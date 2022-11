ഇമ്രാനെ ഉന്നമിട്ട വെടിയുണ്ട ആരുടേത്? ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യവും 3 വിഡിയോയും

പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ റാലിക്കുനേരെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ദുരൂഹമായി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ. 2007ൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബേനസീർ ഭൂട്ടോ മരിച്ചത് ഇതുപോലെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കവെ വെടിയേറ്റായിരുന്നു. സമാന സാഹചര്യത്തിൽ ഇമ്രാന്റെ നേർക്കുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പും പാക്കിസ്ഥാനിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും ഞെട്ടലുളവാക്കി. ഗുജ്റൻവാലയിലെ റാലിയിൽ ഇമ്രാൻ ഉൾപ്പെടെ 15 പേർക്കുകൂടി വെടിയേറ്റിരുന്നു. ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പരുക്കേറ്റവരിൽ മൂന്നുപേർ മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ്. സംഭവത്തിൽ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

∙ മൂന്ന് വിഡിയോകൾ

വെടിവയ്ക്കുന്നയാളെ കാണിക്കുന്നതും വെടിയേൽക്കുന്നതു കാണിക്കുന്നതുമായ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നു വിഡിയോകളുണ്ട്. ആദ്യത്തേതിൽ പിസ്റ്റളുമായി എത്തിയ ആളെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് മറ്റൊരാൾ താഴേക്ക് വലിച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഇമ്രാന്റെ ആളുകൾ ഇയാളെ പിന്നീട് മർദിക്കുകയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഡിയോയിൽ, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടയാൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്നതാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കാണ് കൃത്യം ചെയ്തതെന്നും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ഇമ്രാനെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഇയാൾ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന്റെ പേരിൽ പൊലീസുകാർ സസ്പെൻഷനിലായി.

മൂന്നാമത്തെ വിഡിയോ ആണ് ഓട്ടമാറ്റിക് റൈഫിളിൽനിന്നും വെടിയുതിർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വിഡിയോയിൽ അക്രമിയെ കാണിക്കുന്നില്ല. ആളുകൾ വെടിയേറ്റ് വീഴുന്നതാണ് ഉള്ളത്. ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടി നേതാക്കളായ ഫവാദ് ചൗധരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എകെ–47 തോക്കുമായി ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിഡിയോയിൽ വെടിയൊച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ഇമ്രാനും സംഘാംഗങ്ങളും ബാനറുകളുടെ പിന്നിലേക്കും മറ്റും ഒളിക്കുന്നത് കാണാം. 15 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതിനു പിന്നിൽ ഒരു അക്രമി മാത്രമല്ലെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

∙ പരുക്കിന്റെ സ്വഭാവം

വിഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള മാനം വെടിവയ്പ്പിനുണ്ടെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ കാലിനേറ്റ പരുക്കിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഇമ്രാൻ നിൽക്കുന്നതിന് അനേകം അടി താഴെയാണ് അക്രമി നിന്നത്. ഖാൻ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കിന്റെ മുകളിലാണ് നിന്നത്. കാലിനു താഴെ വെടിയേൽക്കണമെങ്കിൽ ഏതു ആംഗിളിൽനിന്നാണു വെടിവച്ചതെന്നും ചോദ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

അക്രമിയിൽനിന്ന് ഉടൻതന്നെ ഇമ്രാന്റെ അനുയായികൾ തോക്ക് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഈ പിടിവലിക്കിടെയാണ് അക്രമിക്ക് ലക്ഷ്യം തെറ്റിയതെന്ന് മുതിർന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷരീഫും പാക്ക് സൈന്യവും ആണെന്നാണ് ഇമ്രാന്റെ വാദം.

∙ പിന്നിലാര്?

ആക്രമണം വധശ്രമം ആണെന്ന് ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടിയായ തെഹ്‌രീകെ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട് ആറു മാസമായപ്പോഴാണ് ‘യഥാർഥ നീതി’ തേടി കഴിഞ്ഞമാസം ഇമ്രാൻ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ആണെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാനിൽ യഥാർഥ അധികാരം സൈനിക നേതൃത്വത്തിനാണ്. സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിലെ പാവയായി ഒരു കാലത്ത് നിന്നിരുന്ന ഇമ്രാൻ ഇപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാക്ക് സൈന്യവും പാക്ക് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഐഎസ്ഐയും ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

‌പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷരീഫും പിപിപി നേതാവും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരിയും ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് രംഗത്തെത്തി. കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഇമ്രാൻ ഖാനെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും.

ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ മൂന്നുപേരാണെന്ന് ഇമ്രാൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷഹബാസ് ഷരീഫ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി റാണ സനാവുല്ല, മേജർ ജനറൽ നാസർ ഫൈസൽ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഇമ്രാന്റെ അടുത്ത സഹായി അസദ് ഉമർ വിഡിയോ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. പേരു പുറത്തുവിട്ടവരെ പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സനാവുല്ല ആരോപണം തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

∙ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എങ്ങനെ?

ഇമ്രാന്റെ മുൻ ഭാര്യ റെഹാം ഖാനും ആക്രമണത്തിൽ സംശയം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പാർട്ടി നേതൃത്വം എടുത്തോയെന്നും അവർ ചോദിച്ചു. വസീറാബാദിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പിടിഐ നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവരുടെ വിഡിയോയിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇക്കാര്യം ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചിട്ട് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത്. പ്രവിശ്യയിൽ സുരക്ഷയൊരുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ചുമതലയാണെന്നു റെഹാം ചോദിച്ചു.

അനുയായികൾ തോക്ക് തട്ടിയെടുത്തതുകൊണ്ട് ഇമ്രാന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെന്ന ചോദ്യം മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിനു പേരാണ് ഇമ്രാന്റെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽനിന്നെത്തുന്നവർ ഉള്ളതിനാൽ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല. ഇമ്രാന് സ്വന്തമായി സ്വകാര്യ സുരക്ഷാസേനയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ റാലി ആയതിനാൽ മുതിർന്ന പൊലീസ് യൂണിറ്റുകളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്രയൊക്കെ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടും ഇമ്രാനുനേരെ ആക്രമണം നടന്നതാണ് ചർച്ചയാകുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ വിപ്ലവമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇമ്രാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ‘‘ബാലറ്റ് ബോക്സിലൂടെയുള്ള സൗമ്യമായ യുദ്ധമോ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിലൂടെയുള്ള വിനാശകരമായ യുദ്ധമോ എന്നതു മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്ന ചോദ്യം’’ – ഇമ്രാൻ അന്നു പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.

English Summary: The attempt on former Pakistan PM Imran Khan’s life, a number of unanswered questions remain