസ്ഥ ഒരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണു സത്യം. കുടിയേറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു ഏറെ ശ്രദ്ധ. കുടിയേറ്റത്തിന് എതിരു നിൽക്കുന്ന സ്വീഡന്‍ ഡമോക്രാറ്റുകളുമായുള്ള സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് റൊമിന മുന്‍പ് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്വീഡന്‍ ഡമോക്രാറ്റുകളുമായി (എസ്ഡി) കൂടുതല്‍ അടുക്കാനുള്ള ഉൾഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്‌സണിന്റെ നീക്കത്തിന്റെ തുറന്ന വിമര്‍ശകയുമായിരുന്നു റൊമിന. ‘‘എസ്ഡി ഒപ്പമില്ലാത്ത ഉള്‍ഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്‌സണ്‍, തീർച്ചയായും വേണം. എസ്ഡി ഒപ്പമുള്ള ഉള്‍ഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്‌സണ്‍, വേണ്ട’’– എന്നായിരുന്നു 2020 ലെ റൊമിനയുടെ ഒരു ട്വീറ്റ്. എന്നാല്‍, കുടിയേറ്റവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന്, മന്ത്രിയായതോടെ റൊമിന പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് (സ്വീഡിഷ് ജനസംഖ്യയുടെ 20 ശതമാനത്തിലധികം പേരും സിറിയ, ഇറാഖ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, സൊമാലിയ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരാണ്)

∙ വല്ലാത്തൊരു മന്ത്രിസഭ!

2022 സെപ്റ്റംബറില്‍ നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍, വലതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ സഖ്യം (സ്വീഡന്‍ ഡമോക്രാറ്റ്‌സ്, മേഡറേറ്റ് പാര്‍ട്ടി, ക്രിസ്ത്യന്‍ ഡമോക്രാറ്റ്‌സ്, ലിബറല്‍സ്) പാര്‍ലമെന്റിലെ 349 സീറ്റുകളില്‍ 176 സീറ്റുകളുടെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു. 1930 മുതല്‍ സ്വീഡിഷ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന സോഷ്യല്‍ ഡമോക്രാറ്റുകളെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ഈ സഖ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു. തീവ്ര വലതുപക്ഷ സ്വീഡന്‍ ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് പിന്തുണ വര്‍ധിച്ചതാണ് വിജയം സാധ്യമാക്കിയത്. മോഡറേറ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ നയിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റേഴ്സണ്‍, സ്വീഡന്‍ ഡമോക്രാറ്റുകളുടെ പിന്തുണയോടെ താന്‍ സംയുക്ത ന്യൂനപക്ഷ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഒക്ടോബര്‍ 14ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സ്വീഡന്‍ ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധരാണ്. 2045 ഓടെ കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രാലിറ്റി (നെറ്റ് സീറോ എമിഷന്‍) കൈവരിക്കാനുള്ള സ്വീഡന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ അവര്‍ എതിര്‍ക്കുന്നു. സീറോ എമിഷന്‍ എന്ന, രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത പാര്‍ലമെന്റിലെ ഏക പാര്‍ട്ടിയാണ് സ്വീഡന്‍ ഡമോക്രാറ്റുകള്‍. കാലാവസ്ഥയില്‍ സ്വീഡനെ മാതൃകയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനും അവര്‍ എതിരാണ്. പക്ഷേ, ക്രിസ്റ്റേഴ്സണിന്റെ സര്‍ക്കാരാകട്ടെ നിലനില്‍പ്പിനായി സ്വീഡന്‍ ഡമോക്രാറ്റുകളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലും.

മോഡറേറ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ സഖ്യസര്‍ക്കാരിനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍, കുടിയേറ്റം, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കൽ, ഊര്‍ജ നയം എന്നിവയില്‍ രാജ്യത്തെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് ഉള്‍ഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്സണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 13 പുരുഷന്മാരും 11 സ്ത്രീകളും ഉള്‍പ്പെടെ 24 പേരുമായി മന്ത്രിസഭയും രൂപീകരിച്ചു. 13 പേര്‍ മേഡറേറ്റ് അംഗങ്ങള്‍, ആറ് ക്രിസ്ത്യന്‍ ഡമോക്രാറ്റ് പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങൾ, അഞ്ച് ലിബറല്‍ പീപ്പിള്‍സ് പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങൾ. ഈ സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാരില്‍ സ്വീഡന്‍ ഡമോക്രാറ്റുകളുടെ കാര്യമായ സ്വാധീനം ലിബറലുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ലിബറലുകളുടെ പിന്തുണയും ക്രിസ്റ്റേഴ്‌സന്റെ നിലനില്‍പ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അങ്ങനെയാണ് റൊമിനയ്ക്കു നറുക്കു വീണത്.

