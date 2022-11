‘ബേബി ജോൺ ആകാൻ കഴിയില്ല; താരതമ്യം തിരിച്ചടിയായി, പ്രേമചന്ദ്രന്റേത് മറ്റൊരു ശൈലി: ഗവർണർ കള്ളനു കഞ്ഞിവച്ചവൻ’

കൊല്ലത്ത് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് പര്യവസാനിച്ച സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം ഈ ആഴ്ച ഡൽഹിയിൽ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആർഎസ്പി. സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ട നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോൺ ആണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ സെക്രട്ടറി എ.എ.അസീസ് തന്നെ തുടരട്ടെ എന്നാണ് സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചത്. ദേശീയ സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം ഷിബുവിനു വേണ്ടി അസീസ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന ധാരണ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടോ? ആർഎസ്പിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ അഭിമുഖത്തിലെ ഷിബുവിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരം വായിച്ചെടുക്കാം. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കിസിഞ്ജർ അറിയപ്പെടുന്ന ബേബി ജോണിന്റെ പുത്രനെ തുടർച്ചയായ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി തളർത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം. രണ്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ‘സംപൂജ്യരായത്’ ആർഎസ്പിയെയും വല്ലാതെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ആർഎസ്പിയും ഷിബു ബേബി ജോണും പറയുന്നത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പാർട്ടിയ്ക്ക് ഉണ്ടായ തിരിച്ചടികൾ, യുഡിഎഫ് ബന്ധം, പിതാവിന്റെ വലിയ നിഴൽ തന്നിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം, സിനിമാ സൗഹൃദങ്ങൾ,ഇതിനെ എല്ലാം കുറിച്ച് മലയാള മനോരമ സീനിയർ സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് സുജിത് നായരുമായി ‘ക്രോസ് ഫയറിൽ’ ഷിബു ബേബി ജോൺ വിശദമായി സംസാരിച്ചു.



∙ ആർഎസ്പിയുടെ സമുന്നത നേതാവ് ടി.ജെ.ചന്ദ്രചൂഢന്റെ വിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാർട്ടിയെ ചർച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ചന്ദ്രചൂഢന്റെ ശൈലി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് യോജിക്കുന്നവരും വിയോജിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും.പക്ഷേ ആർഎസ്പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി എപ്പോഴും അദ്ദേഹം കേരളത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചന്ദ്രചൂഢൻ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നു മാറിയപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ പ്രസക്തി സംബന്ധിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായോ?

ആർഎസ്പിയെ എന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കിയത് അതിന്റെ നേതാക്കന്മാർ എടുത്ത നിലപാടുകളാണ്.ആളുകളുടെ ബാഹുല്യത്തിൽ അല്ല ആർഎസ്പി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തൊഴിലാളികൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം സംഘടിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിരുന്നു അത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പാർട്ടി എടുത്ത നിലപാടുകൾ കേരളീയ സമൂഹം ശരിവച്ചു. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായർക്കും ടി.കെ. ദിവാകരനും ബേബി ജോണിനും ശേഷം ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടായി. ആ മൂന്നു വൻമരങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി വീണു. അതു പാർട്ടിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായി. ആ സമയത്തെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും ആർഎസ്പിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അസന്നിഗ്ധമായി പറയാനും അതു വഴി പാർട്ടി എവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ടി.ജെ.ചന്ദ്രചൂഢനു കഴിഞ്ഞു. ആർഎസ്പി യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമാകുക കൂടി ചെയ്തതോടെ മുൻകാലത്തെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്നു കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ വ്യതിയാനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും യുഡിഎഫിൽ നിന്നു കൊണ്ട് അതു ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ.



∙ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം എൽഡിഎഫിന്റെ സമുന്നത നേതാക്കളെല്ലാം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം തലസ്ഥാനത്തെ ആർഎസ്പി ഓഫിസിലെത്തി. ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പോലും ആർഎസ്പിയോട് അവർക്കെല്ലാം ഉള്ള മമത കൂടി പാർട്ടി അതിൽ വായിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ?

