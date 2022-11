ക്രമക്കേട് ഉണ്ടായാൽ ചാൻസലർ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കണോ?: വിസിമാരോട് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനത്തിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടായാൽ ചാൻസലർക്കു നടപടി എടുക്കാനാകില്ലെന്നാണോ വാദമെന്നു വിസിമാരോടു ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം. ക്രമക്കേട് ഉണ്ടായാൽ ചാൻസലർ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കണോ എന്നും ചോദ്യം. ഗവർണറുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനെതിരായി വൈസ് ചാൻസലർമാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കോടതി വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയത്. ഗവർണർ ആദ്യം രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും രാജി വയ്ക്കണമെന്ന നോട്ടിസ് അസാധുവെന്നു കോടതി ഉത്തരവിട്ടതാണെന്നും ഹർജിക്കാർ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജിവയ്ക്കണം എന്ന നോട്ടിസിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് കാരണം കാണിച്ചൽ നോട്ടിസ് അയച്ചതെന്നും വിസിമാർ വാദം ഉയർത്തി.

കേരള സർവകലാശാല മുൻ വിസിയും കുഫോസ് വിസിയും തന്റെ നോട്ടിസിൽ മറുപടി നൽകിയതായി ഗവർണർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകാനുള്ള സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കുമെങ്കിലും നേരിട്ടു ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകാൻ തിങ്കളാഴ്ച വരെ സമയം അനുവദിച്ചതായി ഗവർണർ അറിയിച്ചു. വിസിമാരുടെ വാദങ്ങളിൽ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ ഗവർണർ കോടതിയിൽ സാവകാശം തേടി.

അതേസമയം, കേസ് പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നോട്ടിസിൽ മറുപടി നൽകാൻ വിസിമാര്‍ക്കു കോടതി ഏഴാം തീയതി വരെ സമയം അനുവദിച്ചു. എതിർ വാദങ്ങൾ കാര്യകാരണങ്ങൾ സഹിതം ചാൻസലറോട് അവതരിപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ച കോടതി നോട്ടിസിൽ മറുപടി നൽകാനുള്ള സമയം വിസിമാർക്ക് ഏഴാം തീയതി വരെ അനുവദിച്ചു. ഹർജികൾ എട്ടാം തീയതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: If there is any irregularity the appointment will stand; The Governor's notice should be replied by 5pm on Monday