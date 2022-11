ട്രെയിനിൽവച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കു നേരെ അശ്ലീല പ്രദർശനം; യുവാവിന്റെ വിഡിയോ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ട്രെയിനിൽവച്ച് കോളജ് വിദ്യാർഥിനികളായ സഹോദരിമാർക്കു നേരെ യുവാവ് അശ്ലീലപ്രദർശനം നടത്തുന്ന വിഡിയോ പുറത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാഗർകോവിൽ – കോട്ടയം എക്സ്പ്രസിലാണ് സംഭവം. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കൊല്ലത്തേക്കു പോവുകയായിരുന്ന സഹോദരിമാർക്കു നേരെയാണ് യുവാവ് അശ്ലീല പ്രദർശനം നടത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു കയറിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരനാണ് പ്രതി. ഇയാളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയിരുന്നു.

ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഇയാൾ വർക്കലയിൽ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്കു പോയെന്ന് പെൺകുട്ടികൾ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാനാണ് ശ്രമം.

English Summary: Exhibitionism Against College Students In Kottayam Passenger At Trrivandrum