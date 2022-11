വിയ്യൂർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവിന് സിം കാർഡ് എത്തിച്ചു; കേസ്

തൃശൂർ∙ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിയ്യൂർ സെന്‍ട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവിന് രഹസ്യമായി സിം കാർഡ് എത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തു.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഇടുക്കി പെരുവന്താനം സ്വദേശി സി.എച്ച്.സൈനുദ്ദിന്റെ ഭാര്യ നദീറ, സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് നാസർ, മകൻ എന്നിവർക്കെതിരെ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പരാതിയിൽ വിയ്യൂർ പൊലീസാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തത്. ജയിലിലേക്ക് നിരോധിത വസ്തുക്കള്‍ ഒളിച്ചുകടത്തിയതിനു പ്രിസണേഴ്‌സ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിമ്മിലെ വിലാസം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം തുടര്‍ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും.

ഒക്ടോബർ 31നാണ് സംഭവം. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇടുക്കി പെരുവന്താനത്തുനിന്ന് അറസ്റ്റിലായ സി.എച്ച്.സൈനുദ്ദിന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ രഹസ്യമായി സിം കാർഡ് നൽകിയത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. പുസ്തകം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സിം കാർഡ് പിടികൂടി. സിം കാർഡിലെ വിലാസം ആരുടേതാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സൈബർ സെല്ലിന് കൈമാറി.

English Summary: Case against Family Members for Giving Sim Card To Jailed Popular Front leader