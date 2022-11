‘ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭം വിപുലീകരിക്കും’: എൽഡിഎഫ് ധർണയിൽ ഡിഎംകെയും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരായ എൽഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ധർണയിൽ ഡിഎംകെയും പങ്കെടുക്കും. നവംബർ 15ന് രാജ്ഭവനു മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ധർണയിൽ ഡിഎംകെയുടെ രാജ്യസഭാ നേതാവ് തിരുച്ചി ശിവ പങ്കെടുക്കും. സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിയും പങ്കെടുക്കും. സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയിലാണ് തീരുമാനം.

സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഗവർണർക്കു നേരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സമാന പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന തമിഴ്നാടിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രക്ഷോഭം വിപുലീകരിക്കുന്നത്. ധർണയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും.



English Summary: DMK to be part of Rajbhavan march against governor