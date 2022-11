ഷാരോൺ രാജ് വധക്കേസ്: കേരളമോ തമിഴ്നാടോ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് നിയമതടസ്സമില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ പാറശാല മുര്യങ്കര സ്വദേശി ഷാരോൺ രാജിനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് കേരള പൊലീസോ തമിഴ്നാട് പൊലീസോ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിയമ തടസം ഇല്ലെന്ന് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. ഷാരോണിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗ്രീഷ്മയുടെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാമവർമൻ ചിറയിലാണ്. കേരള അതിർത്തിയിൽനിന്നും മീറ്ററുകൾ മാത്രം അകലെയാണ് വീട്. ഇവിടേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തിയാണു ഷാരോണിനെ കീടനാശിനി നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

കൊലപാതകം നടന്നതും കീടനാശിനി കുപ്പി ഒളിപ്പിച്ചതും തമിഴ്നാട്ടിലായതിനാൽ പൊലീസിന്റെ അധികാര പരധിയെച്ചൊല്ലി വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നിയമോപദേശം തേടിയത്. അതേസമയം, കേസ് കൈമാറുന്നതിൽ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദവും നിർണായകമാകും. അതിനിടെ, നാളെ ഹാജരാകണമെന്ന് ഡിവൈഎസ്പിയോട് നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതി നിർദേശിച്ചു.

കൊലപാതകം നടന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും കേരള പൊലീസിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്തും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നതിനാൽ അന്വേഷിക്കാൻ നിയമ തടസ്സം ഇല്ലെന്നാണ് നിയമോപദേശം. കേസ് തമിഴ്നാട് പൊലീസിനു കൈമാറുന്നതിനും നിയമ തടസമില്ല. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പൊലീസിനു അന്വേഷിക്കാമെന്ന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതോടെ ഉന്നതപൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും.

ഷാരോൺ വധത്തിൽ ഗ്രീഷ്മയ്ക്കു പുറമേ അമ്മ സിന്ധുവിനെയും അമ്മയുടെ സഹോദരന്‍ നിർമൽ കുമാറിനെയും അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിൽസയിലുള്ള ഗ്രീഷ്മയെ പൊലീസിനു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനായിട്ടില്ല. ശുചിമുറിയിലെ അണുനാശിനി കുടിച്ച് ചികിൽസയിലുള്ള ഗ്രീഷ്മയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ പങ്കില്ലാത്തതിനാൽ ഗ്രീഷ്മയുടെ അച്ഛനെയും നിർമൽ കുമാറിന്റെ മകളെയും വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ചടയമംഗലത്ത് ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പിതാവ് മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. പിതാവിനോട് ഭാര്യയും മകളും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നില്ല.



English Summary: Sharon Raj murder case investigation can be done in Kerala & Tamil Nadu