മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാകും; ഈ പൊലീസ് കേരളത്തിന് അപമാനം: സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കണ്ണൂരിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിൽ ചാരിനിന്നതിനു പിഞ്ചുബാലനെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചത് കൊടുംക്രൂരതയെന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. കൗതുകം കൊണ്ടാണ് കുട്ടി കാറിൽ ചാരിയത്. രാജസ്ഥാനിൽനിന്നും തൊഴിൽ തേടി കേരളത്തിലെത്തിയ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയോട് കാട്ടിയ ക്രൂരതയിൽ കേരളം തലതാഴ്ത്തുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പറഞ്ഞു.

കേസിലെ പ്രതി പൊന്ന്യംപാലം സ്വദേശി ഷിനാദിനെ ഇന്നലെ രാത്രി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം വിട്ടയച്ച പൊലീസിനു ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് പറ്റിയത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വന്ന് സംഭവം വിവാദമായപ്പോഴാണ് പൊലീസിന് വകതിരിവുണ്ടായത്. സംഭവം നടന്ന് പത്തു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് തലശ്ശേരി പൊലീസ് അനങ്ങിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാകും. പക്ഷേ ഈ പൊലീസ് കേരളത്തിന് അപമാനമാണ്. കേരളത്തിൽ പോലീസ് സംരക്ഷണം ആർക്കാണ് ഇരയ്ക്കോ അതോ വേട്ടക്കാർക്കോ?– സതീശൻ‌ ചോദിച്ചു.

English Summary: Opposition leader V. D. Satheesan slams Police over Attack against migrant boy at Kannur