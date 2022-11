പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ നടപടി വേണം: ഗെലോട്ടിനെതിരെ പടയൊരുക്കവുമായി സച്ചിൻ

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെതിരെ പടയൊരുക്കവുമായി സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പുതിയ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ തയാറാകണമെന്ന് സച്ചിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള പാർട്ടിയാണ്. അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പുതിയ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. വൈകാതെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് പാർട്ടി നിരീക്ഷകർ അറിയിച്ചുവെന്നും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആദ്യം പരിഗണിച്ച അശോക് ഗെലോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായാലും അശോക് ഗെലോട്ട് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി എംഎൽഎമാർ രാജിഭീഷണി മുഴക്കി. ഇതിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹൈക്കമാൻഡ്, ഒടുവിൽ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയെ അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രംഗത്തിറക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടിയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം തയാറാകാതെ വന്നതോടെയാണ് സച്ചിൻ രംഗത്തെത്തിയത്.

2020 ജൂലൈയിൽ 20 എംഎൽഎമാരുമായി ചേർന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഡൽഹിയിലെ റിസോട്ടിലേക്ക് മാറി രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു. തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയം നടത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയെ പിളർത്തുമെന്ന് സച്ചിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സച്ചിന്റെ നീക്കം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. അശോക് ഗെലോട്ടിന് പിന്തുണയുമായി കൂടുതൽ എംഎൽഎമാർ രംഗത്തെത്തിയതോടെ നീക്കം പൊളിഞ്ഞു. തുടർന്ന് സച്ചിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നും പാർട്ടി നീക്കിയിരുന്നു.