തീർച്ചയായും. മുന്നണി ബന്ധത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആർഎസ്പിയുടെ സമീപനങ്ങൾ ആർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തോളോടു തോൾ ചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചവർ എന്ന നിലയിൽ അവരെല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ള അംഗീകാരമായി കൂടി കരുതുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തു പോരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ ശരിയുണ്ട് എന്നു തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്.

ഷിബു ബേബി ജോൺ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം.

∙ ആർഎസ്പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഇപ്പോഴും ഒരു ‘എൽഡിഎഫ് ഹാങ് ഓവർ’ ഉണ്ട് എന്നതു സത്യമല്ലേ?

അങ്ങനെ വിലയിരുത്താനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. അത് അവിടുത്തെ തുറന്ന ചർച്ചകളുടെ സ്വഭാവവും ഔന്നത്യവുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫിന്റെ പ്രവർത്തനശൈലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനവും എൽഡിഎഫിന്റെ സവിശേഷതയും അവിടെ ഉയർന്നു വന്നു. അതോടൊപ്പം എൽഡിഎഫിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി എങ്ങനെയൊക്കെ ആർഎസ്പിക്ക് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാക്കി എന്നതും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇതിനെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ച് എൽഡിഎഫിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആർഎസ്പിക്ക് നല്ലത് എന്ന വിലയിരുത്തൽ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

∙ ആർഎസ്പി എൽഡിഎഫിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് എംപിമാരും 9 എംഎൽഎമാരും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ രണ്ടു നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഒറ്റ സീറ്റ് പോലും കിട്ടിയില്ല. എൽഡിഎഫിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതാണോ ആർഎസ്പിക്ക് നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സുരക്ഷിതം?

ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരവും ഉണ്ടല്ലോ. 9 എംഎൽഎമാരും രണ്ട് എംപിമാരും ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ലേ പിന്നെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത്? സിപിഎം അടക്കം ഇടതുപക്ഷത്ത് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടായി. ആർഎസ്പിയുടെ സീറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. സിറ്റിങ് സീറ്റായ അമ്പലപ്പുഴ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നതാണ് പാർട്ടിയിലെ പിളർപ്പിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിയുമ്പോഴും സീറ്റ് കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. ആർഎസ്പിയുടെ സ്വാധീനമേഖലകൾ സിഐടിയുവിന്റെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായി.1957 ലും 1965 ലും ഞങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം സീറ്റാണ് കിട്ടിയത്. എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അന്നു മുതൽ ആർഎസ്പി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1991 ൽ രണ്ട് എംഎൽഎമാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യ ഇല്ലാത്തതല്ല യഥാർഥ പ്രതിസന്ധി. ഞങ്ങളുടെ സ്വാധീനമേഖലകളിൽ അടക്കം സംഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

∙ ആർഎസ്പിയുടെ തന്നെ സ്വാധീനത്തിൽ ഇടിവ് സംഭവിച്ചു എന്നു തന്നെയാണോ സമ്മതിക്കുന്നത്?

എംഎൽഎമാരുടെയും എംപിമാരുടെയും എണ്ണമാണ് ഒരു പാർട്ടിയുടെ അംഗീകാരം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ വന്നശേഷം ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതു താഴേയ്ക്ക് താഴേയ്ക്ക് പോയി. ഒടുവിൽ യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമായപ്പോൾ രണ്ടു തവണ തുടർച്ചയായി സീറ്റ് തന്നെ ഇല്ലാതെ ആയി. അതോടെ ആർഎസ്പിയെ തീർക്കാനുള്ള സംഘടിത നീക്കം നടന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ചില അധികാരമോഹികളെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഒരു യഥാർഥ ആർഎസ്പിക്കാരനെയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല. തിരുവിതാംകൂർ മേഖലയിൽ നിർണായക സ്ഥാനമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

∙ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പിളർപ്പുകളാണോ അപ്പോൾ ആർഎസ്പിയെ വലച്ചത്?

