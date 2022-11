‘സ്റ്റേറ്റ് കാർ എങ്ങനെ പുറത്തുപോയെന്ന് നോക്കേണ്ടത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ’

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനം രാത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഡ്രൈവർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പി.എസ്. ഗോപകുമാരൻ നായര്‍. രാത്രി വാഹനം എങ്ങനെ പുറത്തുപോയെന്ന് നോക്കേണ്ടത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ്.

ജല അതോറിറ്റിയാണ് തനിക്ക് വാഹനവും ഡ്രൈവറെയും നൽകിയത്. ഇയാൾ കരാർ ജീവനക്കാരനാണ്. കരാർ കമ്പനിയാണ് ജല അതോറിറ്റിക്ക് വാഹനവും ഡ്രൈവറെയും നൽകുന്നത്. മുൻ ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ കാലത്തും സന്തോഷ് ഡ്രൈവറായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സന്തോഷിനെപ്പറ്റി തനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മ്യൂസിയം പരിസരത്ത് പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ വനിതാ ഡോക്ടറെ ഉപദ്രവിച്ച കേസിലും കുറവൻകോണത്തെ വീട്ടിൽ കയറിയ കേസിലും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഡ്രൈവറായ സന്തോഷ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്. ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലെത്തിയാണ് സന്തോഷ് രണ്ടിടത്തും അതിക്രമം നടത്തിയത്. സർക്കാർ വാഹനത്തിൽ ബോർഡ് മറച്ചുവച്ചായിരുന്നു സന്തോഷിന്റെ സഞ്ചാരം.



English Summary: Driver has no permission to take car during night, says Water Authority Minister's PS