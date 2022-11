ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ടിആർഎസിനും നിതീഷിനും നിർണായകം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. തെലങ്കാന, ബിഹാർ, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്നത്. ബിജെപിയും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടമാണ് പലയിടങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നത്.

തെലങ്കാനയിൽ ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി എന്നു പേരുമാറ്റിയ തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതിയും ബിജെപിയും തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം. ടിആർഎസിന്റെ എംഎൽഎമാരെ ചാക്കിലാക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് കലുഷിതമായ തെലങ്കാനയിലെ മനുഗോഡയിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതോടെയാണ് ഇവിടെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു വഴിയൊരുങ്ങിയത്.

ബിജെപിയുമായി വഴിപിരിഞ്ഞ് ആർജെഡിയുമായി കൂട്ടുകൂടി ബിഹാർ ഭരിക്കുന്ന നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ പ്രധാന പരീക്ഷണമാണ് ബിഹാറിലെ മൊകാമ, ഗോപാൽഗഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നിലവിൽ ആർജെഡി, ബിജെപി എന്നിവരുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകളായിരുന്നു ഇത്.

ഹരിയാനയിലെ ആദംപുർ, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോല ഗോരഖ്നാഥ്, ഒഡീഷയിലെ ദാംനഗർ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അന്ധേരി ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന മറ്റു മണ്ഡലങ്ങൾ.

