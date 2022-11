ഐഎഎസുകാരെക്കൊണ്ടു ‘വലഞ്ഞു’; ഇരിപ്പിടമില്ല, ആർഡിഒമാരെ ‘നീക്കി’ സർക്കാർ: പ്രതിഷേധം

കേരളത്തിൽ ഐഎഎസുകാർ കൂടിയാൽ എന്തു ചെയ്യും? ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഉചിതമായ കസേര പോലും ഇല്ലാതെ വന്നാലോ ? അടുത്ത കാലത്താണ് കേരളം ഐഎഎസുകാർ കൂടിയതിന്റെ പ്രയാസം മനസിലാക്കിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉറപ്പിച്ചിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടിയും വന്നു. കേരളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്തതാണ് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടോളമായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണതലത്തിലെ വേദന. സംസ്ഥാനത്ത് മാറി മാറി വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും ഇതിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തന്നെ ഒന്നിലധികം വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല ഏൽപിച്ചും മറ്റുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭരണം നടക്കുന്നത്. കേരള കേഡറിൽ നൂറ്റി നാൽപതോളം ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉള്ളതിൽ ചിലർ കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടേഷനിലും മറ്റുമായതും ആൾക്ഷാമത്തിനു കാരണമാണ്. എന്നാൽ, ഈയിടെ ഭരണതലത്തിൽ ഏതാനും ഐഎഎസുകാർ കൂടുതലായി വന്നപ്പോൾ സർക്കാർ അനുഭവിച്ച ‘പ്രതിസന്ധി’യുടെ ഉള്ളറക്കഥയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതലായി വന്ന ഐഎഎസുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കസേരയില്ലാതെ പോയ സ്ഥിതിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ജനം വിശ്വസിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ, വിശ്വസിക്കണം. അതായിരുന്നു സ്ഥിതി.



∙ ആർഡിഒ പുറത്ത്, സബ് കലക്ടർ അകത്ത്

സംസ്ഥാനത്ത് ജൂനിയർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സബ് കലക്ടർമാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ ഇവർക്ക് ഇരിപ്പിടം കണ്ടെത്താനാകാതെ സർക്കാർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വട്ടം കറങ്ങിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സബ് കലക്ടർമാർക്ക് ഇരിപ്പിടം അനുവദിക്കാൻ റവന്യു ഡിവിഷനൽ ഓഫിസർ (ആർഡിഒ) തസ്തികയിൽ നിന്നു നാലു ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാരെ തൽക്കാലം പുറത്താക്കേണ്ടിയും വന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഇവർക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കാൻ നാലു സൂപ്പർന്യൂമററി തസ്തികകൾ താൽക്കാലികമായി പെട്ടെന്നു സൃഷ്ടിച്ചതും പലരും അറിയാതെ പോയി.

ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷമാണു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം. സംസ്ഥാനത്ത് സീനിയറായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്ഷാമം നേരിടുകയും പലരും രണ്ടും മൂന്നും വകപ്പുകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഉള്ളപ്പോഴാണു ജൂനിയറായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ ഇതു സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു. 2020 ഐഎഎസ് ബാച്ചിലെ കേരള കേഡർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഒൻപതു പേർ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചുവരുന്നതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയാണു ഭരണ തലപ്പത്ത് അങ്കലാപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ഇവർക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തസ്തികകൾ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നാൽ, അന്വേഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിനു തസ്തികകൾ ഇല്ലെന്നു പൊതുഭരണ വകുപ്പിനു മനസ്സിലായി.

∙ രക്ഷപെട്ടു, ജില്ലാ വികസന കമ്മിഷണറാക്കാം

അടുത്ത കാലത്താണ് ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ വികസന കമ്മിഷണർമാരായി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ജില്ലയുടെ വികസനം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ആ തസ്തിക ഒടുവിൽ ഐഎഎസ് വികസനത്തിന് സഹായമായി. 2020 ഐഎഎസ് ബാച്ചിലെ കേരള കേഡർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഒൻപതു പേർ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് സബ് കലക്ടർമാരുടെ എണ്ണം 16 എന്നു വർധിക്കും. ഇവർക്ക് എല്ലാം ആവശ്യത്തിനു നൽകാൻ തസ്തിക വേണം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 2017, 2018 ബാച്ചുകളിലെ അൽപം സീനിയറായ അഞ്ചു സബ് കലക്ടർമാരെ സെപ്റ്റംബർ 22നു കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിഷനർമാരായി നിയമിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം റവന്യു ഡിവിഷനൽ ഓഫിസ്.

