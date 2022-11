‘കരിഞ്ഞുപോകുമെന്ന് കരുതിയ സ്വപ്നത്തിന് ചിറക് മുളപ്പിച്ചു’: ആലപ്പുഴ കലക്ടറെ അഭിനന്ദിച്ച് കെ.സി

ആലപ്പുഴ∙ എംബിബിഎസ് പഠനത്തിന് സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളി നേരിട്ട ആദിത്യലക്ഷ്മിക്ക് സഹായമെത്തിച്ച ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടർ വി.ആർ.കൃഷ്ണതേജയെ അഭിനന്ദിച്ച് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ. കരിഞ്ഞുപോകുമെന്നു കരുതിയ ഒരു സ്വപ്നത്തിനു ചിറക് മുളപ്പിച്ചതിനു കലക്ടറെ എത്രകണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല എന്നാണു വേണുഗോപാൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.

മലയാള മനോരമ കഴിഞ്ഞദിവസം നൽകിയ വാർത്തയെത്തുടർന്നാണു കലക്ടറുടെ ഇടപെടൽ. തിരുവനന്തപുരം കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മെറിറ്റ് സീറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആദിത്യലക്ഷ്മി. വാർത്ത കണ്ട കലക്ടർ തന്റെ സുഹൃത്തായ രാമചന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സിഇഒ മനോജിന്റെ സഹായം തേടി. അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള ആദിത്യയുടെ പഠനച്ചെലവ് മനോജ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടു കാരണം പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും കലക്ടർ ആദിത്യലക്ഷ്മിയെയും അമ്മയെയും തന്റെ വസതിയിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തി ഉറപ്പു കൊടുത്തു.

കെ.സി.വേണുഗോപാലിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റ്:



ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടർ കൃഷ്ണ തേജയുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. കരിഞ്ഞുപോകുമെന്ന് കരുതിയ ഒരു സ്വപ്നത്തിനു ചിറക് മുളപ്പിച്ചതിനു കലക്ടറെ എത്രകണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല. പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയിൽനിന്നാണ് കലക്ടർ ആദിത്യലക്ഷ്മിയെന്ന കൊച്ചുമിടുക്കിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളി ഓമനക്കുട്ടന്‍, കൈരളി ദമ്പതികളുടെ മകളായ ആദിത്യ ലക്ഷ്മി പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നു. ഡോക്ടറാകണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി ആദിത്യ പഠിച്ചുനേടിയത് പത്തിലും പ്ലസ്ടുവിലും ഫുള്‍ എ പ്ലസ്. ശേഷം നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ റാങ്കോടെ കാരക്കോണം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ മെറിറ്റില്‍ സീറ്റും. ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളതിനാൽ ഓമനക്കുട്ടന് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അടുത്തുള്ള ചെമ്മീന്‍ പീലിങ് ഷെഡില്‍ ജോലിക്ക് പോകുന്ന അമ്മയ്ക്ക്‌ ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനമാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആകെ വരുമാനം.



കലക്ടറുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആദിത്യലക്ഷ്മിയും അമ്മ കൈരളിയും കലക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ.

ചിലവേറിയ മെഡിക്കല്‍ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ പണം കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിത്തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടർ കൃഷ്ണ തേജ ആദിത്യയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നത്. വാർത്ത വായിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ തന്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ രാമചന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സിഇഒ ആയ മനോജുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു കലക്ടർ. അഞ്ചുവർഷത്തേക്കുള്ള പഠനച്ചിലവ് മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് മനോജ്‌ ഉറപ്പുനൽകിയെന്ന വാർത്ത കലക്ടർ ആദിത്യയെ അറിയിക്കുമ്പോൾ വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര സന്തോഷം ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.

ജീവിത പ്രതിസന്ധികളെ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് അതിജീവിച്ച് വിജയിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് കൃഷ്ണതേജയ്ക്ക് സമാന അവസ്ഥ കൺമുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ തോന്നിയത്. വീണുടഞ്ഞ് പോകുമായിരുന്ന ആദിത്യലക്ഷ്മിയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ തുന്നിചേര്‍ത്ത ആലപ്പുഴ കലക്ടര്‍ കൃഷ്ണതേജയും അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകള്‍ ഏറ്റെടുത്ത പ്രമുഖ വ്യവസായി മനോജും ഈ സമൂഹത്തില്‍ ആര്‍ക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. ഇരുവരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

English Summary: KC Venugopal appreciates Alappuzha Collector for his involvement in providing financial help to MBBS student