കാറിന് മുകളിൽ ‘പവർ സ്റ്റാർ’;‌ ജനങ്ങളെ കാണാൻ സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ– വിഡിയോ

ഹൈദരാബാദ് ∙ തെലുങ്ക് നടനും ജനസേനാ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ പവൻ കല്യാൺ ഗുണ്ടൂരിലെ ജനങ്ങളെ കാണാനെത്തിയത് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ. ഹൈവേയിലൂടെ പായുന്ന കാറിനു മുകളിൽ കാലുംനീട്ടിയിരുന്ന് പുറംകാഴ്ചകൾ കണ്ടു പോകുന്ന ‘പവർ സ്റ്റാറി’ന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ കീഴടക്കുകയാണ്.

പവൻ മുകളിലാണെങ്കിൽ കാറിന്റെ രണ്ടുവശത്തും അണികൾ തൂങ്ങിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. നടന്റെ വാഹനത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന കാറിലും സമാന അവസ്ഥയാണ്. നിരവധി ബൈക്കുകളും ഒപ്പം കൂടിയിരുന്നു. ഗുണ്ടൂരിലെ ഇപ്പടം ഗ്രാമത്തിൽ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വീടും കടകളും നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ കാണാനെത്തിയതായിരുന്നു പവൻ.

മംഗൾഗിരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ പവന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് കാൽനടയായാണു താരം ആളുകൾക്കരികിൽ എത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പൊളിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ നവംബർ 15 വരെ നടപടികൾ നിർത്തിവച്ചു.

അടുത്തിടെ, തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടി (ടിഡിപി) അധ്യക്ഷൻ എൻ.ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവുമായി പവൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ സംയുക്തമായി പോരാടാനാണ് ഇരുകൂട്ടരുടെയും തീരുമാനം.