മോഡറേറ്റ് പാര്‍ട്ടി പാര്‍ലമെന്ററി നേതാവ് തോബിയാസ് ബില്‍സ്ട്രോമിനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചപ്പോള്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ തലവനായ പല്‍ ജോണ്‍സനെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാക്കി. മോഡറേറ്റ് പാര്‍ട്ടി നേതാവായ എലിസബത്ത് സ്വാന്റേസനാണ് ധനമന്ത്രി. ക്രിസ്ത്യന്‍ ഡമോക്രാറ്റ് നേതാവ് എബ്ബാ ബുഷ് ഊര്‍ജ–വ്യവസായ മന്ത്രിയായി. ലിബറല്‍ പീപ്പിള്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് റൊമിന കാലാവസ്ഥാ-പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള സ്വീഡനിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുമായി.

∙ വകുപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ...

സ്വീഡനിലെ പുതിയ വലതുപക്ഷ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ആദ്യ നടപടികളിലൊന്ന് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിര്‍ത്തലാക്കുകയെന്നതായിരുന്നു. രാജ്യം റഷ്യയുമായി ‘ഉരസലിൽ’ ആയതിനാൽ ‘സിവില്‍ ഡിഫന്‍സിനായി’ ഒരു പുതിയ മന്ത്രാലയം സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റേഴ്സണിന്റെ തീരുമാനം. അതോടെ 35 വര്‍ഷമായി നിലകൊണ്ട പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് ഇല്ലാതായി. പകരം, ഊര്‍ജ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴില്‍ കാലാവസ്ഥാ-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം എന്ന പേരില്‍ പുതിയ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചു. റൊമിനയ്ക്ക് അതിന്റെ ചുമതലയും നല്‍കി. കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ മന്ത്രാലയത്തിലെ മന്ത്രിക്കാണ്. റൊമിന ഒരേസമയം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കും.

1987ന് ശേഷം സ്വീഡനില്‍ ആദ്യമായാണ് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമില്ലാത്തത്. നേരത്തേ മന്ത്രിസഭയില്‍ പ്രത്യേകം മന്ത്രിയുള്ള സ്വതന്ത്ര വകുപ്പായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം. എന്നാൽ സ്വീഡനിലെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മറ്റു മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യവുമല്ല. 1987ല്‍ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം സ്ഥാപിതമാകുന്നതിന് മുന്‍പ്, കൃഷി മന്ത്രാലയവും പിന്നീട് ഊര്‍ജ മന്ത്രാലയവും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. 2015 ലെ പാരിസ് ഉടമ്പടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന യുഎന്നിന്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന കോണ്‍ഫറന്‍സിന് മൂന്നാഴ്ച മുന്‍പാണ് പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് നിര്‍ത്തലാക്കാനുള്ള സ്വീഡന്റെ തീരുമാനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

∙ ‘പരിസ്ഥിതിക്ക്’ എന്തു സംഭവിച്ചു?

റൊമിനയെ കാലാവസ്ഥാ-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയായി നിയമിച്ച തീരുമാനത്തിനു പിന്നാലെ ഈ സ്‌കാന്‍ഡിനേവിയന്‍ രാജ്യത്ത് വന്‍ വിമര്‍ശനവും ഉയര്‍ന്നു. കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചത് സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതികള്‍ക്കായി പരിസ്ഥിതിനയം പൊളിച്ചെഴുതുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രധാന വിമര്‍ശനം. പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ വേളയില്‍, കാലാവസ്ഥയും ജൈവവൈവിധ്യവും കാര്യമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. പുതിയ സഖ്യസര്‍ക്കാര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 14ന് അവതരിപ്പിച്ച 62 പേജുള്ള സഖ്യ കരാറില്‍, 7 പ്രധാന വിഷങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. കുടിയേറ്റം, കാലാവസ്ഥയും ഊര്‍ജവും, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കൽ, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയും കുടുംബ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും, അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തല്‍ എന്നിവയാണത്.

