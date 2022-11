ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിവച്ച് പൊള്ളിച്ചു, വടി കൊണ്ട് അടിച്ചു: ഹോസ്റ്റലിൽ ക്രൂരമർദനം- വിഡിയോ

ഹൈദരാബാദ്∙ ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ പടിഞ്ഞാറൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ ഭിമാവരത്തെ സ്വകാര്യ എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ 4 വിദ്യാർഥികള്‍ കൂടെ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്ത്. അങ്കിത് എന്ന യുവാവ് ആണ് ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായത്. നെഞ്ചിലും കൈയിലും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ യുവാവ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

എല്ലാവരും എസ്ആർകെആർ എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർഥികളാണ്. പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രണ്ട് ദിവസം മുൻപായിരുന്നു സംഭവം. ചൂടുള്ള ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ദേഹത്ത് പൊള്ളിക്കുകയും വടിയും പിവിസി പൈപ്പും ഉപയോഗിച്ച് അങ്കിത്തിനെ വിദ്യാർഥികൾ മാറിമാറി അടിക്കുകയുമായിരുന്നു.‌

വേദനകൊണ്ട് പുളയുന്ന അങ്കിത് അവരോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. മർദനത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വിദ്യാർഥികൾ സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് കോളജ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Video: Student Beaten, Burnt With Iron Box By College Mates In Andhra