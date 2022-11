‘കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ’: ഇഡിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഹേമന്ത് സോറൻ

റാഞ്ചി∙ തന്നെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ (ഇഡി) വെല്ലുവിളിച്ച് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ. ‘‘ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്?. കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ” – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചോദ്യം ചെയ്യാനാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഇഡി തനിക്ക് സമൻസ് അയച്ചത് ‘ഒരു ഗോത്രവർഗ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ്’ എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.



ഖനന അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന ഇഡിയുടെ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബിജെപിയെ എതിർക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്താൻ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇന്ന് റാഞ്ചിയിലെ ഇഡിയുടെ റീജിയനൽ ഓഫിസിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഹാജരായില്ല. പകരം ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയുടെ പ്രവർത്തകരെ തന്റെ വീടിന് പുറത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

2021 ജൂലൈയിൽ റാഞ്ചിയിലെ അംഗാര ബ്ലോക്കിൽ 88 സെന്റ് ഭൂമിയിൽ കല്ല് ഖനനത്തിന് ഖനനവകുപ്പ് ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ അനുമതി നൽകിയെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. കല്ല് ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനമാണെന്നാണ് ആരോപിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ നീങ്ങിയിരുന്നു.

English Summary: "Why Question, Just Arrest Me": Jharkhand's Hemant Soren After Central Agency Summons