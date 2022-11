‘മേയർ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പുകാരി: ആനാവൂർ സഞ്ചരിക്കുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചോ?’

തിരുവനന്തപുരം∙ കോർപ്പറേഷനിലെ താൽക്കാലിക തസ്തികകളിലേക്കു പാർട്ടിക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റാൻ ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ച് മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കു കത്തയച്ചതിനെ വിമർശിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അഴിമതിക്കാരിയാണ് മേയർ. ഇത് അധികാര ദുർവിനിയോഗവും സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനവുമാണെന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ കേരളത്തിലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചാണോയെന്നും രാഹുൽ ചോദിച്ചു. ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയത്.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ കേരളത്തിലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന "എംപ്ലോയിമെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചാണോ " ?

മേയറുടെ കത്തിനു പിന്നാലെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത്.

ഇത് തെമ്മാടിത്തരമാണ്, തോന്നിവാസമാണ്, അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ്, അഴിമതിയാണ്, സ്വജനപക്ഷപാതമാണ്, സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനമാണ്.

മേയർ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പുകാരിയാണ്.

മേയറൂറ്റി ഡൽഹിയിൽ "Where is my Job”

മേയറൂറ്റി തിരുവനന്തപുരത്ത് "Job for sale''

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അഴിമതിക്കാരി...

English Summary: Rahul Mamkootathil against Arya Rajendran