പിളർപ്പുകൾ എന്നും ആർഎസ്പിക്ക് പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരുന്നു. പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതു തന്നെ പിളർപ്പോടെ ആയിരുന്നല്ലോ. അതിനുശേഷം സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായരെ പോലെ ഒരു നേതാവ് പാർട്ടി വിട്ടുപോയി. സി.എൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആർഎസ്പിയെ ജനങ്ങൾക്കു ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ലായിരുന്നു. 1998ലെ പിളർപ്പ് കൂടി വന്നു. ഇതെല്ലാം വലിയ ദോഷം ചെയ്തു. ഒപ്പം പിളർപ്പിനു ശേഷമുള്ള യോജിപ്പുകളും ദോഷം ചെയ്തു. പിളരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇടതുപക്ഷ സ്വാഭാവത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം യോജിക്കുമ്പോൾ അതും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. പരസ്പരം പോരടിച്ചു നിന്നവർ അടുക്കുന്നത് ചിലരെ നിർജീവമാക്കി. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആർഎസ്പിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത്.

∙ ചവറ പോലെ ഒരു സീറ്റിൽ ഷിബു ബേബി ജോണിനെ പോലെ ഒരു നേതാവിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ട വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ?

ചവറയെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകാ മണ്ഡലം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഒരു മതനിരപേക്ഷ സമൂഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പിതാവും ഞാനും ജനിച്ച സമൂഹത്തിൽ മറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടോളം പിതാവ് അവിടെ നിന്നു ജയിച്ചു വന്നു.അതിനുശേഷം രണ്ടുതവണ ഞാനും ജയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ കാര്യമായി ജനങ്ങളെ സഹായിച്ചു എന്ന പിആർ വർക്ക് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇടതിന് അനുകൂലമായാ വോട്ട് മറിച്ചു. ബിജെപിയുടെ വരവിനു ശേഷം കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റവും പ്രതിഫലിച്ചു. ഓരോ സമുദായവും ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന നിലയായി.

അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് 19 സീറ്റ് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നപ്പോൾ അതേ സമുദായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് എടുത്തു. കോൺഗ്രസിനോ ആർഎസ്പിക്കോ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം എന്നതെല്ലാം മാറ്റിവച്ച് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തെ മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കേരളത്തിലും ഉണ്ടായത്. രാഷ്ട്രീയവും അരാഷ്ട്രീയവും ആയ കാരണങ്ങൾ കുത്തൊഴുകി വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനോ ആർഎസ്പിക്കൊ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു.

∙ ഇടക്കാലത്ത് താങ്കൾ ആർഎസ്പി(ബി) ആയിരുന്നല്ലോ. ലയിച്ചിട്ടും ആർഎസ്പിയും ആർഎസ്പി(ബി)യും എന്ന ഒരു തിരിവ് ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു അയിത്തം ചിലർ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഒട്ടുമില്ല. പിളർപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലരെല്ലാം അനർഹമായി ചില പദവികളിൽ എത്തും. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ അവരുടെ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. അതല്ലാതെ ആർഎസ്പിയുടെ അണികളിൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഇല്ല.

∙ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തവണ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ താങ്കൾ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയില്ല?

ആർഎസ്പിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വലിയ വിജയമായിരുന്നു. 20 വർഷത്തിനു ശേഷം ഒരു ഗംഭീര പ്രകടനം നടത്തി. ഞങ്ങളെ തന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള റെഡ് വോളന്റിയർ പരേഡായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ ഉജ്വലമായി നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകുക എന്നതു മാത്രമാണ് അത്. ഭൂരിപക്ഷ–ന്യൂനപക്ഷ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ യോജിച്ചുപോകാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. ആ നിലയിൽ തുടർ തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ഉചിതമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് സമ്മേളനം കൈക്കൊണ്ടത്. പാർട്ടി നശിക്കുന്നു എന്ന പ്രചാരണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആർഎസ്പിക്കാരെയും പൊതു സമൂഹത്തിനെയും ഞങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി തമ്മിലടിക്കാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചിത്രം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു.

ഷിബു ബേബി ജോൺ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി.

∙ ഇടതു പാർട്ടികളായ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും 75 വയസ് എന്ന പ്രായപരിധി നിർബന്ധമാക്കി. ആർഎസ്പിയിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രായപരിധി വേണ്ടതല്ലേ?

