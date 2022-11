തലശ്ശേരി മർദനം: രാത്രി തന്നെ പരാതി നൽകിയെന്ന് കുടുംബം; വീഴ്ചയില്ലെന്ന് പൊലീസ്

കണ്ണൂർ∙ കാറിൽ ചാരിനിന്നതിന് ആറുവയസുകാരനു മർദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ രാത്രി തന്നെ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നു കുട്ടിയുടെ കുടുംബം. രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ പരാതി നൽകിയെന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ മനോരമ ന്യൂസിനോടു വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ പൊലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായില്ലെന്നും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും തലശേരി എഎസ്പി പി. നിഥിന്‍ രാജ് വ്യക്തമാക്കി. കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്നും പൊലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചോ എന്നു പരിശോധിക്കുമെന്നും ഡിജിപി അനിൽകാന്തും പറഞ്ഞു.

പൊന്ന്യംപാലം സ്വദേശി ഷിനാദ് ആണ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തത്. കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിമാരും സ്പീക്കറും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: No delay in action against accused in Thalassery attack, says ASP