ഡൽഹിയെ വിഴുങ്ങിയ വിഷപ്പുക; പുറത്തിറക്കം ഉച്ചയ്ക്കു മാത്രം; ‘ശ്വാസനാളി’ ചുരുക്കുന്ന വില്ലന്‍!

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തണുപ്പുകാലം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി തണുപ്പുകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന രൂക്ഷമായ വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് ഡൽഹി. ഒക്ടോബർ ഒടുവിൽ തുടങ്ങി നവംബർ അവസാനം വരെ വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ചാണ് ‍ഡൽഹി നിവാസികൾ ജീവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി രൂക്ഷമായിരുന്ന വായുമലിനീകരണം അൽപ്പം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതോടെ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അൽപ്പ നേരം പുറത്ത് ചെലവഴിച്ചാൽ ശ്വാസം മുട്ടി തുടങ്ങും. കണ്ണുകൾ ചുട്ടു നീറുന്നതു പോലെ അനുഭവപ്പെടും. ഇതോടെ കഴിയുന്നത്ര മുറികൾക്കുള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങാന്‍ ജനങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യക്കാരല്ലാത്തവരെല്ലാം വീടുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതോടെ നിരത്തുകൾ വിജനമാകും. തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പോലും കറുത്ത പുകമഞ്ഞു മൂലം കാണാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കാൻ ലൈറ്റുകൾ തെളിച്ചും മെല്ലെയും വാഹനങ്ങൾ നീങ്ങും. തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്ന കടകളിൽ സാധാരണയുള്ള തിരക്കുകളില്ല. രാവിലെയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞും നിരത്തുകളിൽ ധാരാളമായുള്ള സ്കൂൾ വാനുകൾ കാണാനില്ല. സാധാരണ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ ഒച്ചയും ആർപ്പുവിളികളും നിറഞ്ഞ മൈതാനങ്ങൾ ശൂന്യമായി പുകമഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞതോടെ ഉപേക്ഷിച്ച മാസ്കുകൾ വിഷപ്പുകയിൽ നിന്ന് താത്കാലിക രക്ഷതേടി വീണ്ടും ജനങ്ങളണിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഈ സമയങ്ങളില്‍ ഇതാണ് ഡൽഹിയിലേയും ഉപഗ്രഹ നഗരങ്ങളായ യുപിയിലെ നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ്, ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാം, ഫരീദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേയുമൊക്കെ അവസ്ഥ. മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികളും ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളും പതിവുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ പരാതി.



പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിൽ കാർഷിക വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് തീയിടുന്നു, നവംബർ 3 (Photo - SHAMMI MEHRA / AFP)

‌‌∙ വിളവെടുപ്പിന് പിന്നാലെ വരുന്ന വിഷപ്പുക

ഡൽഹിയുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, യുപി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാർഷിക വിളയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതാണ് വായു മലിനീകരണം ഇത്ര കൂടാൻ കാരണം. വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ 38 ശതമാനം വരെ ഇതാണ് കാരണമെന്നാണ് കണക്കുകൾ. വാഹനങ്ങളുടെ പുക, നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദീപാവലിക്കുള്ള പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയവയും വായുമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കൊപ്പം കാർഷിക വിളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതോടെ മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകും. അടുത്ത വിതയ്ക്കു മുമ്പ് കളമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കാർഷിക വിളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത്. നവംബർ 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ‍വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ സമയത്തായിരിക്കും ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഏറ്റവും ഗുരുതരമാകുന്നതും. 2015–ൽ ഇത് നിരോധിച്ചതാണെങ്കിലും ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം െചയ്യാൻ ഫലപ്രദമായ വഴികൾ ഇല്ലാതെ വന്നതോടെ കർഷകർ ഇപ്പോഴും ഇവ കത്തിച്ചു പോരുന്നു. പഞ്ചാബിലാണ് വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ 3634 ‘കത്തിക്കൽ’ പഞ്ചാബിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹരിയാനയിൽ 112–ഉം യുപിയിൽ 43–ഉം ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ കണക്ക്. ഇവ കത്തിക്കുന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള പുക കാറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഡൽഹിയുടെ ആകാശത്തെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തണുപ്പു കൂടുന്നതോടെ വായുവിന് കട്ടി കൂടുകയും വിഷപ്പുക മുകളിലേക്ക് പോകാതെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