സിപിഎമ്മും സിപിഐയും തീരുമാനിച്ചതു കൊണ്ട് ആർഎസ്പിയും തീരുമാനിക്കണം എന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. 75 വയസ് എന്ന തീരുമാനം ബംഗാളിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും ചുറുചുറുക്കോടെ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്ന ഒരു മാതിരി എല്ലാവരും അവിടെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും. പ്രായോഗികമായ ഒരു തീരുമാനമേ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയൂ. ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ഭേദഗതി ഞങ്ങളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ദേശീയ തലത്തിൽ അല്ലേ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ.

∙ 75 തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

പ്രായോഗിക തലത്തിൽ സാധിക്കുന്ന തീരുമാനമേ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയൂ. പരിചയ സമ്പന്നരായെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും മാറ്റിനിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.ര ണ്ടിന്റെയും ഒരു മിക്സ് ആയിരിക്കും വരിക. കരട് ശുപാർശ തയാറാക്കാനായി ഒരു സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അതു തയാറാക്കി. പക്ഷേ അതിന്മേൽ ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. പശ്ചിമബംഗാളിൽ വിശ്വനാഥ് ചൗധരി എന്ന സീനിയർ നേതാവ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നു മാറി താരതമ്യേന ചെറുപ്പക്കാരനായ ആളാണ് വന്നത്. മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് എന്ന ചിന്ത പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വ്യക്തത ദേശീയ സമ്മേളനത്തിലേ വരൂ. വെറുതെ എഴുതിവച്ചിട്ടു കാര്യമല്ല. പാർട്ടിക്ക് മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടേ?

∙ പക്ഷേ ഇവിടെ 82 വയസ്സായ എ.എ.അസീസിനെ ആണല്ലോ വീണ്ടും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആക്കിയത്. പാർട്ടിയിലേക്ക് പുതുതായി ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ ഈ തീരുമാനം സഹായകരമാണോ?

പ്രായം മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത്. വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് 82–ാം വയസ്സിൽ അല്ലേ. അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശക്തനായി. ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന നേതാവാണ് എ.എ.അസീസ്. ഞാനോ പ്രേമചന്ദ്രനോ അങ്ങനെ അല്ല. ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്ത് അതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന ആളാണ്. പ്രേമചന്ദ്രൻ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുവന്നത്. ആർഎസ്പിയുടെ അടിത്തറയായ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർന്ന നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അസീസിന്റെ സംഭാവനകൾ പാർട്ടിക്കു മുതൽ കൂട്ടാണ്.

∙ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം താങ്കൾക്കു വേണ്ടി അസീസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദത്തി‍ൽ നിന്ന് ഒഴിയാമെന്ന ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല. സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്ത സെക്രട്ടറി എ.എ.അസീസാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകും.

∙ അനൗപചാരികമായി പോലും ഒരു ധാരണ ഇല്ലെന്നാണോ?

പൊതു സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ആർഎസ്പി ഏതു ഗണത്തിലാണ് എന്ന സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഒരു ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയാണ്.അതിന്റെ ശൈലി വിട്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അസീസ് ആണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി. നാളെ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ.

∙ കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ഒപ്പം, ബംഗാളിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഒപ്പം. ഈ വൈരുധ്യത്തിന് ദേശീയ സമ്മേളനം എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണുമോ?

ഈ ആശയക്കുഴപ്പം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് സിപിഎം അല്ലേ?കേരളത്തിൽ ഒഴിച്ച് എല്ലായിടത്തും അവർ കോൺഗ്രസിന് ഒപ്പം ആണല്ലോ. സിപിഎം എടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് എന്ന കാഴ്ച്ചപ്പാട് ആർഎസ്പിക്ക് ഇല്ല. ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത് യഥാർഥ ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് തന്നെയാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ഇടതു പാർട്ടികളുടെയും ഒരു വിശാലമായ പ്ലാറ്റ് ഫോം വന്നാൽ മാത്രമേ യഥാർഥ ഇടതുപക്ഷ ബദൽ ആകൂ എന്നാണ് ടി.ജെ ചന്ദ്രചൂഢൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും ആ നിലപാട് കൊണ്ടു തന്നെയാണ്. രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടികൾ ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതാകില്ല.

∙ സിപിഐയുടെ വിജയവാഡ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ആർഎസ്പി പങ്കെടുത്തില്ലല്ലോ. സിപിഐയും സിപിഐ എംഎല്ലും കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫിൽ ഉള്ള ഫോർവേർഡ് ബ്ലോക്കും വരെ ഉണ്ടായി. ക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ട് പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതാണോ?

