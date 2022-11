‘ഇങ്ങനെ പഞ്ച് ചെയ്യൂ’: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം കുട്ടിയുടെ കരാട്ടെ - വിഡിയോ

ഹൈദരാബാദ്∙ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം കരാട്ടെ അഭ്യാസവുമായി കുട്ടി. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ തെലങ്കാന പര്യടനത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. ഒരു കുട്ടി കരാട്ടെ പഞ്ചുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു മുന്‍പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതു ക്ഷമയോടെ കണ്ടുനിന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഒടുവിൽ ചില തിരുത്തലുകളും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു.



ശേഷം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നു കുട്ടിയോടു പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് രാഹുൽ മടങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ കോൺഗ്രസ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു. ഐകീഡോയിൽ ബ്ലാക് ബെൽറ്റുള്ളയാളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടിക്കൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

English Summary: Rahul Gandhi Teaches Karate-Loving Boy The Right Way To Punch