∙ ഉത്തരവാദികൾ വാഹനങ്ങളും

‍ഡല്‍‌ഹിയിലെ വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ 17 ശതമാനമെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. വ്യവസായങ്ങൾ 11 ശതമാനവും വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് 13 ശതമാനവും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഏഴു ശതമാനവും മാലിന്യം കത്തിക്കുന്നതു മൂലം അഞ്ചു ശതമാനവും റോഡുകളിലെ പൊടിയും മറ്റും മൂലം നാലു ശതമാനവും മലിനീകരണം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് സെന്റർ ഫോർ‌ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഏകദേശ കണക്ക്. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായു മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവിധ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നതും.

പുകമഞ്ഞ് മൂടിയ ഡൽഹി നഗരം (Photo- Money SHARMA / AFP)

∙ ദീപാവലിക്ക് കുറഞ്ഞു, വീണ്ടും കൂടി

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തണുപ്പുകാലം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തു തന്നെയാണ് ദീപാവലിയും വരുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ അനുഭവം ഉള്ളതിനാൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കലിനു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പൂർണമായി നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇത്തവണ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ വായു മലിനീകരണ സൂചിക (എക്യുഐ) 312–ഉം ദീപാവലി പിറ്റേന്ന് 303–ഉം ആയിരുന്നു. ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് ‘വളരെ മോശം’ വിഭാഗത്തിലാണ്. എന്നാൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇത് ‘ഗുരുതരം’ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദീപാവലി പിറ്റേന്ന് എക്യുഐ 462 ആയിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് മലിനീകരണത്തിന്റെ ഗുരുതരാവലസ്ഥ മനസിലാവുക. അതിന്റെ തലേവർഷം 435 ആയിരുന്നു ദീപാവലി തലേന്നത്തെ എക്യുഐ. ഈ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലും കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം ജനങ്ങൾ അധികം പുറത്തില്ലാതിരുന്ന സമയം ആയിരുന്നു താനും.

ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ കാറ്റു വീശിയിരുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തവണ മലിനീകരണം കുറയാൻ കാരണമെന്നാണ‌് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. കഠിനമായ തണുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഇത്തവണ ദീപാവലി എന്നതു കൊണ്ട് മലിനമായ വായു അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് അധികം കെട്ടി നിന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഈ ആശ്വാസം അധികം ദിവസം നീണ്ടു നിന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. നവംബർ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷ വായു കടുത്ത മലിനീകരണത്തിലായി. 400–നു മുകളിലായിരുന്നു ആദ്യ നാലു ദിവസങ്ങളിൽ എക്യുഐ.

പുകമഞ്ഞ് മൂടിയ ഡൽഹി, നവംബർ 1–ലെ കാഴ്ച (Photo - Money SHARMA / AFP)

∙ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന മാരകവിഷം

മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഹാനികരമാകുന്ന പി.എം 2.5 (തലമുടി നാരിനേക്കാൾ നിരവധി മടങ്ങ് കനം കുറഞ്ഞ– 1.5 മൈക്രോമീറ്റര്‍– ഈ കണങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും) കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ദീപാവലി പിറ്റേന്ന് വരെ ഉയർന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു. അതിന് ഇത്തവണ നേരിയ കുറവുണ്ടായി. പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പി.എം 2.5–നു സമാനമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പി.എം 10 കണങ്ങൾ, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്, ലെഡ്, നിക്കൽ ഇവയൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുന്നുണ്ട്.

എക്യുഐ പൂജ്യത്തിനും 50–നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ‘നല്ലത്’, 50–100 ആണെങ്കിൽ ‘തൃപ്തികരം’, 101–200 ആണെങ്കിൽ ‘കുഴപ്പമില്ല’, 201–300 ആണെങ്കിൽ ‘മോശം’, 301–400 ആണെങ്കിൽ ‘വളരെ മോശം’, 401–500 ആണെങ്കിൽ ‘ഗുരുതരം’ എന്നിങ്ങനെയാണ് വായമലിനീകരണത്തിന്റെ കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി 400–നു മുകളിൽ എക്യുഐ തോത് ഉയർന്നു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വിഷപ്പുകയുടെ കാഠിന്യം മനസിലാവുക.