നൂറു ശതമാനം ക്ഷണം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങളുടെ പശ്ചിമബംഗാൾ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആ സമയത്തായിരുന്നു.കേരള സമ്മേളനവും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങി. ആ ഒറ്റക്കാര്യം കൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നത്. അത് അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദേശീയതലത്തിൽ ഇടത് ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്.എന്നാൽ ഇടത് ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവരൊക്കെ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ച്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. മോദിയുടെ മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയെ തകർക്കുന്നതാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത് ഒരു ശത്രു ഇല്ല. ഒറ്റ ശത്രുവേ ഉള്ളൂ.

∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന് വിജയിക്കാൻ യുഡിഎഫ് ബന്ധം സഹായകരമാണ്. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് യുഡിഎഫ് ബന്ധം തുടരുന്നത് എന്ന വിമർശനം രാഷ്ടീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കളും ബോധവാനല്ലേ?

ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർ പടച്ചുവിടുന്നതാണ്. എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു അംഗീകൃത പാർട്ടിയായി ആർഎസ്പി ഉണ്ട്. എൽഡിഎഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതു പ്രേമചന്ദ്രൻ എന്ന വ്യക്തിക്കു വേണ്ടി അല്ലല്ലോ. ആർഎസ്പിക്ക് ആ അംഗീകാരം ഉളളത് പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി ആയതുകൊണ്ടാണ്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വളരെ പ്രതികൂലമായ രാഷ്ട്രീയക്കാറ്റ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നത് യാഥാർഥ്യമല്ലേ. ആ കാറ്റ് മാറി വീശിയാൽ ആർഎസ്പിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ അക്കരപ്പച്ച നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല.

∙ പ്രേമചന്ദ്രൻ–ഷിബു ബേബി ജോൺ കൂട്ടുകെട്ട് സംബന്ധിച്ച് പല അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്?

എ.എ. അസീസും പ്രേമചന്ദ്രനും ഞാനും ചേർന്നാണ് ഈ പാർട്ടിയെ തോളോടു തോൾ ചേർന്നു നയിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ താരതമ്യത്തിനു പ്രസക്തി ഇല്ല. ഒരിക്കലും പ്രേമചന്ദ്രന് ഷിബു ബേബി ജോൺ ആകാനോ ഷിബു ബേബി ജോണിന് പ്രേമചന്ദ്രനോ ആകാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടു പേർക്കും വ്യത്യസ്ത ശൈലി ഉണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്താഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം. യോജിപ്പും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പാർട്ടിയെ കൊണ്ടു പോകണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഭിന്നതയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഇല്ല.

∙ നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞ് വൈകാതെ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തോടു ശക്തമായ വിയോജിപ്പുകൾ ആർഎസ്പി ഉന്നയിച്ചു. മുന്നണി വിടുമെന്നു വരെയുളള സൂചന നൽകി. ഇതോടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ടു. അന്ന് ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങളല്ലാം പരിഹരിച്ചോ?

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയമല്ല ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ആർഎസ്പി പോലെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ കക്ഷി യുഡിഎഫിൽ നേരിടുന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ സീറ്റെല്ലാം കിട്ടും, പക്ഷേ കൂടെ റിബലുകളും വരും. പ്രാദേശികമായ സഹകരണം മോശമാകും. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലാ ഘടകകക്ഷികൾക്കും എൽഡിഎഫ് പ്രാതിനിധ്യം നൽകും. യുഡിഎഫിന് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല. ഒരു എംപി ഉള്ള പാർട്ടി ആയിട്ടു പോലും പല സർക്കാർ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് വരെ സിപിഎം ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടവിധം കഴിയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഗൗരവത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒട്ടു മിക്ക കാര്യങ്ങളിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനശൈലിയിൽ പൊടുന്നനെ ഒരു മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാകുക എളുപ്പമല്ല.

∙ പുതിയ നേതൃത്വം വന്നതിനു ശേഷം ഘടകകക്ഷികളെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ദൃശ്യമാണോ?

