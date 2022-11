‘സഹിക്കാനായില്ല, വന്നത് ഇമ്രാനെ കൊല്ലാൻ’: അപലപിച്ച് പാക്ക് സൈന്യവും പ്രധാനമന്ത്രിയും

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ പാക്കിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ വസീറാബാദിൽ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ പരുക്കേറ്റ പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെ ലഹോറിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ലഹോറിൽനിന്ന് ഇസ്‌ലാമാബാദിലേക്ക് നടത്തുന്ന മാർച്ചിനിടെയാണ് മുൻ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടിയായ ഇമ്രാനുനേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവിച്ചതു വധശ്രമമെന്ന് ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടിയായ പാക്കിസ്ഥാൻ തെഹ്‌രീകെ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) ആരോപിച്ചു.



ഇസ്‌ലാമാബാദിൽനിന്ന് 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗുജ്‌റൻവാല ജില്ലയിലായിരുന്നു ആക്രമണം. കണ്ടെയ്‌നർ ട്രെക്കിന് മുകളിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാനെ പിസ്റ്റൾ ഉപയോഗിച്ച് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഇമ്രാൻ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഇടതുവശത്ത് നിന്നാണ് ആക്രമണകാരി വെടിയുതിർത്തത്. അക്രമിയെ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇമ്രാന്റെ കാലിനാണ് വെടിയേറ്റത്. പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇമ്രാനെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് അക്രമിയായ യുവാവ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ‘‘ഞാൻ ഇമ്രാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നത്. ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം റാലി ആരംഭിച്ച ദിവസം തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു’’ – പൊലീസ് പകർത്തിയ വിഡിയോയിൽ ആക്രമണകാരി പറയുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയതെന്നും തന്റെ പിന്നിൽ ആരുമില്ലെന്നും ഇയാൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വസീറാബാദിലേക്ക് ബൈക്കിൽ എത്തിയ ആക്രമണകാരി, വാഹനം അമ്മാവന്റെ കടയിൽ വച്ചശേഷമാണ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയത്. രണ്ടു പേര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഒരാൾ പിസ്റ്റളുമായും മറ്റൊരാൾ റൈഫിളുമായും വന്നെന്നാണു പ്രചാരണം. ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടി നേതാക്കളിൽ നാലു പേർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഏഴു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഇമ്രാൻ ഖാനെതിരെയുണ്ടായ വെടിവയ്പിനെ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് അപലപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് തേടാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി റാനാ സനാഉല്ലയോട് നിർദേശിച്ചു. ആക്രമണത്തെ പാക്ക് സൈന്യവും അപലപിച്ചു.

