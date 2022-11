തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇമ്രാൻ; ചികിത്സയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് വസീറാബാദിലെ റാലിക്കിടെ വെടിയേറ്റ പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ അടുത്ത സഹായികളുമായി സംസാരിച്ചു. മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകളേറ്റ അദ്ദേഹം ലഹോറിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

‘‘അവർ എന്നെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അല്ലാഹു എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കും’’– ഇമ്രാൻ ഖാൻ അടുത്ത സഹായികളോട് പറഞ്ഞതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



കാലുകളിൽ വെടിയേറ്റ ഇമ്രാൻ അപകടനില തരണം ചെയ്തെന്നും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും പാക്കിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി യാസ്മിൻ റാഷിദ് പറഞ്ഞു. ഇമ്രാൻ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഫൈസൽ സുൽത്താന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇമ്രാന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു.

ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികളോടൊപ്പം ലഹോറിൽനിന്ന് ഇമ്രാൻ ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഒരാഴ്ച തികയും മുൻപാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ അവിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ഇമ്രാനെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫും യുഎസും ചേർന്നുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് തന്നെ പുറത്താക്കിയതെന്നണ് ഇമ്രാന്റെ ആരോപണം.

∙ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു: ഇന്ത്യ

ഇമ്രാൻ ഖാനെതിരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ, പാക്കിസ്ഥാനിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ‘സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്’ എന്ന് ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു. ‘‘ഇത് ഇപ്പോൾ നടന്ന ഒരു സംഭവവികാസമാണ്. ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിരീക്ഷണം തുടരും’’– വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു.