ഒരു പൊതു മിനിമം പരിപാടി ആണല്ലോ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നത്. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർഎസ്പിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ബഹുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ പരാതിക്കാരായി ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നില്ല.

∙ ഉരുത്തിരിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഏകാഭിപ്രായത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്ന ചർച്ചകൾ യുഡിഎഫിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ?

കോൺഗ്രസിന് അകത്ത് പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന ചിന്ത പൊതു സമൂഹത്തിൽ വരുന്നത് നല്ലതല്ല. അത് അവരാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത്. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

∙ പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ യുഡിഎഫ് പോരാ എന്ന വിമർശനം കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായല്ലോ?

ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായും നിശിതമായും ഇടപെടുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. പ്രവർത്തകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന നേതാവാണ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. രണ്ടും മുന്നണിക്ക് ശക്തിയാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം. ഏതാനും മാസങ്ങളായി കാര്യമായ സമരങ്ങൾ നടന്നില്ലെന്നു പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ന്യായീകരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര പോലെ ഉള്ള സംഘടനാപരമായ ഒട്ടേറെ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊതു സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഓരോ വിഷയത്തിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം വരരുത് എന്നതു മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ പ്രതിപക്ഷം പോരാ എന്ന വിലയിരുത്തൽ ഇല്ല.

∙ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ഇടതുപക്ഷ വ്യതിയാനം യുഡിഎഫും ശക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അക്കാര്യത്തിലെ ആർഎസ്പിയുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്താണ്?

ഇടതുമുന്നണിക്ക് തുടർഭരണം കിട്ടുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്ന അനുമാനം എന്താണ്? ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ കൂടുതലായി പ്രചരിച്ചതിനുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ് അത് എന്നാണല്ലോ.അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകർ അടക്കം എങ്ങനെയാണ് ദുർമന്ത്രവാദത്തിലേക്കും നരബലിയിലേക്കും പോകുക? എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ കൊലപാതകങ്ങൾ അല്ലേ നടക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞത്ത് പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടുള്ള മനോഭാവം എന്താണ്? തുറമുഖ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലെ ഒരു കാര്യവും ഇവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വികസന വിരോധികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷ മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ തെളിവ് അല്ലേ അത്. നരേന്ദ്രമോദി കേന്ദ്ര പൊതു മേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ പല നിർദേശങ്ങളും ഈയിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ പെൻഷൻപ്രായ വർധന മാത്രമാണ് പിൻവലിച്ചത്. അപ്പോൾ ആരെ ആണ് ഇവർ മാതൃക ആക്കുന്നത്? പിണറായി വിജയന് തുടർഭരണം ഉണ്ടായി എന്നല്ലാതെ ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി ഒരു വേരോട്ടവും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ.

∙ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലെ സംഘർഷം തുടരുകയാണല്ലോ. പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്താഭിപ്രായം ഉണ്ട്. വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടത്തി പരസ്യമായി സർക്കാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഗവർണറുടെ രീതിയോട് ആർഎസ്പിക്ക് യോജിപ്പുണ്ടോ?

ഗവർണറുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കുന്നതാണോ അതോ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണോ എന്നത് ഇനിയും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് കള്ളനും പൊലീസും കളി അല്ല. കള്ളനും കള്ളനു കഞ്ഞിവച്ചവനും തമ്മിലെ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ നിയമനങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിന്നത് ഗവർണർ തന്നെ അല്ലേ.? ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ തെറ്റി. പക്ഷേ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഗവർണറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ പവിത്രത നമ്മുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയണം. ഗവർണർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മന്ത്രിക്ക് തുടരാൻ പറ്റില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതു ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണ്. ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് മാറണം എന്നതൊക്കെ രാജവാഴ്ചയിലേ നടക്കൂ. ഒരു കാരണവശാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഗവർണർ പബ്ലിസിറ്റി വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംശയിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറയുമോ? എവിടെ നിന്നോ കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ബാലിശമായി ഗവർണർ വന്നു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് യഥാർഥ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നു വഴി തെറ്റാനെ സഹായിക്കൂ. അപ്പോൾ അതാണ് അജൻഡ എന്നു വിചാരിക്കേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ അല്ലേ സർക്കാർ നേരിടുന്നത്. പല പദ്ധതികളുടെയും ഗുണഭോക്താവ് ഒരാളാണ് എന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നില്ലേ. വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ സമ്പൂർണപരാജയം ആയില്ലേ. ഏഴു വർഷത്തിന് ഇടയിൽ ലഹരിക്കച്ചവടം പൊടി പൊടിച്ച ശേഷമല്ലേ ഇപ്പോൾ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണം സർക്കാർ തുടങ്ങിയത്. ഇതെല്ലാം മറന്ന് ഗവർണർ ഓരോന്നു പറയുന്നതിന് പിന്നാലെ ആൾക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നാട്ടിൽ ഉള്ളത്.

