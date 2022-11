മുന്നാക്ക സംവരണം: ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി തിങ്കളാഴ്ച

ന്യൂഡൽഹി ∙ തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ 10% മുന്നാക്ക സംവരണത്തിനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹര്‍ജികളില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി തിങ്കളാഴ്ച. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു.യു.ലളിത് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറയുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ മാറ്റുന്നതാണോ മുന്നാക്ക സംവരണം സംബന്ധിച്ച 103–ാം ഭേദഗതിയെന്നതാണ് ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയം.

സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ ആറര ദിവസം നീണ്ട വാദത്തിനൊടുവിലാണ് ഹർജികൾ വിധി പറയാൻ മാറ്റിയത്. അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.കെ.വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കാളിയായി. മുന്നാക്ക സംവരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഇവരുടെ വാദത്തിനു ശേഷം സർക്കാരുകൾ ഉൾപ്പെടെ അനുകൂലിച്ചുള്ള വാദവും നടന്നു. മറുപടി വാദങ്ങൾ കൂടി കേട്ട ശേഷമാണ് ഹർജികൾ വിധി പറയാൻ മാറ്റിയത്.

