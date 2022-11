കെസിആറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ അമ്പരന്ന് കേരളവും; അമിത് ഷായുടെ ചാവേറോ തുഷാര്‍?

ഹൈദരാബാദ് ∙ തെലങ്കാനയിലെ ‌പരാജയപ്പെട്ട ‘ഓപ്പറേഷൻ താമര’യുടെ വാർത്തകളും അനുബന്ധ അഭ്യൂഹങ്ങളും കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര റാവു ഇന്നലെ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തോടെ പുതിയൊരു ‘താരം’ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്കെത്തുന്നു; മലയാളിയും ബിഡിജെഎസ് അധ്യക്ഷനുമായ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി. ഓപ്പറേഷൻ താമരയുടെ തെലങ്കാന പതിപ്പിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ആളിതാ എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ കെസിആർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ തുഷാർ അമിത് ഷായ്‌ക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ്. കേരളരാഷ്ട്രീയത്തെപ്പോലും അമ്പരപ്പിച്ച ആരോപണം.

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതുവരെ കാര്യമായി ‘ക്ലച്ച്’ പിടിക്കാനായില്ലെങ്കിലും, തുഷാറിനെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്കെത്തിച്ചാണ് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖരറാവു ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യവ്യാപകമായി ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നടങ്കം ഉന്നയിക്കുന്ന ‘ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസി’ന്റെ തെലങ്കാന പതിപ്പിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു തുഷാറാണെന്നാണ് കെസിആറിന്റെ ഭാഷ്യം.

തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതി എന്ന പ്രാദേശിക പാർട്ടിയെ ‘ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി’ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ‘ദേശീയ സ്വപ്ന’ങ്ങൾ കാണുന്ന കെസിആർ, ബിജെപിക്കെതിരെ തുറന്ന പോർമുഖത്ത് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നിർണായക നീക്കമാണ് തുഷാറിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ‘ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്’ ആരോപണം.

ബിജെപിക്കു വേണ്ടി ടിആർഎസിന്റെ നാല് എംഎൽഎമാരെ വിലയ്ക്കെടുക്കാൻ തുഷാർ ഏജന്റുമാരെ പറഞ്ഞയച്ചുവെന്നാണ് കെസിആർ ഹൈദരാബാദിൽ ആരോപിച്ചത്. ഭരണകക്ഷി എംഎൽഎമാരെ ‘ചാക്കിലാക്കാനെത്തി’ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തെലങ്കാന പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായ മൂന്ന് ബിജെപി ഏജന്റുമാർക്ക് പിന്നിൽ തുഷാറാണെന്ന് കെസിആർ പറയുന്നു. തുഷാറിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അറസ്റ്റിലായ ഏജന്റുമാർ പറയുന്ന വിഡിയോയും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തു വിട്ടു.

തെലങ്കാനയ്ക്ക് പുറമെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാനും നീക്കമുണ്ടെന്ന് ഏജന്റുമാർ പറയുന്നത് പുറത്തായതോടെ, തുഷാറിന്റെ ‘റോൾ’ തെലങ്കാനയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്ന സൂചനയും കെസിആർ നൽകുന്നുണ്ട്. ‘ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസി’ന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുൻ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് തുഷാറിന്റെ ഇടപെടലെന്നും കെസിആർ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒക്ടോബർ 26ന് രാത്രിയാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കാവുന്ന അറസ്റ്റ് ഹൈദരാബാദിലുണ്ടായത്. ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള മൊയ്നാബാദ് അസീസി നഗറിലെ ഫാം ഹൗസിൽ വച്ച് പണം നിറച്ച ബാഗുകൾ അടക്കം 3 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡെക്കാൻ പ്രൈഡ് ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജി.കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിയുടെ ഉറ്റ അനുയായിയുമായ നന്ദകുമാർ, ഹരിയാനാ ഫരീദാബാദ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായ ഡൽഹി സ്വദേശി സ്വമി രാമചന്ദ്ര ഭാരതി, തിരുപ്പതി സ്വദേശി സ്വാമി സിംഹയാജലു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.‌ എംഎൽഎമാരെ സമീപിച്ച പല ഏജന്റുമാർക്കും മൂന്നും നാലും ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡുമുണ്ട്.

തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി, അമിത് ഷാ

ബിജെപിക്കു വേണ്ടി എംഎൽഎമാരെ വിലയ്ക്കടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ എംഎൽഎമാർ തന്നെ ഇവരെ പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. അറസ്റ്റിലായ മൂന്നു പേർക്കും പിന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച തുഷാറാണെന്നാണ് കെസിആറിന്റെ ആരോപണം. ഇയാൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ അടുത്തയാളാണന്നും കെസിആർ ആരോപിച്ചു. ഏജന്റുമാരും എംഎൽഎമാരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും തെളിവായി പുറത്തുവിട്ടു.

തെലങ്കാനയ്ക്ക് പുറമെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ തങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറസ്റ്റിലായവർ സംഭാഷണത്തിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നര മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചെന്നും ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൈമാറുമെന്നും കെസിആർ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ 3 പേരുടെ ജാമ്യ ഹർജികളും ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ലെന്നും വിശദാംശങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രതികരിക്കാമെന്നുമാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നിലപാട്.



