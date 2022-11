ഗവർണറുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നിയമവിരുദ്ധം: ഏഴ് വിസിമാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏഴ് വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വിസി നിയമനം റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വൈസ് ചാൻസർമാർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിസിമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹര്‍ജി കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.

താൻ നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനു മറുപടി ലഭിക്കണം എന്നതിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും, കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് ലഭിച്ച 10 വൈസ് ചാൻസലർമാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും തന്നെ നേരിട്ടുകണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴിനു മുൻപ് അറിയിക്കണമെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ വിസി ഡോ. എം.എസ്.രാജശ്രീയെ സുപ്രീം കോടതി അയോഗ്യയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് രാജ്ഭവൻ ആദ്യം അയച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് പിൻവലിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി പുറത്താക്കിയ വിസിക്ക് ഗവർണർ നോട്ടിസ് നൽകുന്നത് അവർക്ക് നിയമപരമായി അനുകൂലമാകും എന്നതിനാലാണ് ഇതു പിൻവലിച്ചത്. ഹിയറിങ് വേണമെങ്കിൽ അറിയിക്കണം എന്ന കത്തും രാജശ്രീക്ക് അയച്ചിട്ടില്ല. മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വിസിമാർക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന അനുമാനത്തിൽ ഗവർണർ തുടർ നടപടികളിലേക്കു കടക്കും. സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ വിസിയുടെ ചുമതല ആർക്കു നൽകണമെന്നതിൽ ഇന്നലെയും തീരുമാനമായതുമില്ല.

നിയമനം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമം ബാധകമാക്കിയാൽ, കേരളത്തിൽ 11 സർവകലാശാലകളിലും വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമായാണെന്നും തുടക്കം മുതലേ ഇതു നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് പ്ലഷർ അഥവാ ‘സമ്മതി സിദ്ധാന്തം’ എന്താണെന്നു ഹൈക്കോടതി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ചാൻസലറുടെ നിർദേശം ലംഘിക്കുന്നതല്ല, നിയമം ലംഘിക്കുന്നതാണു ‘സമ്മതി’ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. പുറത്താക്കിയതിനെതിരെ കേരള സർവകലാശാലയിലെ 15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



English Summary: Seven VCs approach HC again, challenge Governor's show cause notice