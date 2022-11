‘പൊലീസ് പ്രതിയെ സംരക്ഷിച്ചു: പിണറായി ഭരണത്തിൽ കേരളം പിശാചിന്റെ സ്വന്തം നാട്’

തിരുവനന്തപുരം∙ തലശ്ശേരിയിൽ പിഞ്ചുബാലനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച അക്രമിയെ പൊലീസ് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കേരളത്തിന് നാണക്കേടാണെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രൻ. പിണറായി ഭരണത്തിൽ കേരളം പിശാചിന്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറി. നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ ചാരിനിന്നതിനാണ് പൊന്ന്യംപാലം സ്വദേശി ഷിനാദ് എന്ന ക്രിമിനൽ ബാലനെ നടുവിനു ചവിട്ടിയത്.

ആക്രമണത്തിൽ നടുവിനു പരുക്കേറ്റ കുട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കാതെ പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചത്. എഫ്ഐആർ ഇടാൻ പൊലീസ് വിസമ്മതിച്ചുവെന്നും നാട്ടുകാരാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി എടുത്തത്. ഇതിങ്ങനെ എത്രാമത്തെ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു.

അക്രമിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാതിരിക്കുകയും കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത പൊലീസ് ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണ് നടത്തിയത്. ക്രിമിനലുകളെ സംരക്ഷിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണം. ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇടപെട്ടാൽ പോരെന്നും തലശ്ശേരി വിഷയത്തിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന വാർത്തകൾ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്നും കെ.സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: K Surendran blames Police over Attack against migrant boy at Kannur