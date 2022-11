കണ്ണൂർ∙ തലശ്ശേരിയിൽ കുട്ടിയെ ചവിട്ടിയ സംഭവം സമൂഹ അരാജകത്വത്തിന്‍റെ അവസാന തെളിവെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരന്‍. പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സിപിഎം ഓഫിസിൽനിന്നു വിളിച്ചു. പൊലീസുകാര്‍ ഭരണപക്ഷത്തിന്‍റെ വാലാട്ടികളാണ്, നട്ടെല്ലില്ലാത്തവരാണ്. നിയമം നിലനില്‍ക്കുന്ന സംസ്ഥാനമല്ല ഇപ്പോള്‍ കേരളമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

‘വിഷയത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതികരണം സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തതും അന്തസ്സില്ലാത്തതുമാണ്. എ.എൻ.ഷംസീർ സ്പീക്കർ ആണത്രേ, സ്പീക്കർ. ‘ഞാൻ ചവിട്ടിയില്ലല്ലോ’ എന്ന് പരിഹാസത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് എം.ബി.രാജേഷും മറ്റുള്ളവരും. പൊലീസുതന്നെ ഗുണ്ടകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പരാതിയുമായി സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നവരെ ചവിട്ടുകയാണ്.’– സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

