ബൈക്കില്‍ യുവാക്കളുടെ സോപ്പ് തേച്ചുകുളി; വിഡിയോ വൈറല്‍, കേസ്

കൊല്ലം∙ ശാസ്താംകോട്ടയില്‍ ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സോപ്പ് തേച്ചു കുളിച്ച യുവാക്കള്‍ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. സിനിമാപ്പറമ്പ് സ്വദേശികളായ അജ്മല്‍, ബാദുഷ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ ഗതാഗത നിയമം ലംഘിച്ചതിന് കേസെടുത്തു. നാലു ദിവസം മുമ്പാണ് സംഭവം. ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ പ്രചരിച്ചതിനുപിന്നാലെ ശാസ്താംകോട്ട പൊലീസ് യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. യുവാക്കളിൽ നിന്നു പിഴ ഈടാക്കി വിട്ടയച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മൈതാനത്തുനിന്ന് കളി കഴിഞ്ഞുവരുന്നതിനിടെ കനത്ത മഴയായി. ടീ ഷര്‍ട്ട് നനഞ്ഞപ്പോൾ ഉൗരിക്കുളിച്ചതെന്നാണ് യുവാക്കളുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: Bathing with soap while riding a bike the scene went viral