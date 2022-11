കൊച്ചി ∙ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനെതിരെ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമാർ (വിസി) നൽകിയ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കവേ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി. വിസി നിയമനത്തില്‍ അപാകത ഉണ്ടായാല്‍ ചാന്‍സലര്‍ക്ക് നടപടി എടുക്കാനാകില്ലേയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ഗവര്‍ണറുടെ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസിന് മറുപടി നല്‍കാന്‍ വിസിമാര്‍ക്ക് നവംബർ 7ന് വൈകിട്ട് 5 വരെ സമയം നീട്ടി നല്‍കി.

നവംബർ 8ന് ഹർജികൾ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. വിസി നിയമനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചാൻസലർക്ക് നടപടിയെടുക്കാൻ ആകില്ലേയെന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന്, അതിനു അധികാരമില്ലെന്ന് വിസിമാർ മറുപടി നൽകി.

അതേസമയം, കേരള സർവകലാശാല മുൻ വിസി, കുഫോസ് വിസി എന്നിവർ തന്റെ നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകിയതായി ഗവർണർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. നേരിട്ടുവന്ന് വിശദീകരണം നൽകാൻ വിസിമാർക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വരെ സമയം നൽകിയതായും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Kerala High Court gives more time for vice-chancellors to reply to show cause notices