കാലാവസ്ഥ ഒരു പേജിലെ വിഷയം മാത്രമാണ്. സ്വീഡന്‍ എങ്ങനെയാണ് കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് പുറന്തള്ളല്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കരാറില്‍ പറയുന്നില്ല. കരാറില്‍ ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ പരാമര്‍ശമില്ല. എന്നാൽ ‘‘കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, അത് വ്യവസായ മേഖലയിലും ഗതാഗത മേഖലയിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടു വരുന്നു എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്’’ എന്നായിരുന്നു ഊർജമന്ത്രി എബ്ബാ ബുഷ് വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ 1987 ല്‍ സ്ഥാപിതമായതു മുതല്‍, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ സ്വീഡനെ മുന്‍നിരയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ സഹായിച്ച ഒരു വകുപ്പിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് സ്വീഡനിലെ ഗ്രീന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതാക്കള്‍ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വിഷയത്തില്‍ വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ‘ചരിത്രപരമായ’ തീരുമാനത്തെ അപലപിക്കുന്നതായി ഗ്രീന്‍ വക്താവ് പെര്‍ ബോളണ്ട് പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതിക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സർക്കാർ എത്ര കുറച്ചു മാത്രം പ്രധാന്യം നൽകുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു പെര്‍ ബോളണ്ടിന്റെ വിമര്‍ശനം.

എന്നാല്‍, കാര്‍ബന്‍ ബഹിര്‍ഗമനം കുറയ്ക്കാനുള്ള പാരിസ് ഉടമ്പടിയെ സ്വീഡന്‍ മാനിക്കും എന്നാണ് എബ്ബാ ബുഷ് നൽകിയ ഉറപ്പ്. സ്വീഡിഷ് ബിസിനസ് ഇടപാടുകളെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കാത്ത വിധമായിരിക്കും ഇതു ചെയ്യുക. അതേസമയം, സര്‍ക്കാരിന്റെ നയപരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്‍ഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്‌സണ്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശമില്ലെന്ന് ഗ്രീന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാവ് മാര്‍ട്ട സ്റ്റെനെവി തിരിച്ചടിച്ചു. ‘‘പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് നിര്‍ത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു. പകരം നയങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, വകുപ്പില്ലാതെ, പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ അധികാരമില്ലാതെ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥാ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു’’- മാര്‍ട്ട പരിഹസിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, സ്വീഡന്‍ ദേശീയ, രാജ്യാന്തര കാലാവസ്ഥാ പ്രതിബദ്ധതകള്‍ പാലിക്കുമെന്ന് പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആണവോര്‍ജം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയായിരിക്കും ഇത്.

∙ സ്വീഡനെന്ന മാതൃക

വര്‍ഷങ്ങളായി സ്വീഡനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നം നേരിടുന്നതില്‍ സ്വീഡനെ ഒരു നേതൃരാജ്യമായിത്തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഹരിത രാജ്യമെന്ന ഖ്യാതിയും സ്വീഡനുണ്ട്. 1967 ല്‍, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഏജന്‍സി സ്ഥാപിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു സ്വീഡന്‍. കാര്‍ബണ്‍ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യവും സ്വീഡന്‍ തന്നെ. രാജ്യത്തെ പകുതിയിലധികം ഊര്‍ജവും (52 ശതമാനം) പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ്. രാജ്യത്തെ റീസൈക്ലിങ് സംവിധാനം അത്യാധുനികമാണ്.

2021 നവംബറിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രകടന സൂചിക പ്രകാരം, 60 രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കാലാവസ്ഥാ നയങ്ങളുടെ മികവിന്റെ റാങ്കിങ്ങില്‍ സ്വീഡന്‍ ഡെന്മാര്‍ക്കിന് പിന്നില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു അത്. ജലവൈദ്യുതിയുടെ സമൃദ്ധി ആസ്വദിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ‘ഹരിത വ്യാവസായിക വിപ്ലവം’ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ കാലാവസ്ഥാ നയങ്ങള്‍ സഹായിച്ചിരുന്നു. ബാറ്ററി നിര്‍മാതാക്കളായ നോത്ത്‌വോള്‍ട്ട് എബി, യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കായി ഇലക്ട്രിക്-വാഹന ബാറ്ററികള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതും രണ്ടു സ്റ്റീല്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍ ഫോസില്‍ ഇന്ധനം കത്തിക്കാതെ വലിയ തോതിലുള്ള സ്റ്റീൽ ഉല്‍പാദനം ആരംഭിക്കാന്‍ തയാറെടുക്കുന്നതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാല്‍ പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതോടെ, പാരിസ്ഥിതിക, കാലാവസ്ഥാ വിഷയങ്ങള്‍ അവതാളത്തിലാകുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണ് സ്വീഡന്‍. വലതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ ഉയര്‍ച്ച കാലാവസ്ഥാ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് സ്വീഡന്‍ എന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

∙ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്ന്!

പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സ്വീഡിഷ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടിയെ‘വിനാശകരം’ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ, ആണവോര്‍ജം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തെ ഇല്ലാതാക്കി, കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചതിലൂടെ പുതിയ സ്വീഡിഷ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിപാടിയില്‍, അധികാരത്തിന്റെ ആദ്യ വര്‍ഷത്തില്‍ നേരിടേണ്ട ഏഴ് പ്രധാന മുന്‍ഗണനാ മേഖലകളില്‍ ഒന്നായി കാലാവസ്ഥയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മറ്റു പല മുന്‍ഗണനാ മേഖലകളും ഊര്‍ജ പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

പുതിയ ആണവ നിലയങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിന് 3600 കോടി യൂറോയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഗാരന്റി സഹിതം, ആണവോര്‍ജത്തിനായി സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ പണം നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള ആണവ നിലയങ്ങള്‍ അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് കൂടുതല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നു. കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളില്‍ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും വില കുറയ്ക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആണവ നിലയങ്ങള്‍ വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് പ്രായോഗികമാണോ എന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കും. കൂടാതെ രാജ്യത്തെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ചാര്‍ജിങ് പോയിന്റുകളുടെ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ആളുകളെ ഇന്ധന വാഹനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്.

‘ആണവനിലയങ്ങള്‍ സ്വേച്ഛാപരമായി അടച്ചുപൂട്ടുന്നതു തടയുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരണം. സൗകര്യങ്ങള്‍ നല്ല നിലയിലായിരിക്കുകയും സുരക്ഷിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ആണവോര്‍ജം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉറപ്പുനല്‍കണം. അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കണം. അടച്ച റിയാക്ടറുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നീക്കം ചെയ്യണം. പുതിയ റിയാക്ടറുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനും ഒരേ സമയം പത്തിലധികം റിയാക്ടറുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പാരിസ്ഥിതിക നിയമത്തിലെ വിലക്കുകള്‍ നീക്കണം. സ്വീഡനില്‍ ചെറിയ മോഡുലാര്‍ റിയാക്ടറുകളുടെ (എസ്എംആര്‍) നിര്‍മാണത്തിനും പ്രവര്‍ത്തനത്തിനും സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമം വികസിപ്പിക്കണം’-സഖ്യ കരാറില്‍ പറയുന്നു.

ആണവോര്‍ജ ഉല്‍പാദനവും ചാര്‍ജിങ് പോയിന്റുകളുടെ ശൃംഖല വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതും ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിര്‍ഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗമായി ക്രിസ്റ്റേഴ്‌സണിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പാര്‍ട്ടികള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ആണവ റിയാക്ടറുകള്‍ തകര്‍ക്കാനുള്ള മുന്‍ സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ആണവോര്‍ജത്തിന്റെ വിപുലീകരണത്തിനാണ് ക്രിസ്റ്റേഴ്‌സണ്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും 100% വൈദ്യുതോൽപാദനവുമെന്ന ലക്ഷ്യവും ക്രിസ്റ്റേഴ്സൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ റഷ്യ തന്ന ‘പണി’; മാറിച്ചിന്തിച്ച് സ്വീഡൻ

ഈ വര്‍ഷം റഷ്യ വാതക വിതരണം വെട്ടിക്കുറച്ചതിനു പിന്നാലെ, വൈദ്യുതവില യൂറോപ്പിൽ കുതിച്ചുയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതോടെ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ആണവോർജം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബദൽ സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, ‘‘സ്വീഡനില്‍ പുതിയ ആണവ റിയാക്ടറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുമെന്ന്’’ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടെ എബ്ബാ ബുഷ് പറഞ്ഞത്. ഉയര്‍ന്ന ഊര്‍ജ വില കാരണം സ്വീഡന്‍ ജനതയും ഇപ്പോള്‍ യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ ആണവ നിലയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷമാദ്യം രാജ്യത്തു നടന്ന സര്‍വേയില്‍, സ്വീഡനില്‍ ആണവോര്‍ജത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള പിന്തുണ റെക്കോര്‍ഡ് നിലയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആവശ്യമെങ്കില്‍ പുതിയ ആണവ റിയാക്ടറുകളുടെ നിര്‍മാണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് 56 ശതമാനം പേര്‍ പറഞ്ഞു. 84 ശതമാനം പേര്‍ (10ല്‍ 8 പേര്‍) ആണവോര്‍ജം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കില്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ ആണവ റിയാക്ടറുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 10-ല്‍ ഒരാള്‍ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ ആണവോര്‍ജം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ.