∙ ബേബി ജോണിന്റെ വലിയ പൈതൃകം പേറുമ്പോഴും ബിസിനസിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന നേതാവ് എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലും അതിന്റെ ഭാഗമായ ചില പഴികേൾക്കലും താങ്കൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിന്നോട്ട് ഇടയ്ക്കു വലിക്കുന്നുണ്ടോ?

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നശേഷം ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല. മക്കൾക്കു പ്രായം ആയശേഷം അവർ തന്നെയാണ് അതു ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിനു ശേഷം സമയം ലഭിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ചില വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾ ആലോചിച്ചു ചെയ്യുന്നതു എന്നതു ശരിയാണ്. ഒരേ സമയം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും (മൾട്ടി ടാസ്കിങ്) എനിക്കു സാധിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിർവചനം മാറിയ ഇക്കാലത്ത് അത് വേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. എന്നു കരുതി രാഷ്ട്രീയം വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.

എന്റെ പിതാവ് മത്സരിക്കാതിരുന്ന ഏക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 1965 ലേതായിരുന്നു. ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്ന ഒറ്റക്കാര്യം കൊണ്ടാണ് മാറി നിന്നത്. അന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പൈതൃകം ഉള്ള ഞാൻ ആ രീതി പിന്തുടരുന്നതിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ചുവരുണ്ടെങ്കിലെ ചിത്രം എഴുതാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് പിതാവിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാട്. നമ്മുക്ക് വേറെ വരുമാനം ഇല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വരുമാന മാർഗമായി കണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാ‍ൻ സാധിക്കണം.

∙ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി മറ്റു മേഖലകളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ അപാകത കാണുന്നില്ല എന്നല്ലേ?

തീർച്ചയായും അങ്ങനെ വേണം. ഏതു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും സ്വന്തമായി വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടങ്കിൽ സത്യസന്ധമായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നട്ടെല്ലു വളയ്ക്കാതെ പൊതു പ്രവർത്തനം തുടരാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായ അഴിമതിയും അതോടെ കുറയും. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങി കുടുംബം വിറ്റ് അടുത്ത തലമുറ വഴിയാധാരമായ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട്.

∙ പക്ഷേ ബിസിനിസിനെ വളർത്താൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നു ചേരില്ലേ?

ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ. 1963 ലാണ് സീഫുഡിന്റെ കയറ്റുമതി ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഒരിക്കൽ പോലും രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്റെ ബിസിനസിനായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന പഴി പിതാവ് കേട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രി ആയിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിൽ പോയിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലാതെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ എന്റെ ഓഫിസിൽ വന്നിട്ടില്ല. വര വരയ്ക്കേണ്ട ഇടത്ത് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കണം.

∙ പക്ഷേ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടു മുൻപും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി താങ്കൾ അമേരിക്കയിൽ പോയിരുന്നല്ലോ?

പലരും പലതും പറയും. എനിക്ക് ആ യാത്ര പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ അക്കാര്യം പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നു വ്യക്തമാക്കി തന്നെയാണ് പോയത്. അതിൽ ഒരു കുറ്റബോധത്തിന്റെയും പ്രശ്നമില്ല. സംസ്ഥാന സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയാണ് പോയത്ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതതു സ്ഥലത്തു നിന്നു തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ആരും പറയാറില്ലല്ലോ. എവിടെ പോയാലും ചിന്ത അതെല്ലാം തന്നെയാണ്.

ഷിബു ബേബി ജോൺ, മോഹൻലാൽ.