കാഞ്ഞങ്ങാട് സബ് കലക്ടറായ ഡി.ആർ. മേഘശ്രീയെ ഇതു പ്രകാരം കണ്ണൂരിൽ ജില്ലാ വികസന കമ്മിഷണറാക്കി. തലശ്ശേരി സബ് കലക്ടറായ അനു കുമാരിയെ കണ്ണൂരിൽ ജില്ലാ വികസന കമ്മിഷണറാക്കി മാറ്റി നിയമിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് സബ് കലക്ടറായിരുന്ന എം.എസ്. മാധവിക്കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട്ടേക്കാണു ജില്ലാ വികസന കമ്മിഷണറായി സ്ഥലം മാറ്റിയത്. കോട്ടയം സബ് കലക്ടറായിരുന്ന രാജീവ് കുമാർ ചൗധരിയെ മലപ്പുറത്തേക്കും കൊല്ലത്ത് സബ് കലക്ടറായ ചേതൻ കുമാർ മീണയെ എറണാകുളത്തേക്കും ജില്ലാ വികസന കമ്മിഷണർമാരായും നിയമിച്ചു. ഈ എഴു പേരുടെയും നിയമനം ഒക്ടോബർ ഏഴിനു പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് എത്തുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാവകാശത്തിനു വേണ്ടിയാണ് തീയതി നീട്ടി നൽകിയത്.

കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒൻപതു പേരെ ഒൻപത് ആർഡി ഓഫിസുകളിൽ നിയമിച്ച് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് മറ്റൊരു ഉത്തരവിറക്കി. അശ്വതി ശ്രീനിവാസ് (തിരുവനന്തപുരം), സഫ്ന നസറുദ്ദീൻ (കോട്ടയം), കെ.ആർ.മുകുന്ദ് (കൊല്ലം), അരുൺ എസ്.നായർ (ഇടുക്കി), മുഹമ്മദ് ഷഫീക്ക് (തൃശൂർ), സച്ചിൻ കുമാർ യാദവ് (തിരൂർ), സൂഫിയാൻ അഹമ്മദ് (കാഞ്ഞങ്ങാട്), ശ്വേത നാഗർകോട്ടി (തിരുവല്ല), സന്ദീപ് കുമാർ (തലശ്ശേരി) എന്നിവരെ പേരിനൊപ്പമുള്ള റവന്യു ഡിവിഷനുകളിൽ നിയമിച്ചാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇതിൽ ഇടുക്കി, തൃശൂർ, തിരൂർ, തിരുവല്ല എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആർഡിഒമാരായ ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാരെ മാറ്റിയാണ് ഈ യുവ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. നാലു ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാർക്ക് ഇതോടെ തസ്തിക ഇല്ലാതായതോടെ ഐഎഎസ് അല്ലാത്ത ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇരിക്കാൻ തസ്തിക ഇല്ലാതായി.

∙ കസേരയുമായി വരുന്നു, സോണൽ ലാൻഡ് ബോർഡ് ചെയർമാൻമാർ

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് പൊതുഭരണ വകുപ്പാണ്. പക്ഷേ, ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാർക്കു തസ്തിക പോയതോടെ റവന്യു വകുപ്പ് അങ്കലാപ്പിലായി. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഐഎഎസ് അല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കസേര പോയതു നികത്താൻ ഉടൻ നിയമനം നൽകാ‍ൻ തസ്തികകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി റവന്യു വകുപ്പ് രംഗത്തിറങ്ങി. പക്ഷേ, എവിടെ തസ്തിക? ആർക്കും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഒടുവിൽ മന്ത്രി കെ. രാജൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സമീപിച്ചു. മുൻപ് ഏഴ് ‍ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാരുടെ തസ്തിക ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗത്തിലും നാലെണ്ണം ലാൻഡ് ബോർഡിലും ആയിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഇതോടെ ഉന്നതതല യോഗം വിളിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. ഒടുവിൽ, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ റവന്യു, ധന വകുപ്പുകളിലെ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരും പങ്കെടുത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ സോണൽ ലാൻഡ് ബോർഡ് ചെയർമാൻമാരുടെ നാലു താൽക്കാലിക തസ്തികകൾ സൂപ്പർ ന്യൂമററിയായി സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കോട്ടയം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ താൽക്കാലിക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്.

