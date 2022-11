ജയ, മായ, ഉമ... അരിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പേരിടുന്നു?; കൃഷിമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ

കോട്ടയം∙ അരിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പേരിടുന്നുവെന്ന കൗതുകകരമായ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകി കൃഷി മന്ത്രി പി. പ്രസാദ്. പ്രത്യുദ്പാദന ശേഷിയെയും സ്ത്രീകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് മന്ത്രി ഇതിനു മറുപടി നൽകിയത്. കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ഗ്രീൻ പ്രസ് എന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയതായിരുന്നു മന്ത്രി. ഉദ്ഘാടനത്തിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളുമായി നടത്തിയ മുഖാമുഖത്തിലാണ് ചോദ്യം ഉയർന്നതും മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞതും.

‘‘വിത്തുകൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ പേരിടുന്നത് പ്രത്യുദ്പാദന കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പ്രസവിക്കാനുള്ള കഴിവ്, മുട്ടയിടാനുള്ള കഴിവ് തുടങ്ങിയവ സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിത്തുകൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ പേരു നൽകുന്നത്. പൂവൻകോഴി മുട്ടയിട്ടതായോ പുരുഷൻ പ്രസവിച്ചതായോ കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ അതിൽ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട’’ – മന്ത്രി ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

English Summary: Why rice is named after women like Jaya, Maya, Uma etc, Agriculture minister P Prasad explains