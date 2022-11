നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ വിചാരണ 10ന് പുനരാരംഭിക്കും; മഞ്ജുവിനെ തൽക്കാലം വിസ്തരിക്കില്ല

കൊച്ചി ∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ വിചാരണ ഈ മാസം പത്തിനു പുനരാരംഭിക്കും. സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം വിചാരണക്കോടതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന ഡിസംബർ ആറു വരെ വിസ്തരിക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടികയാണ് തയാറായിട്ടുള്ളത്. 39 സാക്ഷികളെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിസ്തരിക്കും. ഇവർക്കുള്ള സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ പുനരന്വേഷണത്തിനു വഴിവച്ച വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെയാണ് കോടതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ വിസ്തരിക്കുക. മഞ്ജു വാരിയർ, സാഗർ വിൻസന്റ്, ജിൻസൺ എന്നിവരെ തൽക്കാലം വിസ്തരിക്കില്ല. നേരത്തെ വിസ്തരിച്ചെന്ന സാങ്കേതിക കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇവർക്കു സമൻസ് അയച്ചിട്ടില്ല. ഇവരെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കണമെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട്.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കുറ്റപത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികളായ നടൻ ദിലീപിനെയും സുഹൃത്ത് ശരത്തിനെയും കോടതിയിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിന്റെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കുറ്റമാണ് നടൻ ദിലീപിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെളിവുകൾ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കുറ്റം ശരത്തിനെതിരെയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

