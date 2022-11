ആലപ്പുഴ∙ എ.എം.ആരിഫ് എംപി ഓടിച്ച കാർ ചേർത്തലയിൽ അപകടത്തിൽ പെട്ടു. എംപിയുടെ കാലിനു പരുക്ക്. കാറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ എംപിയെ അഗ്നിരക്ഷാ സേന പുറത്തെടുത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല. English Summary: AM Arif MP met with an accident