ഇതിന്റെ കാഠിന്യം മനസിലാവണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ കുറിച്ചു കൂടി അറിയണം. നവംബർ 6ലെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൻ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമുള്ള സ്ഥലം കോഴിക്കോടാണ് – ഇവിടെ എക്യുഐ 112. തൊട്ടടുത്ത് കൊച്ചി. കൊല്ലം – 86, ആലപ്പുഴ, അങ്കമാലി, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ – 84 വീതം, തിരുവനന്തപുരം– 64 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. ഇസിസ്റ്റം ഓഫ് എയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിങ് ആന്‍ഡ് റിസർച്ചിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നവംബർ ഒന്നിനു തന്നെ ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം ‘ഗുരുതര’ വിഭാഗത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. അതേ സമയം, കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിച്ചതു മൂലമുള്ള പി.എം 2.5 നില 14 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 30–ന് പക്ഷേ ഇത് 26 ശതമാനം കടന്നിരുന്നു.

പുകമഞ്ഞ് മൂടിയ ഡൽഹി, നവംബർ 3–ലെ കാഴ്ച (Photo -Money SHARMA / AFP)

∙ സ്കൂളുകള്‍ അടച്ചു, വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാതെ കുട്ടികൾ

വായു മലിനീകരണം കണക്കിലെടുത്ത് ശനിയാഴ്ച മുതൽ അടച്ചിരുന്ന ഡൽഹിയിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ബുധനാഴ്ച തുറക്കും. അഞ്ച് മുതൽ ഏഴു വരെ ക്ലാസുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസിനു പുറത്തുള്ള പരിപാടികൾക്ക് നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ‌‌ഡൽഹിയിലെ ചില സ്കൂളുകൾ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും എൻ95 മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി. നോയിഡ, ഗ്രേറ്റർ നോയി‍ഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എട്ടു വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മാസം ഒന്‍പതു വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മാത്രമാക്കി.

രാവിലെയും വൈകിട്ടും പുറത്തിറങ്ങാത്ത മനുഷ്യർ ഉച്ച നേരത്ത് ചെറുതായി വെയിൽ തെളിയുമ്പോഴാണ് പുറത്തിറങ്ങുക. ‌‌വെയിൽ അടിക്കുന്നതോടെ വായു ചൂടു പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതു കൊണ്ടാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു മലിനീകരണ തോതിൽ േനരിയ കുറവുണ്ടാകുന്നത്. കുട്ടികൾ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നതും മുതിർന്നവർ കടകളിലേക്കും ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങുന്നതും ഈ സമയത്താണ്. വൈകാതെ തിരിച്ചു കയറുകയും ചെയ്യും. രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള നടത്തവും ആളുകൾ ഒഴിവാക്കി. നടക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർ മാത്രം കുറച്ചു നേരം ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നടക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് പുറത്തു പോയാലും കണ്ണുകളിൽ നീറ്റലും ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും പതിവാണെന്ന് ഡൽഹിവാസികൾ പറയുന്നു.

ശ്വാസകോശ പ്രശ്നമുള്ളവരും ആസ്‌ത്‌മ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളും രക്തസമ്മർദം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഡൽഹി ‌സർവകലാശാലയിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് തന്റെ കുട്ടികളിൽ ചിലർ ഛർദ്ദിക്കുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി എന്നാണ്. ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ട ചില വിദ്യാർഥികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ദിനംപ്രതി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുമൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അവർക്കൊന്നും വീടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് പോയി ഇരിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല.

ഇടുങ്ങിയ ഗലികളുള്ള, ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലകളിൽ വായുമലിനീകരണം വളരെ കൂടുതലാണ്. തണുപ്പിനെ അകറ്റാനും പാചകത്തിനുമൊക്കെയായി സൾ‌ഫറിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള എണ്ണകൾ ഉപയോഗിക്കന്നത് ഇതിലൊരു കാരണമാണ്. അതുപോലെ ഈ ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വായു സഞ്ചാരവും കുറവായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ വായു എവിടേക്കും പോകാതെ തങ്ങി നിൽക്കും. തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചിലയിടങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരമാകുന്നതോടെ ചുള്ളിക്കമ്പുകളും കടലാസും കൈയിൽ കിട്ടുന്നതെന്തും കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് ആളുകൾ തീ കായുന്നതും മലിനീകണത്തോത് കൂട്ടും.

ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ്, ഒക്ടോബർ 25ന് (Photo - Sajjad HUSSAIN / AFP)

∙ പതിവു പോലെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും

ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് ഏറ്റവുമധികം പഴി കേൾക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമാണ്. ഡൽഹിയും പഞ്ചാബും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നതുെകാണ്ടു തന്നെ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ പ്രതിരോധത്തിലാണ്. വരുന്ന ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഡൽഹിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മുൻസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പും മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ആരോപണ, പ്രത്യാരോപണങ്ങളും സജീവമാണ്. ‘‘വായു മലിനീകരണം രാജ്യം മുഴുവൻ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമാണ്. ഡൽഹിയിലും അത് രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. പഞ്ചാബിൽ കർഷകർ വിളകളുടെ അവശിഷ്ടം കത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ആറു മാസമേ ആയുള്ളൂ. ഇത് കത്തിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. അടുത്ത വർഷത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറും’’, എന്നാണ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനിനൊപ്പം പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞത്.

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എക്യുഐ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശ്യവസ്തുക്കളുമായി എത്തുന്നവ അല്ലാത്ത ട്രക്കുകൾ, ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കു‌ന്ന മീഡിയം, ഹെവി ചരക്കു വാഹനങ്ങൾ, അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ, എന്നിവയ്ക്ക് നേരത്തെ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഹൈവേ, റോഡ്, മേൽപ്പാലം തുടങ്ങി നിർത്തിവച്ചിരുന്ന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ തുടരാം. എന്നാൽ സ്വാകര്യ മേഖലയിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. 50 ശതമാനം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം സമ്പ്രദായവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു. വെള്ളം ചീറ്റിയൊഴിച്ച് പൊടിപടലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മേൽ വെള്ളം തളിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇതിനിടയിൽ ചെയ്യുന്നു. വായു മലിനീകരണം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നടപ്പാക്കേണ്ട നാലാം ഘട്ട പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ.

ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ വായുമലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഈ മാസം 10ന് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, ഉത്തർ പ്രദേശ്, ഹരിയാന സർക്കാരുകളോട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡൽഹിയില്‍ വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മേൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു, നവംബർ 4 (Money SHARMA / AFP)

∙ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നവർ കൂടി, രക്ഷയ്ക്ക് എയർ പ്യൂരിഫയറും

മലിനീകരണം കൂടിയതോടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങളുമായി ആശുപത്രികളിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി. ശ്വാസതടസം, തൊണ്ടവേദന, ഛർദ്ദി, തലകറക്കം തുടങ്ങി നിരവധി അസുഖങ്ങളാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവർക്കുള്ളത്. ശ്വാസ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന 20–40 പ്രായപരിധിയിലുള്ള പലരേയും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ശ്വാസനാളികൾ ചുരുങ്ങുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാരെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അവർക്ക് ആസ്ത്‌മ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ് ഇതെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. ഒരു സർവേ പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ അഞ്ചു വീടുകൾ എടുത്താൽ ഇതിലെ നാലു വീടുകളിലും വായുമലിനീകരണം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ്.

വായു മലിനീകരണം കൂടിയതോടെ ഡൽഹിയിൽ എയർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ വിൽപ്പനയും കുത്തനെ കൂടി. മറ്റേതൊരു ഗൃഹോപകരണങ്ങളും പോലെ വീടുകളില്‍ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒന്നായി എയർ പ്യൂരിഫയർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഡൽ‌ഹിയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാർ പറയുന്നത്. ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുള്ള രോഗികളോട് ഡോക്ടർമാർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദേശിക്കാറുമുണ്ട്. വിൽപ്പന കൂടിയതോടെ വിലയിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നേരത്തെ 15,000–20,000 രൂപയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്യൂരിഫയറുകൾ ഇപ്പോൾ 7,000–8,000 രൂപ വരെയായി കുറഞ്ഞു. 7,000 മുതൽ 50,000 രൂപ വിലയുള്ള എയർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ഡൽഹി വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.

