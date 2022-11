ആ രാത്രി റഷ്യയ്ക്കുനേരെ വന്നത് കരിങ്കടൽ ഡ്രോണോ? ഇനി പുട്ടിന്റെ ‘ഹംഗർ ഗെയിം’

യുദ്ധത്തിനിടയിലും യുക്രെയ്നിൽനിന്ന് കരിങ്കടൽ വഴിയുള്ള ധാന്യ കയറ്റുമതിക്ക് റഷ്യ അനുമതി നല്‍കിയെന്ന വാർത്ത ലോകത്തിനു നൽകിയ ആശ്വാസം ചെറുതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ കരാറിൽനിന്ന് റഷ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്മാറിയതോടെ വീണ്ടുമൊരു ക്ഷാമഭീതി ലോകത്തെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 29നാണ് റഷ്യ കരാറിൽനിന്നു പിന്മാറിയത്. റഷ്യയുടെ അധീനതയിലുള്ള ക്രൈമിയൻ നഗരമായ സെവാസ്റ്റോപോളിലെ സൈനിക താവളത്തിലേക്കു നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു പിന്മാറ്റം. കരിങ്കടലിൽ യാത്രാക്കപ്പലുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് റഷ്യ ഇപ്പോള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും യുദ്ധവും മൂലം ലോകം ഇപ്പോൾത്തന്നെ ക്ഷാമത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ (യുഎൻ) നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടുനിന്ന സാഹചര്യത്തിലും യുക്രെയ്നിൽനിന്നുള്ള ധാന്യ കയറ്റുമതിക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ റഷ്യ തയാറായത്. ആ ഇടപാട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ റഷ്യ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു നാൾ റഷ്യ കരാറിൽനിന്നു പിന്മാറിയത്? റഷ്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച എന്തു നീക്കമാണ് യുക്രെയ്നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്? വിശപ്പിനെ മുൻനിർത്തി റഷ്യ ലോകത്തെ ബ്ലാക്ക്‌മെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി പ്രതികരിച്ചത്. യുക്രെയ്ന്‍ തുറമുഖത്തേക്കു കയറാനും ധാന്യങ്ങളുമായി പോകാനുമാകാതെ 218 കപ്പലുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ‘ഹംഗർ ഗെയിം’ ആണ് റഷ്യ കളിക്കുന്നതെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്റെ ആരോപണം. ലോകത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കരിങ്കടലിനുള്ള പ്രാധാന്യം നിർണായകമാണ്. അതേസമയം, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനുമായി സംസാരിച്ചെന്നും കരാറിൽനിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറില്ലെന്ന് ഉറപ്പു ലഭിച്ചതായും തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് തയ്യിപ് എർദോഗൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയാലും കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങളേയുള്ളൂ. കരാർ കാലാവധി പൂർത്തിയായാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

∙ എന്താണ് ‘കരിങ്കടൽ ഇടപാടി’ന്റെ പ്രാധാന്യം?

ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ആകെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ധാന്യങ്ങളിൽ 45 ദശലക്ഷം ടൺ വരുന്നത് യുക്രെയ്നിൽനിന്നാണ്. ബാർലി, ചോളം, ഗോതമ്പ് എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിയിൽ ആഗോള തലത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ യുക്രെയ്ൻ ഉണ്ട്. സാധാരണയായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും യുക്രെയ്ൻ കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. ഇതിൽ 90 ശതമാനവും കരിങ്കടലിലെ യുക്രെയ്നിന്റെ തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്.

ഫെബ്രുവരിയിൽ യുക്രെയ്നിനു മേൽ ആക്രമണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കപ്പലുകൾ തുറമുഖം വിടുന്നതിനു റഷ്യ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് ആഗോള തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യ വിപണിയെ ശക്തമായി ബാധിച്ചു. യുഎന്നിന്റെ വേൾ‍ഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും അധികം ധാന്യം അയയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് യുക്രെയ്ൻ ആയിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി രൂക്ഷമായ ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ലോകത്തെ 47 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളെത്തി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് യുഎൻ സംഘടനയായ ‘ദ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾചർ ഓർഗനൈസേഷൻ’ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനിടെയുണ്ടായ ‘കരിങ്കടൽ കരാർ’ ചെറുതല്ലാത്ത ആശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നു.