∙ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൽ അതിവേഗം സമർഥനായ മന്ത്രി എന്നു താങ്കൾ പേരെടുത്തു. പക്ഷേ വീണ്ടും ഒരു അവസരം ലഭിച്ചില്ല. മന്ത്രിയായി വീണ്ടും ഷിബുബേബി ജോണിനെ കാണുമോ?

അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം വച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല. യുഡിഎഫ് 2011ൽ 72 എംഎൽഎമാരായി ചുരുങ്ങി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കി‍ൽ ഒറ്റ എംഎൽഎ കക്ഷി ആയ ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടുകയോ ഞാൻ മന്ത്രി ആകുകയോ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അന്നു പോലും അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യം ഉണ്ടായതു വഴി അതു സംഭവിച്ചതാണ്. പക്ഷേ എന്നെ നയിച്ച ഒരു വികാരം ഉണ്ട്. പിതാവ് മന്ത്രിയായി പേര് എടുത്ത ഈ കേരളത്തിൽ ഞാനായി ഒരു ചീത്ത പ്പേര് ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടായി.എന്നാൽ ബേബി ജോണിന് പകരം ബേബി ജോണെ ഉളളൂ. ഷിബു ബേബി ജോണിന് ബേബി ജോൺ ആകാൻ കഴിയില്ല. അതൊരു യാഥാർഥ്യമാണ്.

∙ ബേബി ജോൺ എന്ന ഒരു വലിയ നിഴൽ അല്ലെങ്കിൽ തണൽ താങ്കൾക്ക് പിന്നിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് ഗുണത്തിന് ഒപ്പം ദോഷവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? താരതമ്യങ്ങൾ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

തീർച്ചയായും. ചവറയിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ആയത് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഒറ്റപ്പേരിലാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടായ തിരിച്ചടികളും പിതാവുമായുള്ള താരതമ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടി ആയിരുന്നു. പിതാവ് എത്രയോ വർഷം പ്രതിനിധീകരിച്ച ഒരു മണ്ഡലമാണ് അത്. ഭരണത്തിന്റെ തണൽ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എന്തു കാര്യവും സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആജ്ഞാശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. പകരക്കാരനായി ഒരു ഷിബു ബേബി ജോൺ വരുമ്പോഴും ജനങ്ങൾ അതു പ്രതീക്ഷിക്കും.പക്ഷേ ആ നിലയ്ക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നശേഷം പശ്ചാത്തപിച്ച ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും ആ ശൈലി മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു. അത് ന്യൂനതയായി. ബേബി ജോണിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷ വേറൊരു തലത്തിൽ അല്ലേ!

∙ പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ഒരു താൽപര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ?

ഒട്ടുമില്ല. പിൽക്കാലത്ത് എന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ എതിർത്ത പലരും അന്നു മക്കളെ ആരെയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറക്കണം എന്ന് പിതാവിനോട് നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു. കുടുംബസദസിൽ അക്കാര്യം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. താനൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് ഒരു മാന്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് അതില്ല എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പണി അല്ലെന്നു വരെ സ്വകാര്യ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാദൃശ്ചികമായി പക്ഷേ മറിച്ചു സംഭവിച്ചു. അതിൽ എനിക്കു പശ്ചാത്തപവും ഇല്ല.

∙ സിനിമാ ബന്ധങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. നിർമാതാവ് ആകാനും തീരുമാനിച്ചല്ലോ?

സിനിമയിലും മറ്റു മേഖലകളിലും ഉള്ള പലരുമായും എനിക്ക് സൗഹൃദങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ട്. മോഹൻലാലും അതിൽ പെടും. രാഷ്ട്രീയത്തിനു ശേഷം കിട്ടുന്ന സമയം നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒരു സിനിമ ചർച്ചയിലേക്കു വന്നത്. ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശേരിയും മോഹൻലാലും അതിലൂടെ ഒന്നിക്കും. രണ്ടു പ്രതിഭകൾ ചേരുന്നതിന് ഞാൻ കാരണക്കാരനായി എന്നത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ജോൺ ആന്റ് മേരി ക്രിയേറ്റീവിന്റെ ബാനറിൽ ആ ചിത്രം ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങും. ബേബി ജോണിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരുകളാണ് അത്.

