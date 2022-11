കാനകളിലേക്ക് സ്ഥിരമായി മാലിന്യം തള്ളി; കൊച്ചിയിൽ 5 ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവ്

കൊച്ചി ∙ കാനകളിലേക്കു സ്ഥിരമായി മാലിന്യം തള്ളി നീരൊഴുക്കു തടസപ്പെടുത്തുന്ന അഞ്ച് ഹോട്ടലുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ഉത്തരവ്. വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും നല്‍കിയ കര്‍ശന നിര്‍ദേശത്തിനു പിന്നാലെയാണ് നഗരസഭ നടപടി തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പെയ്‌ത മഴയിൽ നഗരത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ടിലായതോടെ നഗരസഭ പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു.

ഒന്നു മഴ പെയ്യുമ്പോഴേയ്ക്കും എംജി റോഡിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ മുഖ്യപങ്ക് നഗരത്തിലെ കാനകളിലേക്കു മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്ന ചില ഹോട്ടലുകൾക്കാണെന്ന് നഗരസഭ നേരത്തേതന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് രാത്രി കാന പൊളിച്ചു പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ നീരൊഴുക്ക് തടസപ്പെടുത്തി അടിഞ്ഞ‌ു കിടന്ന മാലിന്യം നഗരസഭ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ മാംസാവശിഷ്ടം ഉള്‍പ്പടെ സ്ഥിരമായി കാനയിലേക്കു തള്ളുന്നത് തുടർന്നതോടെയാണ് അഞ്ച് ഹോട്ടലുകള്‍ പൂട്ടാന്‍ നഗരസഭ ഉത്തരവിട്ടത്. നഗരസഭ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡപ്രകാരം മാലിന്യനിര്‍മാര്‍ജനത്തിന് അടക്കം നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി ഈ ഹോട്ടലുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിക്കൂ. ഇതിനകം പല ഹോട്ടലുകള്‍ക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടും കൂസാക്കാതെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം തുടരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.



English Summary: Waste from hotels clog MG Road drains; Kochi corporation to shutdown five hotels