മന്ത്രി കെ. രാജൻ.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളെ കോട്ടയം സോണിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് (തൃശൂർ സോൺ), മലപ്പുറം, വയനാട് (മലപ്പുറം സോൺ), കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് (കണ്ണൂർ സോൺ) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള സോണുകളുടെ അധികാരപരിധി. ഭൂപരിധി നിർണയിച്ച് മിച്ചഭൂമി കണ്ടെത്താനും പട്ടയങ്ങൾ അനുവദിക്കാനും രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് താലൂക്ക് തലത്തിലെ ലാൻഡ് ബോർഡുകൾ. ഇവയിൽ വർഷങ്ങളായുള്ള കേസുകൾ തീരുമാനമാകാതെ കിടക്കുകയാണ്. അതിന് ഒരു പരിധി വരെ പരിഹാരം കാണാൻ ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാരുടെ നിയമനം സഹായകരമാകുമെന്നാണു സർക്കാർ വാദം. കൂടുതൽ കേസുകൾ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ആയതിനാലാണ് അവിടെ രണ്ടും മൂന്നും ജില്ലകൾക്ക് ഒരു സോൺ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചത്.

∙ നഷ്ടം റവന്യൂ വകുപ്പിന്, പ്രതിഷേധം സിപിഐയിലും സംഘടനയിലും

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനവും ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാർക്ക് ആർഡിഒ സ്ഥാനം നഷ്ടമായതും ഒടുവിൽ താൽക്കാലിക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചതും റവന്യു വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇടയിൽ അസംതൃപ്തി സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് 27 ആർഡിഒ ഓഫിസുകൾ ഉള്ളതിൽ ഒൻപതെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സബ് കലക്ടർമാരെയും ബാക്കി ഉള്ളവയിൽ റവന്യു വകുപ്പിൽ നിന്നു സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്ന ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാരെയും നിയമിക്കണം എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. 1984ൽ പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ഇക്കാര്യം ഉത്തരവായി ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഒൻപത് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി നിയമിച്ചതോടെ 14 റവന്യു ഡിവിഷനൽ ഓഫിസുകളിലെ തലപ്പത്ത് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി.

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ റവന്യു ഡിവിഷനൽ ഓഫിസുകളുടെ പദവി വഹിക്കുമ്പോൾ സബ് കലക്ടർ അഥവാ സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ട് എന്നും ഐഎഎസ് അല്ലാത്ത ഉദ്യോസ്ഥരാകുമ്പോൾ റവന്യു ഡിവിഷനൽ ഓഫിസർ അഥവാ റവന്യു ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ട് എന്നും ആണ് അറിയപ്പെടുക. ആർഡിഒമാരുടെ കാര്യത്തിലെ ഐഎസ്– നോൺ ഐഎസ് അനുപാത വ്യവസ്ഥ മാറ്റിമറിച്ചതിലും സ്ഥാനക്കയറ്റ സാധ്യത ഉള്ള സ്ഥിരമായ തസ്തിക നഷ്ടപ്പെട്ടതിലും റവന്യു വകുപ്പിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. എന്തായാലും, ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടുതലായി വന്നാലും പ്രതിസന്ധിയാണെന്നു സർക്കാരിനു മനസ്സിലായി.

∙ യുവാക്കൾ വരുന്നു, സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്

സിവിൽ സർവീസ് രംഗം ഒരു കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയായി ഈ സംഭവത്തെ കാണാമെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. യുവതലമുറയിൽ നിന്നു സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നവർ കുറവാണെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ തന്നെ സ്വന്തം നിലയിൽ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി ആരംഭിച്ച് യുവതീയുവാക്കൾക്കു പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്.

എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും മറ്റും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. ഇതു കൂടാതെ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനം നൽകുന്ന ഒട്ടേറെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയ വിദഗ്ധ പരിശീലനം നേടി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കു തയാറെടുക്കുന്ന യുവതലമുറയും ഇന്നും കേരളത്തിലുണ്ട്.

മക്കൾ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സ്കൂൾ പഠനകാലത്തു തന്നെ പരീശീലനം നൽകാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നതും പുതുയല്ല. ഇതെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തു സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണത്തിലെ കുറവ് നികത്താൻ മാത്രമല്ല, വർധിക്കാൻ സഹായകമായതായാണു വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: IAS Officers Increasing in Kerala Cadre; Deputy Collectors to suffer as part of 'accommodation'