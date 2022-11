തിരുവനന്തപുരം∙ വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ തലസ്ഥാനത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം വിളിച്ചുവരുത്തി. സംസ്ഥാനസമിതി അംഗങ്ങളടക്കം ജില്ലയിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിലേക്കാണ് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. അതിനിടെ വിവാദത്തിൽ മേയർ പാർട്ടിക്ക് വിശദീകരണം നൽകി. കത്ത് തന്റേതല്ലെന്നും കത്തില്‍ തന്റെ ഒപ്പില്ല, സീല്‍ മാത്രമെന്നും വിശദീകരിച്ചു.

വിഷയത്തില്‍ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണു മേയറുടെ നിലപാട്. കത്ത് വ്യാജമാണോ എന്നു തനിക്കറിയില്ലെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ താൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തു നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഡി.ആർ.അനിൽ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. വിവാദ കത്ത് എഴുതിയത് താനല്ലെന്ന് മേയര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു. ‘‘നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മേയര്‍ പാര്‍ട്ടിയോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമനങ്ങളില്‍ സിപിഎമ്മുകാരെ തിരുക്കിക്കയറ്റാന്‍ കത്തെഴുതുന്ന സംവിധാനം പാര്‍ട്ടിയിലില്ല’’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

