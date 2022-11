ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അഴിമതിക്കാരി; ആര്യയെ പുറത്താക്കണം: കോൺഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോർപറേഷനിലെ താൽക്കാലിക തസ്തികകളിലേക്കു പാർട്ടിക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റാൻ ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ച് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കു മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ കത്തയച്ചതിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്. മേയറെ പുറത്താക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മേയറെക്കൊണ്ടു പാർട്ടി വൃത്തികേട് ചെയ്യിക്കുകയാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിനു പാർട്ടി കേന്ദ്രീകരിച്ചു മാഫിയ സംഘമുണ്ടെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു. സഖാക്കൾക്കു ജോലി നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള കത്ത് നഗ്നമായ നിയമലംഘനമാണെന്നു കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഇടതുഭരണം ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കു വേണ്ടിയാണ്. ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണു നിയമനമെന്നും സുധാകരൻ വിമർശിച്ചു.

കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും പൊള്ളുന്ന തോന്ന്യാസമാണ് മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രന്റെ കത്തെന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. അടിമുടി അഴിമതിയുടെ പര്യായമായി മാറിയ ആര്യയെ മേയർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒരു നിമിഷംപോലും വൈകാതെ പുറത്താക്കണം. എകെജി സെന്ററിലേക്ക് ആളെ എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലേക്ക് മേയർ പാർട്ടിക്കാരെ തിരുകി കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ആനാവൂർ നാഗപ്പനോ സിപിഎമ്മോ അല്ല തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത്. ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണത്തിൽ നിന്നാണ്. അതീവ ഗൗരവമുള്ള ഈ വിഷയം നഗ്നമായ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം മേയറുടെ നടപടി ഉളുപ്പില്ലായ്മയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണെന്നു വി.ടി.ബൽറാം വിമർശിച്ചു. ‘‘കേവലം ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത്. സിപിഎമ്മിലെ ഗ്രൂപ്പിസമായി തള്ളിക്കളയേണ്ടതുമല്ല. ഗുരുതരമായ അഴിമതിയാണ്. ഉളുപ്പില്ലായ്മയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണ്.

ജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഈ അഴിമതിക്കാരിയെ മേയർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം. ഇവർക്കെതിരെ ലോകായുക്ത കേസെടുക്കണം. ആര്യാ രാജേന്ദ്രന്റെ കാലത്തുണ്ടായ എല്ലാ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. ഇവരെ ഒരു പാവയായി മുന്നിൽ വച്ചുകൊണ്ട് മറ്റാരെങ്കിലും നടത്തുന്ന അഴിമതിയാണെങ്കിൽ അതും പുറത്തു വരണം.’’– ബൽറാം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ഇടതുമുന്നണി ഭരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ 295 താൽക്കാലിക തസ്തികകളിലേക്കു പാർട്ടിക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റാനാണു സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനു മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ കത്തയച്ചത്. മേയറുടെ ഔദ്യോഗിക ലെറ്റർപാഡിൽ ഈ മാസം ഒന്നിന് അയച്ച കത്ത് ചില പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയാണു പരസ്യമായത്.

English Summary: Opposition slams Thiruvananthapuram Mayor Arya Rajendran letter to CPM leader seeking list of party workers to be appointed in Corporation