റിംഗാല്‍സ് ആണവ നിലയത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ചെറിയ മോഡുലാര്‍ റിയാക്ടര്‍ (എസ്എംആര്‍) യൂണിറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതാപഠനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജൂണില്‍ വട്ടന്‍ഫാള്‍ കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നു. പഠനം 2023 അവസാനമോ 2024 ആദ്യമോ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വീഡനിലെ ആണവ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏകദേശം 21.5 കോടി ഡോളര്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. സ്വീഡനില്‍ ആറ് വാണിജ്യ ആണവോര്‍ജ യൂണിറ്റുകള്‍ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്: ഫോര്‍സ്മാര്‍ക്ക് (3 നിലയം), ഓസ്‌കര്‍ഷാം (1), റിംഗാല്‍സ് (2). ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ അറ്റോമിക് എനര്‍ജി ഏജന്‍സിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം, 2021ല്‍ രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും ആണവോര്‍ജം വഴിയാണ്. സ്വീഡനിലെ ആറ് ആണവ റിയാക്ടറുകള്‍ ചേർന്നാണ് രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതിയുടെ 40 ശതമാനവും നല്‍കുന്നത്. 1980 ല്‍, ആണവോര്‍ജം ഘട്ടംഘട്ടമായി നിര്‍ത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഇതിൽ മാറ്റം വന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആണവോർജ ഉൽപാദനം കൂട്ടാനുള്ള നീക്കവും.

∙ നാറ്റോയുടെ കൈപിടിച്ച്...

ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ റഷ്യ യുക്രെയ്‌നിനുമേല്‍ അധിനിവേശം നടത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, നാറ്റോ അംഗത്വത്തിനായി തിരക്കിട്ട ശ്രമം നടത്തിയ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു സ്വീഡന്‍. റഷ്യയുമായി സ്വീഡന്‍ കര അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്നില്ല. പക്ഷേ, ബാള്‍ട്ടിക് കടലിന്റെ തീരത്ത് പ്രധാന സാന്നിധ്യമാണ്. സ്വീഡനും നാറ്റോയും തമ്മില്‍ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഇരു കൂട്ടരും പതിവായി സംയുക്ത അഭ്യാസങ്ങള്‍ നടത്തുകയും സമാധാന പരിപാലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സഹകരിക്കുകയും വിവരങ്ങള്‍ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. 1994 മേയ് 9ന് സ്വീഡന്‍, നാറ്റോയുടെ ‘പാര്‍ട്‌നര്‍ഷിപ് ഫോര്‍ പീസില്‍’ പങ്കുചേര്‍ന്നു. നാറ്റോയില്‍ അംഗമല്ലാത്ത യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ ആറ് അംഗങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു അന്ന് സ്വീഡന്‍.

ചരിത്രപരമായി നോക്കിയാൽ, സ്വീഡിഷ് ജനസംഖ്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷമാണ് നാറ്റോ അംഗത്വത്തിന് അനുകൂലമായുള്ളത്. എന്നാല്‍ ‌യുക്രെയ്‌നിനു മേലുള്ള റഷ്യന്‍ അധിനിവേശത്തോടെ ഇതിനു മാറ്റം വന്നു. 2022 ഫെബ്രുവരി 24, 25 തീയതികളില്‍ നടന്ന ഒരു അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പില്‍ 41% പേര്‍ നാറ്റോ അംഗത്വത്തെ അനുകൂലിക്കുകയും 35% പേര്‍ എതിര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ മാര്‍ച്ച് 4ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പില്‍, രാജ്യത്തെ 51 ശതമാനം പേര്‍ നാറ്റോ അംഗത്വത്തെ പിന്തുണച്ചു. അങ്ങനെ, 2022 മേയ് 18ന് സ്വീഡന്‍ നാറ്റോയില്‍ ചേരാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി. 2022 ജൂലൈ 5ന് ,നാറ്റോ സഖ്യത്തില്‍ ചേരുന്നതിനുള്ള പ്രവേശന പ്രോട്ടോക്കോളില്‍ സ്വീഡന്‍ ഒപ്പുവച്ചു. മിക്ക യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ, സ്വീഡനും യുദ്ധത്തില്‍ യുക്രെയ്‌നിന്റെ പക്ഷം ചേര്‍ന്നു. റഷ്യന്‍ സേനയെ നേരിടാന്‍ യുക്രെയ്‌നിന്റെ സായുധ സേനയ്ക്ക് സ്വീഡന്‍ ആയുധങ്ങളും നല്‍കിയിരുന്നു.

