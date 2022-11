ബൈക്കുമായി കാർ ഒരു കി.മീ പാഞ്ഞു; നിർത്തിച്ച് നാട്ടുകാർ- വിഡിയോ

ലക്നൗ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദില്‍ കാറിന്റെ മുന്‍വശത്ത് കുരുങ്ങിയ ബൈക്കുമായി കിലോമീറ്ററുകളോളം കാറോടിച്ച് ഡ്രൈവര്‍. ഇന്ദിരാപുരം നീതിഖണ്ഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള മംഗള്‍ചൗക്കില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം.

കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബൈക്ക് കുരുങ്ങിയത്. ഇതു ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഉടമ കാറോടിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു. ബൈക്കിന്റെ ലോഹഭാഗങ്ങള്‍ റോഡിലുരഞ്ഞ് തീപ്പൊരി ചിതറിയിട്ടും കാറോടിച്ചയാള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളില്‍ കിലോമീറ്ററുകളോളം പിന്തുടര്‍ന്ന നാട്ടുകാരാണ് കാര്‍ നിര്‍ത്തിച്ചത്. കാറുടമയായ മീററ്റ് സ്വദേശി അഭിഷേകിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്റെ പരുക്ക് സാരമുള്ളതല്ലെന്നു ഡിസിപി എസ്.കെ.സിങ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Car Drags Bike For 1 Km In Ghaziabad, Sparks Fly Out