യുക്രെയ്ൻ തുറമുഖങ്ങളിലൂടെ കയറ്റുമതി പുനഃരാരംഭിച്ചപ്പോൾ, കഠിന ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കു പോകുന്നതിൽനിന്ന് 100 ദശലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി യുഎന്നിന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതൽ ഒക്ടോബർ 31 വരെ ഈ ധാരണയ്ക്കു പുറത്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്ത ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ആകെ 95 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ വരുമെന്നാണ് കണക്ക്. ആഗോള തലത്തിൽ അനേകം കുടുംബങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി യുഎന്നിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. യെമൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഗോതമ്പിന്റെ പകുതിയും റഷ്യ, യുക്രെയ്ന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുമാണ് വരുന്നത്. അടുത്ത കൃഷി സീസൺ തുടങ്ങാറായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ധാന്യവും വളവും ആഗോളവിപണിയിൽ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ‘‘കർഷകർക്ക് കൃഷിയിറക്കുന്ന സമയത്താണ് വളത്തിന്റെ ആവശ്യം. അവർക്കു താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ അവ ലഭ്യമാക്കണം. അതു നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ വളരെ ഗുരുതരമായി അതു ബാധിക്കും’’– അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

∙ റഷ്യ എന്തുകൊണ്ട് പിന്മാറുന്നു?

ഫെബ്രുവരി 24ലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിനു ശേഷം അഞ്ചു മാസത്തോളം കരിങ്കടലിലെ സ്വന്തം തുറമുഖങ്ങളിൽനിന്ന് യുക്രെയ്നിന് ധാന്യങ്ങളൊന്നുംതന്നെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ജൂലൈ അവസാനമാണ് യുഎന്നിന്റെയും തുർക്കിയുടെയും ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് റഷ്യ പുതിയ കരാറിന് തയാറായത്. ഇതുപ്രകാരം കരിങ്കടലിലെ ഒരു സുരക്ഷിത ഇടനാഴിയിലൂടെ ധാന്യങ്ങളുമായി കപ്പലുകൾക്കു പോകാം, റഷ്യയുടെ ആക്രമണം അവയ്ക്കു നേരെ ഉണ്ടാകില്ല. കടലിൽ 310 നോട്ടിക്കല്‍ മൈൽ നീളവും മൂന്നു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വീതിയുമുള്ളതാണ് ഈ ഇടനാഴി. ഒഡേസ തുറമുഖത്തുനിന്നും സമീപത്തെ മറ്റു രണ്ടു തുറമുഖങ്ങളിൽനിന്നുമായിരിക്കും കപ്പലുകൾ യാത്ര തിരിക്കുക. ധാന്യം തുർക്കിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈസ്തംബുൾ കടലിടുക്കിൽ എത്തിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കു കൈമാറും.

യുക്രെയ്നും കരാറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇതു പ്രകാരം, ധാന്യം നിറച്ച കപ്പലുകൾ കടലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ, കടലിൽ വിതച്ച മൈനുകളില്‍നിന്ന് യുക്രെയ്ൻ സൈനിക കപ്പലുകൾ സംരക്ഷണം നൽകും. ധാന്യക്കപ്പലുകളിൽ ആയുധങ്ങള്‍ നിറച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് തുർക്കിയും പരിശോധിക്കും. റഷ്യയുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരമായിരുന്നു ഇത്. യഥാർഥ കരാറിന് 120 ദിവസത്തെ കാലാവധിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നവംബർ പത്തൊൻപതോടെയാണ് അത് അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ റഷ്യയുടെ കീഴിലുള്ള സെവാസ്റ്റോപോളിലെ നാവിക താവളങ്ങളിലൊന്നിൽ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് കരാറിൽനിന്നു പിന്മാറുകയാണെന്നായിരുന്നു റഷ്യൻ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്.

കരിങ്കടലിലൂടെ ധാന്യം കയറ്റിപ്പോയ കപ്പലിൽനിന്നാണ് ഡ്രോണുകളിൽ ഒന്നു വിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് റഷ്യയുടെ നിലപാട്. ആക്രമണം നടന്ന രാത്രി സമയത്ത് സുരക്ഷിത ഇടനാഴിയിൽ ധാന്യക്കപ്പലുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് യുഎൻ പറയുന്നത്. യുക്രെയ്നും ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനാൽ കരിങ്കടലിലെ സുരക്ഷാ ഇടനാഴിയിലൂടെ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ഇനി കഴിയില്ലെന്നും റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനെതിരെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ നടത്തുകയാണെന്നും പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

യുക്രെയ്ൻ ആണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നു പറയുമ്പോഴും കീവിന് ഇതു സംബന്ധിച്ച പദ്ധതിയൊരുക്കാൻ സഹായിച്ചത് യുകെ ആണെന്നും റഷ്യ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബ്രിട്ടൻ ഇതു തള്ളി. സ്വന്തം കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ റഷ്യ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണെന്നാണ് ബ്രിട്ടന്റെ നിലപാട്. റഷ്യൻ കയറ്റുമതികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഗുണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കരാറിൽനിന്നു പിന്മാറാൻ നേരത്തേയും റഷ്യ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കരാറിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള വളം, മറ്റ് കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഉപരോധത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാമെന്ന് യുഎന്നും റഷ്യയും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും യുഎസും ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമേലുള്ള ഉപരോധവും റഷ്യൻ ബന്ധമുള്ള കപ്പലുകൾക്കുള്ള വിലക്കുകളും ഫലത്തിൽ റഷ്യയുടെ കയറ്റുമതിയെ ബാധിച്ചു.

യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള യുക്രെയ്നിന്റെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന ഭീഷണി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ ഇറക്കിയിരുന്നു. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ, ന്യായമായ ധാന്യ ശേഖരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഈ ഭീഷണി. എന്നാൽ കരിങ്കടൽ ധാന്യ കരാർ പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 30% വരുന്ന ധാന്യങ്ങളും മറ്റു ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളും താഴ്ന്ന, മധ്യ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ ഈ വാദത്തിന്റെ മുനയൊടിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, സ്വന്തം ധാന്യങ്ങളും മറ്റ് കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളും ഇതുപോലെ ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്ന വാദവും റഷ്യ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

∙ യുക്രെയ്ൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്?

കരാറിൽനിന്ന് പിന്മാറിയെന്ന് റഷ്യ അറിയിച്ചെങ്കിലും, ഒക്ടോബര്‍ 31ന് 12 കപ്പലുകൾക്ക് യുക്രെയ്ൻ തുറമുഖത്തുനിന്ന് പോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. നവംബർ ഒന്നിന് രണ്ടു കപ്പലുകളും ധാന്യവുമായി തീരം വിട്ടു. ഇതിൽ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് യുഎന്നിന്റെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം ചാർട്ടർ ചെയ്ത ഇകാരിയ ഏയ്ഞ്ചൽ എന്ന കപ്പലുമുണ്ട്. നിലവിൽ ഏറ്റവും ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ ജിബൂട്ടി, എറിട്രിയ, ഇത്യോപ്യ, കെനിയ, സൊമാലിയ, സുഡാൻ, സൗത്ത് സുഡാൻ, ഉഗാണ്ട എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള 30,000 മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പാണ് ഈ കപ്പലിൽ ഉള്ളത്. റഷ്യ കരാറിൽനിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കിലും, ശക്തമായ വിലക്ക് ഇതുവരെ ഈ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കപ്പലുകൾ പോകുന്നതിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്നാൽ നവംബർ 2 ആയതോടെ പ്രശ്നം കടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പലും തീരത്തുനിന്നു പോകുന്നതിനോ തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്നതിനോ യുഎന്നിനും യുക്രെയ്നിനും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

യുക്രെയ്നിനു മേലുള്ള റഷ്യയുടെ ആക്രമണം എട്ടുമാസം പിന്നിടുമ്പോൾ യുദ്ധം ഓരോ ദിനവും ക്രൂരമാവുകയാണ്. ശൈത്യകാലം അടുത്തിട്ടും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യുക്രെയ്ൻകാർക്ക് ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ല. റഷ്യയുടെ തുടർച്ചയായ ബോംബിങ് മൂലം പലപ്പോഴും വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നു. ജലവിതരണവും താറുമാറായി. പുട്ടിന്റെ സേനയ്ക്ക് ഇറാനിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങൾ വഹിച്ച ഡ്രോണുകൾ എത്തുന്നു. ‘ഡേർട്ടി ബോംബിന്’ യുക്രെയ്ൻ പദ്ധതിയിടുന്നെന്ന റഷ്യയുടെ ആരോപണവും മറുവശത്തുമുണ്ട്. സ്ഫോടക വസ്തുവായ ഡൈനമിറ്റിനൊപ്പം റേഡിയോ ആക്ടിവ് വസ്തുക്കളും ചേർത്തുനിർമിക്കുന്നതാണ് ഡേർട്ടി ബോംബ്. ഇതിനെല്ലാം ഇടയിലാണ് ആഗോള ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധിയും വരുന്നത്.

കരാറിൽനിന്നുള്ള റഷ്യയുടെ പിന്മാറ്റം യൂറോപ്പിന്റെ ഊർജപ്രതിസന്ധിയേക്കാളും കഠിനമായ പ്രത്യാഘാതമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. വിലക്കയറ്റവും രൂക്ഷമാകാൻ ഇതിടയാക്കും. കരാറിൽനിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറിയെന്ന വാർത്തയ്ക്കു പിന്നാലെത്തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ ഗോതമ്പിന് അഞ്ചു ശതമാനമാണ് വില കൂടിയത്. ചോളത്തിന് രണ്ടു ശതമാനവും. സുരക്ഷിത ഇടനാഴി റഷ്യ അടച്ചുപൂട്ടുമെന്നു ഭയന്ന് ഒട്ടേറെ കച്ചവടക്കാർ ധാന്യം വാങ്ങി പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുൾപ്പെടെ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാരുടെ കഴുത്തിനു പിടിച്ച അവസ്ഥയാണ്. നിലപാടുകളും വാഗ്വാദങ്ങളും എന്തുതന്നെയായാലും, പട്ടിണി കിടന്നുള്ള മരണങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതാകുകയാണോ എന്ന ഭീതിയും യുദ്ധഭീതിയിൽ ചുറ്റിലും നിറയുകയാണ്.