∙ രാജ്യങ്ങളും ‘ആണവ’മാകുന്നു

ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ അറ്റോമിക് എനര്‍ജി ഏജന്‍സിയുടെ (ഐഎഇഒഎ) കണക്കനുസരിച്ച് പോളണ്ട്, ഘാന, കെനിയ, ഫിലിപ്പീന്‍സ്, ഇന്തൊനീഷ്യ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ 30 ഓളം രാജ്യങ്ങള്‍ ഇതാദ്യമായി ആണവോര്‍ജം പരിഗണിക്കുകയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ബെലാറൂസ്, ഇറാന്‍, റുമേനിയ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ഫ്രാന്‍സ്, യുകെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ആണവോര്‍ജം വികസിപ്പിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു. ചൈന, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലദേശ് തുര്‍ക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച നിര്‍മാണ പരിപാടികള്‍ നടക്കുന്നു.

ശൈത്യകാലത്തിന് മുന്നോടിയായി വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാന്‍ ആണവ റിയാക്ടറുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ ജപ്പാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള രണ്ടു പുതിയ ആണവ നിലയങ്ങളില്‍ നാല് പുതിയ റിയാക്ടറുകള്‍ക്ക് ചൈന അംഗീകാരം നല്‍കി. വേനൽ ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ കലിഫോര്‍ണിയ, ഡയാബ്ലോ കാന്യോൺ ആണവ നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ യുഎസ് തീരുമാനിച്ചു. റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്‌ൻ അധിനിവേശത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഊർജ പ്രതിസന്ധി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ, ജർമൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസ് രാജ്യത്തെ മൂന്ന് ആണവ നിലയങ്ങൾ ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

∙ കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രാലയം എവിടെയെല്ലാം?

സ്വീഡനില്‍ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രാലയമുണ്ട്. പ്രത്യേക മന്ത്രാലയമല്ലാതെ മറ്റു മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ക്ലൈമറ്റ് ആക്‌ഷന്‍, ക്ലൈമറ്റ് പോളിസി, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂസ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നെഗോഷിയേഷന്‍സ് എന്നീ പേരുകളിലോ ആയിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം. ഇന്ത്യയില്‍ പരിസ്ഥിതി, വനം വകുപ്പിനൊപ്പമാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ‘ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്’ എന്നപേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭൂപേന്ദര്‍ യാദവ് ആണ് മന്ത്രി. രണ്ടാം നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിലെ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിയാണ് ഭൂപേന്ദര്‍ യാദവ്. നേരത്തേ പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറിനായിരുന്നു ചുമതല. ഒന്നാം മോദി സര്‍ക്കാരില്‍ പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറിനൊപ്പം അനില്‍ മാധവ് ദാവെയും ഹര്‍ഷ് വര്‍ധനും വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചു.

ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഓസ്ട്രിയ, ബെല്‍ജിയം, കാനഡ, ഡെന്മാര്‍ക്, ഫിന്‍ലന്‍ഡ്, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മനി, ഗ്രീസ്, അയര്‍ലന്‍ഡ്, ഇറ്റലി, ലക്‌സംബര്‍ഗ്, മലേഷ്യ, മാര്‍ട്ട, നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്, ന്യൂസീലന്‍ഡ്, നോര്‍വെ, പാക്കിസ്ഥാന്‍, പോര്‍ച്ചുഗല്‍, റുമേനിയ, സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ്, സ്‌പെയിന്‍, ബ്രിട്ടന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുള്‍പ്പെടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കായി വകുപ്പുകളുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തെ അപ്പാടെ ഇല്ലാതാക്കി മറ്റൊരു മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴില്‍ കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചതാണ് സ്വീഡനില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയാകാൻ കാരണം. പരിസ്ഥിതി സന്ദേശവുമായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ ഇതുവരെ, സ്വന്തം നാട്ടിൽ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഇല്ലാതാക്കിയതിനെപ്പറ്റി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായിരിക്കും അവരുടെ പ്രതികരണമെന്നതിനും ലോകം കാതോർക്കുന്നു.

